Мои заказы

Вершины, долины, свобода: мини-поход к леднику Холодный с палатками и радиальными выходами налегке

Вдохнуть ароматы пихтового леса, освежиться в горном озере и взойти на гору Табунную
Этот мини-поход станет настоящим погружением в мир горных ландшафтов — вы пройдёте по пихтовым лесам, откроете для себя альпийские виды с карнизов и окажетесь у подножия ледника Холодный.

За 3 дня
читать дальшеуменьшить

подниметесь к Пихтовой поляне, пройдёте по живописной долине Псеашхо, искупаетесь в горном озере и увидите панорамы, которые сложно забыть.

2 ночёвки в палатках и тишина на высоте позволят отдохнуть от суеты и почувствовать ритм походной жизни. Желающие совершат восхождение на вершину Табунная, остальные смогут просто насладиться моментом. Каждый день будет насыщен движением, яркими пейзажами и ощущением свободы.

Вершины, долины, свобода: мини-поход к леднику Холодный с палатками и радиальными выходами налегке
Вершины, долины, свобода: мини-поход к леднику Холодный с палатками и радиальными выходами налегке
Вершины, долины, свобода: мини-поход к леднику Холодный с палатками и радиальными выходами налегке

Описание тура

Организационные детали

Личное снаряжение вы привозите с собой. При отсутствии необходимых вещей можно воспользоваться дружественными прокатами. Инструктор поможет подобрать недостающее снаряжение и подскажет, где взять его в аренду или приобрести. Список снаряжения предоставляется по запросу.

Групповое снаряжение и продукты будут заранее распределены между участниками — несем и используем вместе. Приготовление еды — в лагере, участниками по очереди.

Питание. Включено трёхразовое питание: горячие завтраки и ужины готовим сами, днём — перекусы в виде бутербродов, сладостей и чая. Продукты распределяются между участниками в начале маршрута.

Транспорт. Добраться до места старта проще всего на электропоезде «Ласточка» из Сочи или Адлера до станции «Роза Хутор». Сам тур проходит в пешем формате, перемещаемся по тропам и горным маршрутам.

Возраст участников. 14+.

Уровень сложности. Активные передвижения, маршруты до 25 км. Нужна базовая физподготовка. Пешеходный маршрут средней протяжённости: около 28–32 км за три дня. Общий набор высоты составляет до 1200 м. Подъёмы и спуски равномерные, без технически сложных участков. Маршрут подойдёт участникам без серьёзных ограничений по здоровью и с базовой выносливостью.

Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Пихтовая поляна и вершина Табунная

Встретимся у горнолыжного курорта, где распределим снаряжение и провизию — всё уже будет заранее подготовлено. После короткого инструктажа вы подниметесь к верхней станции подъёмника «Пихтовая поляна» и начнёте путь.

Тропа сначала проходит через пихтовый лес, а затем выводит в альпийскую зону, где открываются первые виды на горные хребты. На одном из живописных карнизов разобьём лагерь. Желающие смогут совершить радиальный выход на вершину Табунной, у остальных будет время на отдых и восстановление.

Пихтовая поляна и вершина ТабуннаяПихтовая поляна и вершина ТабуннаяПихтовая поляна и вершина ТабуннаяПихтовая поляна и вершина ТабуннаяПихтовая поляна и вершина Табунная
2 день

Долина Псеашхо и ледник Холодный

После утренних сборов продолжим путь по долине Псеашхо. Пейзажи сменяются один за другим: высокие склоны, водопады, живописные отрезки троп. По пути будет горное озеро, где можно освежиться.

К полудню дойдём до лагеря «Холодный», установим палатки и отдохнём немного перед следующей частью дня. После перерыва отправимся к подножию ледника. Тем, кто почувствует усталость, можно будет остаться в лагере. Под вечер возвращаемся, готовим ужин и делимся впечатлениями.

Долина Псеашхо и ледник ХолодныйДолина Псеашхо и ледник ХолодныйДолина Псеашхо и ледник Холодный
3 день

Озеро Малое и возвращение

С утра неспешно собираем лагерь и начинаем путь обратно через долину. Обязательно сделаем остановку у озера Малого — это красивое место, где удобно устроить обеденный привал.

Вторую паузу устроим на карнизе, чтобы в последний раз взглянуть на панорамы, которые сопровождали нас всё это время. Спуск завершается в посёлке, где маршрут подходит к концу.

Озеро Малое и возвращениеОзеро Малое и возвращениеОзеро Малое и возвращениеОзеро Малое и возвращениеОзеро Малое и возвращениеОзеро Малое и возвращениеОзеро Малое и возвращениеОзеро Малое и возвращениеОзеро Малое и возвращение

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник16 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (палатки каждый берёт с собой)
  • Питание
  • Аренда группового снаряжения (кухонное, техническое, аптечка)
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Страховка от несчастного случая
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Переезд до Сочи и обратно в ваш город
  • Проживание в балаганах на территории заповедника - по запросу
  • Билет на канатную дорогу - около 2000 ₽
  • Пропуск в заповедник - около 1000 ₽
  • Аренда личного снаряжения (по необходимости):
  • Палатка + спальник + коврик - от 800 ₽/сутки
  • Комплект на двоих - от 1200 ₽/сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, станция «Роза Хутор», 9:00
Завершение: Сочи, станция «Роза Хутор», 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Родился и всю жизнь рос на западном Кавказе. Долгое время увлекался любительскими походами, потом затянуло окончательно. Закончил школу инструкторов, прошел обучение по мед помощи. Занимаюсь любимым делом.

Тур входит в следующие категории Сочи

Похожие туры на «Вершины, долины, свобода: мини-поход к леднику Холодный с палатками и радиальными выходами налегке»

Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
5 дней
10 отзывов
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций
Начало: Ж/д станция "Якорная Щель" или "Головинка" (от аэр...
15 июн в 08:00
29 июн в 08:00
35 000 ₽ за человека
От сочинских водопадов до абхазских склонов: индивидуальный выезд
На машине
5 дней
4 отзыва
От сочинских водопадов до абхазских склонов: индивидуальный выезд
Полюбоваться Рицой, увидеть чайные плантации и погулять по Красной Поляне
Начало: Центр Сочи/Адлера, «Сириус», 9:00
Завтра в 08:00
10 июн в 08:00
97 000 ₽ за всё до 5 чел.
Трансформация в горах Сочи: практики с психологом, пикник, наблюдение за звёздами и фотосессия
На машине
3 дня
3 отзыва
Трансформация в горах Сочи: практики с психологом, пикник, наблюдение за звёздами и фотосессия
Погрузиться в свой внутренний мир, смыть негативную энергию в бане и побывать на чайной церемонии
Начало: Сочи, заберём вас из аэропорта или с ж/д вокзала, ...
15 июн в 08:00
19 июн в 08:00
64 000 ₽ за человека
Перезагрузка в горах и на море в мини-группе
5 дней
6 отзывов
Перезагрузка в горах и на море в мини-группе
Отдохнуть в окружении субтропического леса, послушать шум прибоя и обновиться
Начало: Сочи, ж/д станция Якорная Щель, до 9:00. Можно зае...
15 июн в 08:00
29 июн в 08:00
20 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сочи
Все туры из Сочи
16 500 ₽ за человека