Увлекательное путешествие из Адлера (или Сочи) к водопаду "Пасть Дракона". Маршрут доступен круглый год!

Иногда один день, проведённый в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома (Анатоль Франс).

Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ рассчитана на 3 часа. !! Обязательно: удобная трекинговая обувь, вода и прекрасное настроение!!

Заберем вас из отеля в Адлере (или Сочи). Вас ждет незабываемый и очень насыщенно-энергичный маршрут. Вы пройдете пешком более 3 км по живописнейшим горным ⛰️ дорогам и тропинкам.

МАРШРУТ:

1. Место отправления - Адлер или Сочи). Заберём вас из отеля

2. Водопад «Пасть Дракона». Прогулка 👣 от места стоянки до водопада ПЕШКОМ 3 км (туда-обратно). 1, 5 часа.

4. Возвращаемся в Адлер (или Сочи) по старой Краснополянской дороге.