Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Вы полюбуетесь невероятными закатами, совершите треккинг на гору Мамзышха и познакомитесь с популярными достопримечательностями: озером Рица, Новоафонским монастырём и Анакопийской крепостью, Голубым озером и водопадами. А эстетики и уюта в ваш отдых добавит проживание в купольном глэмпинге в горах.
авг
сен
сен
окт
окт
ноя
ноя
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Описание
Организационные детали
С собой вам понадобятся: паспорт РФ (для прохождения российско-абхазской границы), удобная обувь (лучше треккинговые ботинки или кроссовки) и удобная одежда для похода, дождевик или непромокаемая куртка, головной убор, небольшой рюкзак для воды и перекуса, солнцезащитный крем (желательно 50 spf), резиновые тапочки (для бани), наличные деньги (для входных билетов и питания в кафе, в Абхазии мало где принимают карты) и, конечно же, хорошее настроение!
Проживание. В уютном экоотеле на высоте 1500 метров.
Питание. Питание разнообразное. Продукты предоставляются, завтрак и ужин организовывает гид, на обед готовятся перекусы для туристов.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Связь и интернет. В глэмпинге будет работать Wi-Fi.
Программа тура по дням
Голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопад Мужские слёзы
Встречаемся и после прохождения российско-абхазской границы отправляемся в сторону Гагры. Осмотрим руины Бзыбского храма на скалистом возвышении, где река Бзыбь вырывается из ущелья. Заедем на Голубое озеро, цвет воды в котором удивляет, и полюбуемся Юпшарским каньоном, чьи огромные отвесные стены словно сжимают узкую асфальтированную дорогу.
Затем окажемся у самой популярной достопримечательности Абхазии — озера Рица. Вы полюбуетесь отражением покрытых лесом гор на его зеркальной поверхности. На обратном пути остановимся у водопада Мужские слёзы, и я расскажу вам, почему он так называется.
Пообедаем в абхазском дворе (за доплату) и заглянем на домашнюю винодельню, где вы продегустируете вино и чачу. К 17:00 приедем в экоотель на высоте 1500 метров (заброска на ратраке или снегоходе), вечером поужинаем.
Треккинг на гору Мамзышха, баня и игры
Позавтракав в 09:00, наслаждаясь потрясающим видом, в компании местного гида отправимся покорять гору Мамзышха. Добравшись до вершины, устроим обед-пикник на свежем воздухе, а к 17:00 вернёмся в глэмпинг, где после ужина вас ждут банька на дровах и увлекательные настольные игры.
Достопримечательности Нового Афона
Сегодня в 09:00 отправляемся в Новый Афон. Посетим Новоафонский монастырь и бывшую дачу Сталина. Поднимемся к Анакопийской крепости на вершину Иверской горы, откуда полюбуемся панорамой города и моря.
В 14:30 пообедаем в кафе (оплачивается дополнительно) и поедем к искусственному Псырцхинскому водопаду или к заброшенной железнодорожной станции «Псырцха», одной из самых красивых на юге. Затем побываем у Новоафонской пещеры, желающие смогут заглянуть внутрь (вход — 700 руб. с человека, по желанию). В 20:00 — трансфер в Адлер.
По вашему желанию маршрут этого дня можно изменить. Например, посетить Сухум и горячие источники.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
- Трансферы по программе
- Баня на дровах
Что не входит в цену
- Перелёт до Сочи и обратно
- Заезд в Рицинский заповедник - 700 руб. с человека
- Обеды в кафе
- Вход в Новоафонскую пещеру - 700 руб. с человека
- Возможно проведение тура индивидуально в любые даты (по запросу)
- Стоимость тура в летне-осенний период составляет 22 000 руб