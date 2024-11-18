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команды и у меня не было сомнений, что все будет организовано на высоком уровне. На ретрите мы сразу попали в совершенно умиротворенное место на Земле с внимательным персоналом, тишиной, природой и комфортом. Погружение в практику было постепенным, даже для человека, который как я, совершенно ничего не пробовал из практик медитации, было комфортно и легко влиться. Елена замечательный мастер, собирающий вокруг себя самых разных интересных людей, все участники ретрита были на одной волне и поддерживали друг друга на невербальном уровне. Я очень рада, что мне посчастливилось попасть именно на этот ретрит, мудрость учителей и атмосфера принятия для меня ключи к уверенности, что я и дальше смогу делать практику в жизни и у меня уже все для этого есть! Я для себя сделала много открытий и наблюдений, получила массу новой глубокой информации, почувствовала тишину и гармонию и обязательно продолжу применять это в жизни! Благодарю за этот чудесный опыт! PS:☺ и по возвращению в Москву я купила себе квартиру)