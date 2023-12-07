Завтрак на горе Монашка в Красной поляне

Индивидуальная экскурсия в Сочи

Насладиться видами на Главный Кавказский хребет с чашкой горячего чая или кофе

Восходящее солнце, свежеприготовленный завтрак и панорамный вид на горы — таким будет ваше утро в окрестностях живописного посёлка в долине реки Мзымта. Мы дойдём до знаменитой смотровой площадки «Кругозор Ефремова», где уютно устроимся на пикник.

По пути обещаю красивые виды и увлекательные разговоры, а на месте — горячий завтрак и впечатляющие горные вершины.
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
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Описание

Что вас ожидает

  • В комфортном темпе мы поднимемся непопулярной тропой на гору Монашка на высоте 758 метров над уровнем моря. Пройдём над озером суточного регулирования ГЭС, насладимся каштаново-буковым лесом.
  • В пути поговорим об истории Красной поляны, а также о Юрии Константиновиче Ефремове — биографе и краеведе. Он сам любил бывать на смотровой площадке возле посёлка, которая в дальнейшем была названа «Кругозор Ефремова». В это атмосферное место мы и отправимся.
  • В окружении гор устроим пикник. Меню завтрака составляется индивидуально, но обязательно включает блины или омлет, свежесваренный чай или кофе.
  • Подкрепившись и насладившись видами, спустимся в посёлок и пройдём по самой фотогеничной улице в Красной поляне — Ачишховской.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, завтрак и билет в заповедник.
  • Заранее сообщите о предпочтениях и аллергии, если она у вас есть.
  • Наденьте удобную закрытую обувь и одежду по погоде. Возьмите с собой питьевую воду.
  • Особой физической подготовки не требуется. Ограничения только по медицинским показаниям и состоянию здоровья.
  • В пешей доступности от смотровой находится купель на горной реке. В весенний и летний период при желании можно там искупаться.
  • Для активных путешественников весной и летом можно продлить маршрут и подняться на смотровую площадку на высоте 1400 метров над уровнем моря.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у остановки «Часовня» в Красной поляне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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