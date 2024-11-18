8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
12 сен в 10:00
48 000₽ за человека
5 дней
В Абхазию на Новый год: Гагра, Новый Афон, Сухум и джипинг по природным достопримечательностям
Сфотографироваться в мандариновом саду, погулять по городам-призракам и отведать местные вкусности
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 13:00
30 дек в 13:00
3 янв в 13:00
72 000₽ за человека
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
8 мар в 11:15
23 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила18 ноября 2024Хочу выразить свою благодарность Елене за прекрасные 5 дней ретрита С самого начала планирования поездки до ее завершения я чувствовала заботу
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Гагра»
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