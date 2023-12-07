Насладиться видами на Главный Кавказский хребет с чашкой горячего чая или кофе
Восходящее солнце, свежеприготовленный завтрак и панорамный вид на горы — таким будет ваше утро в окрестностях живописного посёлка в долине реки Мзымта. Мы дойдём до знаменитой смотровой площадки «Кругозор Ефремова», где уютно устроимся на пикник.
По пути обещаю красивые виды и увлекательные разговоры, а на месте — горячий завтрак и впечатляющие горные вершины.
По пути обещаю красивые виды и увлекательные разговоры, а на месте — горячий завтрак и впечатляющие горные вершины.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- В комфортном темпе мы поднимемся непопулярной тропой на гору Монашка на высоте 758 метров над уровнем моря. Пройдём над озером суточного регулирования ГЭС, насладимся каштаново-буковым лесом.
- В пути поговорим об истории Красной поляны, а также о Юрии Константиновиче Ефремове — биографе и краеведе. Он сам любил бывать на смотровой площадке возле посёлка, которая в дальнейшем была названа «Кругозор Ефремова». В это атмосферное место мы и отправимся.
- В окружении гор устроим пикник. Меню завтрака составляется индивидуально, но обязательно включает блины или омлет, свежесваренный чай или кофе.
- Подкрепившись и насладившись видами, спустимся в посёлок и пройдём по самой фотогеничной улице в Красной поляне — Ачишховской.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, завтрак и билет в заповедник.
- Заранее сообщите о предпочтениях и аллергии, если она у вас есть.
- Наденьте удобную закрытую обувь и одежду по погоде. Возьмите с собой питьевую воду.
- Особой физической подготовки не требуется. Ограничения только по медицинским показаниям и состоянию здоровья.
- В пешей доступности от смотровой находится купель на горной реке. В весенний и летний период при желании можно там искупаться.
- Для активных путешественников весной и летом можно продлить маршрут и подняться на смотровую площадку на высоте 1400 метров над уровнем моря.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у остановки «Часовня» в Красной поляне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 639 туристов
Добрый день, уважаемые гости и жители города-курорта Сочи! Меня зовут Роман. В этом городе я живу с 2013 года. Желание переехать сюда появилось после первого посещения Сочи. Это была любовь с первого взгляда. Мое увлечение туризмом, начавшееся в институте, который я окончил по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», привело меня на курсы инструкторов. Потом окончил курсы экскурсоводов. Сейчас я постоянно живу в Сочи и изучаю историю и развитие города как курорта.
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