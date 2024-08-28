Встречаемся и после прохождения российско-абхазской границы отправляемся в сторону Гагры. Осмотрим руины Бзыбского храма на скалистом возвышении, где река Бзыбь вырывается из ущелья. Заедем на Голубое озеро, цвет воды в котором удивляет, и полюбуемся Юпшарским каньоном, чьи огромные отвесные стены словно сжимают узкую асфальтированную дорогу.

Затем окажемся у самой популярной достопримечательности Абхазии — озера Рица. Вы полюбуетесь отражением покрытых лесом гор на его зеркальной поверхности. На обратном пути остановимся у водопада Мужские слёзы, и я расскажу вам, почему он так называется.

Пообедаем в абхазском дворе (за доплату) и заглянем на домашнюю винодельню, где вы продегустируете вино и чачу. К 17:00 приедем в экоотель на высоте 1500 метров (заброска на ратраке или снегоходе), вечером поужинаем.