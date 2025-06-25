Мои заказы

Найдено 7 экскурсий в категории «Этнопарк «Моя Россия»» в Сочи, цены от 350 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
3 курорта за 1 день (включена канатная дорога и шоу фонтанов)
На автобусе
10 часов
42 отзыва
Групповая
Лучший выбор
3 курорта за 1 день (включена канатная дорога и шоу фонтанов)
Самый популярный формат однодневной поездки в "Красную Поляну", "Розу Хутор" и "Газпром Поляну"
Начало: На центральных улицах Мамайки, Сочи, Адлера, Сириу...
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
3500 ₽ за человека
Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
На автобусе
12 часов
196 отзывов
Групповая
Все курорты Красной Поляны
Погрузитесь в атмосферу горных курортов Красной Поляны. Посетите "Роза Хутор", "Газпром Поляну" и "Красную Поляну" в одном туре
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
350 ₽ за человека
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
На автобусе
8 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты, побывать в Скайпарке и открыть для себя историю и легенды края
Начало: У вашего отеля в Адлере или в Сириус. Если вы прож...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8700 ₽ за всё до 7 чел.
Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
На автобусе
9 часов
-
50%
307 отзывов
Групповая
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады и красоты природы
Путешествие в горный кластер Сочи, где вы увидите олимпийские объекты, уникальные природные памятники и насладитесь головокружительными панорамами
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
550 ₽1100 ₽ за человека
Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
На автобусе
На микроавтобусе
9 часов
155 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
"Роза Хутор", Олимпийский парк, стадион "Фишт", горы, водопады и нарзанные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля в Адлере или в Сириусе. Если вы про...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 400 ₽ за всё до 6 чел.
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
На машине
6 часов
-
10%
48 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
10 800 ₽12 000 ₽ за всё до 7 чел.
«Роза Хутор», Олимпийская деревня, канатная дорога и многое другое
На автобусе
9 часов
-
10%
14 отзывов
Групповая
Роза Хутор и Олимпийская деревня
Откройте для себя горный кластер Сочи с его курортами и канатной дорогой. Прекрасные виды и незабываемые впечатления ждут вас на этой экскурсии
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2889 ₽3210 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    25 июня 2025
    Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
    Дата посещения: 21 июня 2025
    Все было прекрасно
  • С
    Сергей
    27 апреля 2025
    Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
    Дата посещения: 27 апреля 2025
    Всё хорошо! Спасибо 🙏.
  • Л
    Лилия
    8 декабря 2025
    3 курорта за 1 день (включена канатная дорога и шоу фонтанов)
    Прекрасная, объемная экскурсия по Сочи! Посетили значимые локации, эмоций море, необычайная красота 😍🫶🏻🔥
  • Е
    Елена
    8 декабря 2025
    Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
    Прекрасная обзорная экскурсия, много интересной информации, интересные локации, замечательная Марина, благодарю за безопасность вождения Александра, всё было отлично!
  • В
    Валерия
    8 декабря 2025
    Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Ездила на экскурсию вместе с гидом Кристиной, очень интересно рассказывает обо всём, времени было достаточно для того, чтобы отдохнуть, погулять, насладиться красивыми видами!
  • Н
    Наталья
    7 декабря 2025
    Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
    Отлично организована экскурсия, Юля во время нашего путешествия давала очень много интересной информации про места, по которым мы ехали. Хорошо
    читать дальше

    продуман маршрут, достаточно времени на обзор каждой достопримечательности. Нам повезло с солнечной погодой, поэтому самые большие впечатления от заснеженных вершин гор и всей панорамы с высоты 2320 м. Был организован вкусный обед, можно было выбрать самим любое блюдо. Дегустация меда и вина тоже была не навязчивая, а интересная. И в заключении джаз на шоу фонтанов поставил приятную точку в нашем мини путешествии. Спасибо за организацию таких экскурсий. Была третий раз и каждый раз узнаю и виду что то новое.

  • И
    Ирана
    6 декабря 2025
    Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
    В целом понравилось, но мало времени на локациях, везде приходилось передвигаться бегом
  • И
    Ирина
    6 декабря 2025
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Петр большое спасибо за вашу Экскурсию! Были на экскурсии 28.11.25 коллективом! Это была первая наша экскурсия и мы остались от
    читать дальше

    нее в полном восторге! Получили очень много интересной информации, от которой все под впечатлением. Большое вам спасибо! Комфортная езда в постоянные истории о исторических событиях оставили самые прекрасные впечатления. Спасибо вам! Если вы хотите получить массу познавательной информации и увидеть массу интересных мест обращайтесь и Петр вам это обеспечит! Советуем!

  • Л
    Лариса
    6 декабря 2025
    Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
    Отличная поездка с Петросом в Абхазию!! Очень добрый и душевный человек)) Рекомендуем на все 100!! Спасибо большое👍
  • К
    Князькова
    6 декабря 2025
    Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Все понравилось за исключением поездки в парк альпак (трансфер уехал по заполнению народа а за другим народом только через час
    читать дальше

    возвращается 🤷🏻‍♀️) но я думаю это именно организаторам парка нужно пересмотреть) но хорошо что успели вернутся к автобусу вовремя пришлось идти пешком а потом вызывать такси)

  • М
    Михаил
    5 декабря 2025
    Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
    Все прошло отлично.
  • Т
    Татьяна
    4 декабря 2025
    Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
    Спасибо Светлане за проведенную экскурсию! Нам всё очень понравилось, не пожалели, что выбрали индивидуальный формат. Автомобиль комфортабельный, хочется также отметить,
    читать дальше

    что Светлана отлично водит, чувствовали себя безопасно. В течение дороги Светлана рассказывала интересные факты и давала комментарии по поводу мест, которые мы проезжали. Также до красной поляны было несколько остановок в живописных местах. Рекомендую Светлану, она отличный специалист и приятный человек!)

  • С
    Светлана
    3 декабря 2025
    Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
    Всë понравилось. Жаль, что не хватило времени на музей, но в остальном отлично провели день. Марина - замечательный экскурсовод!
  • А
    Алина
    3 декабря 2025
    Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
    Мы в восторге!!!
  • Е
    Елена
    1 декабря 2025
    Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
    Светлана - замечательный экскурсовод! Рассказывала о истории и современной жизни Сочи и красной поляны интересно, с юмором, без скучных исторических лекций) Очень рекомендую. Маршрут легкий, не устали ни капли. Вернулись домой с массой впечатлений)
  • Е
    Елизавета
    29 ноября 2025
    Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
    Спасибо огромное Светлане за замечательную поездку! Очень комфортное вождение, поток интересной информации, в котором тонешь и не перестаёшь удивляться! Светлана
    читать дальше

    угостила нас вкуснейшими мандаринами, помогла с билетами, отвезла нас в горы к красоте) Эту поездку мы будем долго помнить и повторим всей семьёй, если вернемся в Сочи!

  • Н
    Наталья
    29 ноября 2025
    Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Сегодня были на экскурсии, все было супер, наполненная, продуманная до мелочей программа, входит много мест для посещения. Очень здорово, что
    читать дальше

    забирают с удобной остановки, рядом с жильем.
    Кристина чудесный, внимательный, заботливый, улыбчивый и дружелюбный экскурсовод.
    Спасибо огромное за массу невероятных и позитивных впечатлений.

  • Б
    Бугаева
    28 ноября 2025
    Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
    Большое спасибо экскурсоводу Марине за интересное путешествие.
  • Н
    Наталья
    28 ноября 2025
    Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
    Хорошая экскурсия
  • И
    Игнат
    27 ноября 2025
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Комфортно, познавательно, много информации. Самому собрать всю эту информацию сложно, тут концентрация информации, истории в одном месте.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Этнопарк «Моя Россия»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. 3 курорта за 1 день (включена канатная дорога и шоу фонтанов)
  2. Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
  3. Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
  4. Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
  5. Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Роза Хутор
  3. Самое главное
  4. Юпшарский каньон
  5. Чайная плантация
  6. Ущелья
  7. Олимпийский Парк
  8. Зимний Театр
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2025
Сейчас в Сочи в категории "Этнопарк «Моя Россия»" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 350 до 10 800 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 822 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Сочи на 2025 год по теме «Этнопарк «Моя Россия»», 822 ⭐ отзыва, цены от 350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль