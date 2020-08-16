Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Влюбиться в природную красоту кавказских Альп и открыть горное озеро Малое
Приглашаю вас вместе пройти по одной из красивейших эко-троп Кавказского заповедника — к широким лугам долины Псешхо и головокружительному карнизу Бзерпи. Вы полюбуетесь горными вершинами, искупаетесь в Малом озере и взглянете на мир с высоты 2000 метров. А я помогу превратить поход в настоящую экспедицию в поисках реликтовых сокровищ Западного Кавказа.
Карниз Бзерпи не зря называют воротами в горный Кавказ: на его обзорной площадке сердце замирает от красоты. Первая часть нашего треккинга пройдет в тени реликтового хвойного леса, вторая — по цветному бескрайнему ковру альпийских цветов. По пути к цели вы увидите могучие горные вершины, прогуляетесь по долине Псешхо и отыщете озеро Малое, в котором самые отважные смогут искупаться. Добравшись до Бзерпи, мы пообедаем в базовом лагере на высоте более 2000 метров над уровнем моря и ненадолго остановим время, стоя на скалистом карнизе с чашкой травяного чая и любуясь дивной панорамой.
Изучить природу кавказских Альп
Природа Кавказского биосферного заповедника настолько удивительна и разнообразна, что скучать нам будет некогда! Вы увидите, как сочно-зеленые горные луга соседствуют с зарослями рододендрона, узнаете о редких местных растениях, а может, нам повезет встретить на пути кавказскую серну — эндемичную антилопу региона. Как человек, знающий жизнь заповедника изнутри, я стану вашим проводником в мир дикой природы Кавказа.
Кому подойдет экскурсия
Маршрут подойдёт путешественникам со средней и хорошей физической подготовкой и детям от 7 лет.
Организационные детали
Важно позаботиться о спортивной обуви, взять с собой ветровку/дождевик, бутылочку воды и перекус (по желанию)
В стоимость экскурсии входит: групповая аптечка, регистрация в МЧС
Дополнительные расходы: билет в заповедник (300 ₽ взрослый и 150 ₽ детский) и билет на канатную дорогу к старту маршрута (1750 ₽ взрослый и 1150 ₽ детский)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Эсто-Садок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 1120 туристов
Я и мои прекрасные коллеги влюбим вас в Красную Поляну. Мы ярые фанаты своего дела и наша задача - рассказать вам как можно больше всего интересного и полезного, включить вашу читать дальшеуменьшить
фантазию и погрузить вас в древнюю историю Красной Поляны и нетронутые природные места Западного Кавказа. Мы гуляем по самым красивым локациям и строим удобные маршруты, но главное наполняем их смыслом. Все гиды в команде имеют большой опыт, а главное любовь к месту, в котором живут!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
Шикарная экскурсия от влюбленного в свое дело человека!!! 👍🏻👍🏻👍🏻
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