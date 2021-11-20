Знакомство с природными достопримечательностями Сочи

Знакомство с природными достопримечательностями Сочи
Знакомство с природными достопримечательностями Сочи
Знакомство с природными достопримечательностями Сочи
Знакомство с природными достопримечательностями Сочи
Знакомство с природными достопримечательностями Сочи
Знакомство с природными достопримечательностями Сочи
Знакомство с природными достопримечательностями Сочи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Сочинская природа не оставляет равнодушным ни одного человека. Чтобы познакомиться с ее красотами, мы пройдем по основным туристическим тропам и познакомимся с самыми живописными природными достопримечательностями города. Экскурсия начнется с посещения заброшенного санатория им. Орджоникидзе, занимающего свыше 16 га земли в Хостинском районе Сочи. Здесь находится монументальный архитектурный комплекс в стиле сталинского неоклассицизма, который утопает в пышной зелени кустарников и деревьев.
Если пройти от санатория по Курортному проспекту, можно полюбоваться музейным комплексом «Дача Сталина». Здание было специально построено для вождя в 1931 году и украшено великолепным фруктовым садом, который сохранился до наших дней.
Далее мы совершим прогулку по Аллее Челтенхема и посетим курорт «Мацеста». Он считается крупнейшей бальнеологической здравницей России и стоит на целебных сероводородных источниках. На территории комплекса можно осмотреть монументальные корпуса и отведать «Пластунской» минеральной воды.
Завершающим этапом нашей экскурсии станет посещение Сочинского национального парка. Большую часть его площади занимают горные вершины, разделенные обширными речными долинами. Вы увидите гору Ахун и поднимитесь на смотровую башню, с которой открываются великолепные панорамы парка. Вдоль правобережья реки Агуры простираются Орлиные скалы, к которым, как считается, был прикован древнегреческий титан Прометей. Об этом напоминает его монументальная скульптура, установленная в заповеднике в 1998 году.
Одним из главных достояний национального парка является знаменитое Агурское ущелье, которое поражает посетителей своей фантастической красотой. Прогуливаясь по тропинке вдоль каньона, вы сможете полюбоваться озером «Чертова купель», заглянуть в расщелину «Чертова нора» и насладиться красотой Агурских водопадов.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит?
  • Транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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