10 часов
Групповая
до 18 чел.
Термальные источник + Сухум + ущелье Черниговка (с завтраком)
Начало: Согласуйте по тел. с гидом после оформления заказа
Расписание: По четным числам
Завтра в 06:00
6 окт в 06:00
от 1 900₽ за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Насладиться видами на Главный Кавказский хребет с чашкой горячего чая или кофе
Начало: У остановки «Часовня» в Красной поляне
«Меню завтрака составляется индивидуально, но обязательно включает блины или омлет, свежесваренный чай или кофе»
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Насладиться пейзажами и пикником на природе, пока все спят
Начало: В районе отеля Alean (остановка «Спутник»)
«Одна из особенностей нашего приключения — вкусный и полезный завтрак в горах»
Завтра в 04:00
5 окт в 04:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария14 сентября 2024Сначала было чудно - мы приехали на место встречи в 4.40 утра, кромешная тьма, и только звезды нам светили с
- ДДарья18 августа 2024Встретились с Еленой в 4:30 и отправились покорять горы и водопады) Это было увлекательно, немножко страшновато вначале в темноте;) НО захватывающе) Погуляли
- ИИрина25 июля 2024Это было незабываемое и авантюрное приключение)! Маршрут не для слабонервных)! Было тяжело и в тоже время весело и интересно. Потрясающие
- ННадежда14 июля 2024Экскурсия очень понравилась! По ощущениям не один, а какбудто 3 дня путешествовали по Абхазии! Гид Валерия интересно вела экскурсию! ☺️ Нам
- ААндрей13 июля 2024Организация поездки на высоте, за что отдельное спасибо. Очень интересная экскурсия, довольны что поехали. Рекомендуем
- ААндрей6 июня 2024Это была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычной трассой, лесной, было и
- ССветлана31 мая 2024Замечательный экскурсовод Омар. Всё подробно рассказывал и объяснял. Места тоже живописные. Советую всем съездить в Черниговку и посмотреть водопады. Не исгладимые впечатления остались от посещения термальных источников.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «С завтраком»
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