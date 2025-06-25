Групповая
Лучший выбор3 курорта за 1 день (включена канатная дорога и шоу фонтанов)
Самый популярный формат однодневной поездки в "Красную Поляну", "Розу Хутор" и "Газпром Поляну"
Начало: На центральных улицах Мамайки, Сочи, Адлера, Сириу...
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
3500 ₽ за человека
Групповая
Все курорты Красной Поляны
Погрузитесь в атмосферу горных курортов Красной Поляны. Посетите "Роза Хутор", "Газпром Поляну" и "Красную Поляну" в одном туре
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборКрасная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты, побывать в Скайпарке и открыть для себя историю и легенды края
Начало: У вашего отеля в Адлере или в Сириус. Если вы прож...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8700 ₽ за всё до 7 чел.
-
50%
Групповая
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады и красоты природы
Путешествие в горный кластер Сочи, где вы увидите олимпийские объекты, уникальные природные памятники и насладитесь головокружительными панорамами
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
550 ₽
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
"Роза Хутор", Олимпийский парк, стадион "Фишт", горы, водопады и нарзанные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля в Адлере или в Сириусе. Если вы про...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 400 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
10 800 ₽
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Групповая
Роза Хутор и Олимпийская деревня
Откройте для себя горный кластер Сочи с его курортами и канатной дорогой. Прекрасные виды и незабываемые впечатления ждут вас на этой экскурсии
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2889 ₽
3210 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей25 июня 2025Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из СочиДата посещения: 21 июня 2025Все было прекрасно
- ССергей27 апреля 2025Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсияДата посещения: 27 апреля 2025Всё хорошо! Спасибо 🙏.
- ЛЛилия8 декабря 2025Прекрасная, объемная экскурсия по Сочи! Посетили значимые локации, эмоций море, необычайная красота 😍🫶🏻🔥
- ЕЕлена8 декабря 2025Прекрасная обзорная экскурсия, много интересной информации, интересные локации, замечательная Марина, благодарю за безопасность вождения Александра, всё было отлично!
- ВВалерия8 декабря 2025Ездила на экскурсию вместе с гидом Кристиной, очень интересно рассказывает обо всём, времени было достаточно для того, чтобы отдохнуть, погулять, насладиться красивыми видами!
- ННаталья7 декабря 2025Отлично организована экскурсия, Юля во время нашего путешествия давала очень много интересной информации про места, по которым мы ехали. Хорошо
- ИИрана6 декабря 2025В целом понравилось, но мало времени на локациях, везде приходилось передвигаться бегом
- ИИрина6 декабря 2025Петр большое спасибо за вашу Экскурсию! Были на экскурсии 28.11.25 коллективом! Это была первая наша экскурсия и мы остались от
- ЛЛариса6 декабря 2025Отличная поездка с Петросом в Абхазию!! Очень добрый и душевный человек)) Рекомендуем на все 100!! Спасибо большое👍
- ККнязькова6 декабря 2025Все понравилось за исключением поездки в парк альпак (трансфер уехал по заполнению народа а за другим народом только через час
- ММихаил5 декабря 2025Все прошло отлично.
- ТТатьяна4 декабря 2025Спасибо Светлане за проведенную экскурсию! Нам всё очень понравилось, не пожалели, что выбрали индивидуальный формат. Автомобиль комфортабельный, хочется также отметить,
- ССветлана3 декабря 2025Всë понравилось. Жаль, что не хватило времени на музей, но в остальном отлично провели день. Марина - замечательный экскурсовод!
- ААлина3 декабря 2025Мы в восторге!!!
- ЕЕлена1 декабря 2025Светлана - замечательный экскурсовод! Рассказывала о истории и современной жизни Сочи и красной поляны интересно, с юмором, без скучных исторических лекций) Очень рекомендую. Маршрут легкий, не устали ни капли. Вернулись домой с массой впечатлений)
- ЕЕлизавета29 ноября 2025Спасибо огромное Светлане за замечательную поездку! Очень комфортное вождение, поток интересной информации, в котором тонешь и не перестаёшь удивляться! Светлана
- ННаталья29 ноября 2025Сегодня были на экскурсии, все было супер, наполненная, продуманная до мелочей программа, входит много мест для посещения. Очень здорово, что
- ББугаева28 ноября 2025Большое спасибо экскурсоводу Марине за интересное путешествие.
- ННаталья28 ноября 2025Хорошая экскурсия
- ИИгнат27 ноября 2025Комфортно, познавательно, много информации. Самому собрать всю эту информацию сложно, тут концентрация информации, истории в одном месте.
