Этот мини-поход станет настоящим погружением в мир горных ландшафтов — вы пройдёте по пихтовым лесам, откроете для себя альпийские виды с карнизов и окажетесь у подножия ледника Холодный.За 3 дня

подниметесь к Пихтовой поляне, пройдёте по живописной долине Псеашхо, искупаетесь в горном озере и увидите панорамы, которые сложно забыть. 2 ночёвки в палатках и тишина на высоте позволят отдохнуть от суеты и почувствовать ритм походной жизни. Желающие совершат восхождение на вершину Табунная, остальные смогут просто насладиться моментом. Каждый день будет насыщен движением, яркими пейзажами и ощущением свободы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Личное снаряжение вы привозите с собой. При отсутствии необходимых вещей можно воспользоваться дружественными прокатами. Инструктор поможет подобрать недостающее снаряжение и подскажет, где взять его в аренду или приобрести. Список снаряжения предоставляется по запросу.

Групповое снаряжение и продукты будут заранее распределены между участниками — несем и используем вместе. Приготовление еды — в лагере, участниками по очереди.