5
5 отзывов
Анна К.
Анна К. – Гид из Сочи
В ритме Сочи!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • ☀️Однодневная
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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В ритме Сочи!
В ритме Сочи!

Что вы увидите

  • Железнодорожный вокзал Сочи
  • Морской вокзал
  • Смотровая башня на горе Ахун
  • Закрытый санаторий Орджоникидзе
  • Олимпийские объекты
Во время экскурсии 🧭 вы ознакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ нашего красивого и уютного города-курорта. Мы полюбуемся величественными зданиями железнодорожного и морского вокзала, прогуляемся по прогулочной улице, а с горы ⛰️ Ахун откроется живописный вид на морское побережья и горы, а в Олимпийском парке 🌳 посмотрим на все грандиозные постройки этого необычного места. Я сделаю нашу прогулку 👣 интересной и увлекательной именно для вас – всё чтобы полюбить город-курорт Сочи!
Обзорная экскурсия ⛳ поможет поближе познакомиться с Сочи и увидеть его главные достопримечательности. Я покажу вам самые яркие и красивые 🤩 места нашего города. Мы осмотрим центр Сочи с его красивейшими постройками и живописными улицами. Прогуляемся по излюбленной улице горожан и туристов к знаменитому Морскому вокзалу, где пришвартованы красивейшие яхты и увидим место сьемок фильма «Брильянтовая рука». Вы узнаете о истории 📖 Сочи, а также о его современной жизни.
Гора Ахун и Олимпийский парк.
Передвигаться от центра до горы Ахун и Олимпискогопарка, мы будем на моем личном автомобиле 🚘, для вашего удобства, есть клима-контроль и место для вещей. Дорога на знаменитую Ахунскую башню очень живописная и наполненная яркими красками местной природы, а с самой башни откроется волшебный вид, от которого «захватывает дух». После отправимся в легендарный Олимпийский парк, где проходили значимые события для Российского спорт и увидим все грандиозные постройки этого прекрасного места. Для вашего комфорта, обговорим все детали прогулки и воплотим мысли в реальность.
Что входит
  • Транспорт
  • услуги гида.
Что не входит
  • 300руб/чел. колесо обозрения на горе Ахун (по желанию)
Начало
🚩 ЖД Вокзал Сочи
Место завершения
🏁 Оговаривается индивидуально
В ритме Сочи!
В ритме Сочи!
В ритме Сочи!
В ритме Сочи!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна К.
Анна К.
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5 отзывов оставили туристы

Анна К. проводит ещё 1 экскурсию

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