Экскурсии с завтраком в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «С завтраком» в Сочи, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Термальные источник + Сухум + ущелье Черниговка (с завтраком)
На машине
На автобусе
27 отзывов
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Термальные источник + Сухум + ущелье Черниговка (с завтраком)
Начало: Согласуйте по тел. с гидом после оформления заказа
Расписание: По четным числам
Завтра в 06:00
6 окт в 06:00
от 1 900 за человека
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Пешая
1 отзыв
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Насладиться видами на Главный Кавказский хребет с чашкой горячего чая или кофе
Начало: У остановки «Часовня» в Красной поляне
«Меню завтрака составляется индивидуально, но обязательно включает блины или омлет, свежесваренный чай или кофе»
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Пешая
19 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Насладиться пейзажами и пикником на природе, пока все спят
Начало: В районе отеля Alean (остановка «Спутник»)
«Одна из особенностей нашего приключения — вкусный и полезный завтрак в горах»
Завтра в 04:00
5 окт в 04:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    14 сентября 2024
    Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
    Сначала было чудно - мы приехали на место встречи в 4.40 утра, кромешная тьма, и только звезды нам светили с
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    неба) Думаем, господи, три великовозрастные тётки, что не спится, куда Вам, Ваше величество за камушки?)) Но потом вдали показался автомобиль, и к нам приехала Елена Прекрасная. Лена выдала нам палки для скандинавской хотьбы и путешествие началось. Надо сказать, что наш поход мы переносили, так как в Сочи был накануне ливень весь день и воды было по щиколотку. Поэтому, даже речи быть не могло о походе в лес на следующий день. Подъем вверх был достаточно терпимый, мы останавливались, чтобы передохнуть. В нужное время мы были на нужном месте и встретили рассвет. Это незабываемо. Стоять на такой верхотуре и видеть, как солнышко лениво показывается из-за гор. Вот один лучик, вот другой, и наконец оно озарило всю землю и нас! Потом мы прошли еще немного и пришли к Прометею. В этом живописном месте, с беседкой аккурат на скале, Лена нам накрыла завтрак и вскипятила чай на переносной горелке! Посмотрите на фото - даже приборы всем разного цвета. Спуск вниз был более сложный, т. к. земля под ногами глинистая, и после дождя скользкая. Но мы прошли и этот путь, полюбовались водопадами с трех уровней. Неожиданность нас ждала в конце пути. Мост через реку смыло накануне (я писала про дождь). Реку мы перешли по камням и самое сложное было подняться на берег по скользкой глине. Мы это сделали, было трудно, но мы смогли. Еще раз спасибо за палки. Поэтому отмечу, что экскурсия не простая, не легкая прогулка под луной. Нужна удобная одежда, удобная обувь, собранность и взаимовыручка. Лена - молодец, подсказывала - куда наступить, как развернуться, где лучше спускаться спиной. И конечно - не забывала рассказывать. Примите благодарность от трех подружек из Москвы и Санкт-Петербурга за незабываемое путешествие, и за веру в себя. Экскурсию однозначно рекомендую и организатора тоже. 5 звезд из 5!

    Сначала было чудно - мы приехали на место встречи в 4.40 утра, кромешная тьма, и толькоСначала было чудно - мы приехали на место встречи в 4.40 утра, кромешная тьма, и толькоСначала было чудно - мы приехали на место встречи в 4.40 утра, кромешная тьма, и толькоСначала было чудно - мы приехали на место встречи в 4.40 утра, кромешная тьма, и толькоСначала было чудно - мы приехали на место встречи в 4.40 утра, кромешная тьма, и толькоСначала было чудно - мы приехали на место встречи в 4.40 утра, кромешная тьма, и толькоСначала было чудно - мы приехали на место встречи в 4.40 утра, кромешная тьма, и толькоСначала было чудно - мы приехали на место встречи в 4.40 утра, кромешная тьма, и толькоСначала было чудно - мы приехали на место встречи в 4.40 утра, кромешная тьма, и толькоСначала было чудно - мы приехали на место встречи в 4.40 утра, кромешная тьма, и только
  • Д
    Дарья
    18 августа 2024
    Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
    Встретились с Еленой в 4:30 и отправились покорять горы и водопады) Это было увлекательно, немножко страшновато вначале в темноте;) НО захватывающе) Погуляли
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    по дну водопада, съели вкусный завтрак, встретили большое количество собак-сопровождающих и кошечку с ее малышами-котятами. Рассвет очень красивый и свежий, воздух прекрасный) Прошли маршрут немножко быстрее, но не торопились) делали остановки, когда было необходимо) сидели на камушках в прохладе на дне водопада) Всем рекомендую! Очень приятная и внимательная девушка!! Есть о чем пообщаться и поспрашивать))

    Встретились с Еленой в 4:30 и отправились покорять горы и водопады)Встретились с Еленой в 4:30 и отправились покорять горы и водопады)Встретились с Еленой в 4:30 и отправились покорять горы и водопады)Встретились с Еленой в 4:30 и отправились покорять горы и водопады)Встретились с Еленой в 4:30 и отправились покорять горы и водопады)Встретились с Еленой в 4:30 и отправились покорять горы и водопады)
  • И
    Ирина
    25 июля 2024
    Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
    Это было незабываемое и авантюрное приключение)! Маршрут не для слабонервных)! Было тяжело и в тоже время весело и интересно. Потрясающие
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    виды, природа, восход солнца и вкуснейший разнообразный завтрак 👍🤩! Хотим выразить огромную благодарность Елене и желаем процветания ей и её команде! Мы уставшие и очень счастливые 🤗!

    Это было незабываемое и авантюрное приключение)! Маршрут не для слабонервных)! Было тяжело и в тоже времяЭто было незабываемое и авантюрное приключение)! Маршрут не для слабонервных)! Было тяжело и в тоже времяЭто было незабываемое и авантюрное приключение)! Маршрут не для слабонервных)! Было тяжело и в тоже времяЭто было незабываемое и авантюрное приключение)! Маршрут не для слабонервных)! Было тяжело и в тоже времяЭто было незабываемое и авантюрное приключение)! Маршрут не для слабонервных)! Было тяжело и в тоже времяЭто было незабываемое и авантюрное приключение)! Маршрут не для слабонервных)! Было тяжело и в тоже время
  • Н
    Надежда
    14 июля 2024
    Термальные источник + Сухум + ущелье Черниговка (с завтраком)
    Экскурсия очень понравилась! По ощущениям не один, а какбудто 3 дня путешествовали по Абхазии! Гид Валерия интересно вела экскурсию! ☺️ Нам
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    не повезло с тем, что перед экскурсией сломался автобус и нам дали другой, который конечно мало подходит для длительных переездов! А так все супер!

  • А
    Андрей
    13 июля 2024
    Термальные источник + Сухум + ущелье Черниговка (с завтраком)
    Организация поездки на высоте, за что отдельное спасибо. Очень интересная экскурсия, довольны что поехали. Рекомендуем
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
    Это была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычной трассой, лесной, было и
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    легко и непросто, было захватывающе, дети 11 и 12 лет справились. Мы остались в полном восторге! А на пикнике нам все завидовали))) Роман очень подготовленный гид по всем направлениям! 10 звезд!

    Это была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычнойЭто была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычнойЭто была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычнойЭто была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычнойЭто была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычной
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Термальные источник + Сухум + ущелье Черниговка (с завтраком)
    Замечательный экскурсовод Омар. Всё подробно рассказывал и объяснял. Места тоже живописные. Советую всем съездить в Черниговку и посмотреть водопады. Не исгладимые впечатления остались от посещения термальных источников.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «С завтраком»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Термальные источник + Сухум + ущелье Черниговка (с завтраком)
  2. Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
  3. Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
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  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Юпшарский каньон
  6. Чайная плантация
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в октябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "С завтраком" можно забронировать 3 экскурсии от 1 900 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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