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Мифический водопад "Пасть Дракона"

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Сочи
Мифический водопад "Пасть Дракона"
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 💧Водопады
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🗽Самое популярное
  • 🏆Активный отдых
  • В горы
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Мифический водопад "Пасть Дракона"
Мифический водопад "Пасть Дракона"

Что вы увидите

  • Водопад «Пасть Дракона». Прогулка от места стоянки до водопада ПЕШКОМ 3 км (туда-обратно). 1, 5 часа.
Увлекательное путешествие из Адлера (или Сочи) к водопаду "Пасть Дракона". Маршрут доступен круглый год!
Иногда один день, проведённый в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома (Анатоль Франс).
Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ рассчитана на 3 часа. !! Обязательно: удобная трекинговая обувь, вода и прекрасное настроение!!
Заберем вас из отеля в Адлере (или Сочи). Вас ждет незабываемый и очень насыщенно-энергичный маршрут. Вы пройдете пешком более 3 км по живописнейшим горным ⛰️ дорогам и тропинкам.

МАРШРУТ:

    1. Место отправления - Адлер или Сочи). Заберём вас из отеля
    2. Водопад «Пасть Дракона». Прогулка 👣 от места стоянки до водопада ПЕШКОМ 3 км (туда-обратно). 1, 5 часа.
    4. Возвращаемся в Адлер (или Сочи) по старой Краснополянской дороге.
    Что входит
    • Трансфер от/до отеля
    • Экскурсионное сопровождение.
    Что не входит
    • Личные расходы (вода, обед и т. п. )
    Начало
    🚩 Адлер (или Сочи), КПП любого отеля
    Место завершения
    🏁 Доставим вас туда, от куда забрали
    Мифический водопад "Пасть Дракона"
    Мифический водопад "Пасть Дракона"
    Мифический водопад "Пасть Дракона"

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    ШиК А.
    ШиК А.
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