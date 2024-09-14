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неба) Думаем, господи, три великовозрастные тётки, что не спится, куда Вам, Ваше величество за камушки?)) Но потом вдали показался автомобиль, и к нам приехала Елена Прекрасная. Лена выдала нам палки для скандинавской хотьбы и путешествие началось. Надо сказать, что наш поход мы переносили, так как в Сочи был накануне ливень весь день и воды было по щиколотку. Поэтому, даже речи быть не могло о походе в лес на следующий день. Подъем вверх был достаточно терпимый, мы останавливались, чтобы передохнуть. В нужное время мы были на нужном месте и встретили рассвет. Это незабываемо. Стоять на такой верхотуре и видеть, как солнышко лениво показывается из-за гор. Вот один лучик, вот другой, и наконец оно озарило всю землю и нас! Потом мы прошли еще немного и пришли к Прометею. В этом живописном месте, с беседкой аккурат на скале, Лена нам накрыла завтрак и вскипятила чай на переносной горелке! Посмотрите на фото - даже приборы всем разного цвета. Спуск вниз был более сложный, т. к. земля под ногами глинистая, и после дождя скользкая. Но мы прошли и этот путь, полюбовались водопадами с трех уровней. Неожиданность нас ждала в конце пути. Мост через реку смыло накануне (я писала про дождь). Реку мы перешли по камням и самое сложное было подняться на берег по скользкой глине. Мы это сделали, было трудно, но мы смогли. Еще раз спасибо за палки. Поэтому отмечу, что экскурсия не простая, не легкая прогулка под луной. Нужна удобная одежда, удобная обувь, собранность и взаимовыручка. Лена - молодец, подсказывала - куда наступить, как развернуться, где лучше спускаться спиной. И конечно - не забывала рассказывать. Примите благодарность от трех подружек из Москвы и Санкт-Петербурга за незабываемое путешествие, и за веру в себя. Экскурсию однозначно рекомендую и организатора тоже. 5 звезд из 5!