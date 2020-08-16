Приглашаю вас вместе пройти по одной из красивейших эко-троп Кавказского заповедника — к широким лугам долины Псешхо и головокружительному карнизу Бзерпи. Вы полюбуетесь горными вершинами, искупаетесь в Малом озере и взглянете на мир с высоты 2000 метров. А я помогу превратить поход в настоящую экспедицию в поисках реликтовых сокровищ Западного Кавказа.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Треккинг к сердцу Кавказского заповедника

Карниз Бзерпи не зря называют воротами в горный Кавказ: на его обзорной площадке сердце замирает от красоты. Первая часть нашего треккинга пройдет в тени реликтового хвойного леса, вторая — по цветному бескрайнему ковру альпийских цветов. По пути к цели вы увидите могучие горные вершины, прогуляетесь по долине Псешхо и отыщете озеро Малое, в котором самые отважные смогут искупаться. Добравшись до Бзерпи, мы пообедаем в базовом лагере на высоте более 2000 метров над уровнем моря и ненадолго остановим время, стоя на скалистом карнизе с чашкой травяного чая и любуясь дивной панорамой.

Изучить природу кавказских Альп

Природа Кавказского биосферного заповедника настолько удивительна и разнообразна, что скучать нам будет некогда! Вы увидите, как сочно-зеленые горные луга соседствуют с зарослями рододендрона, узнаете о редких местных растениях, а может, нам повезет встретить на пути кавказскую серну — эндемичную антилопу региона. Как человек, знающий жизнь заповедника изнутри, я стану вашим проводником в мир дикой природы Кавказа.

Кому подойдет экскурсия

Маршрут подойдёт путешественникам со средней и хорошей физической подготовкой и детям от 7 лет.

Организационные детали