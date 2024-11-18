Гагра – туры в Сочи

Найдено 3 тура в категории «Гагра» в Сочи, цены от 23 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
1 отзыв
8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
12 сен в 10:00
48 000 за человека
В Абхазию на Новый год: Гагра, Новый Афон, Сухум и джипинг по природным достопримечательностям
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
5 дней
В Абхазию на Новый год: Гагра, Новый Афон, Сухум и джипинг по природным достопримечательностям
Сфотографироваться в мандариновом саду, погулять по городам-призракам и отведать местные вкусности
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 13:00
30 дек в 13:00
3 янв в 13:00
72 000 за человека
Абхазские выходные с традиционным застольем
На автобусе
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
8 мар в 11:15
23 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    18 ноября 2024
    Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
    Хочу выразить свою благодарность Елене за прекрасные 5 дней ретрита С самого начала планирования поездки до ее завершения я чувствовала заботу
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    команды и у меня не было сомнений, что все будет организовано на высоком уровне. На ретрите мы сразу попали в совершенно умиротворенное место на Земле с внимательным персоналом, тишиной, природой и комфортом. Погружение в практику было постепенным, даже для человека, который как я, совершенно ничего не пробовал из практик медитации, было комфортно и легко влиться. Елена замечательный мастер, собирающий вокруг себя самых разных интересных людей, все участники ретрита были на одной волне и поддерживали друг друга на невербальном уровне. Я очень рада, что мне посчастливилось попасть именно на этот ретрит, мудрость учителей и атмосфера принятия для меня ключи к уверенности, что я и дальше смогу делать практику в жизни и у меня уже все для этого есть! Я для себя сделала много открытий и наблюдений, получила массу новой глубокой информации, почувствовала тишину и гармонию и обязательно продолжу применять это в жизни! Благодарю за этот чудесный опыт! PS:☺ и по возвращению в Москву я купила себе квартиру)

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Гагра»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
  2. В Абхазию на Новый год: Гагра, Новый Афон, Сухум и джипинг по природным достопримечательностям
  3. Абхазские выходные с традиционным застольем
Какие места ещё посмотреть в Сочи
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Рица
  2. Олимпийский Парк
  3. Юпшарский каньон
  4. Голубое озеро
  5. Новоафонский монастырь
  6. Белые скалы
Сколько стоит тур в Сочи в ноябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Гагра" можно забронировать 3 тура от 23 900 до 72 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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