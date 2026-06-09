За 3 дня
Описание тура
Организационные детали
Личное снаряжение вы привозите с собой. При отсутствии необходимых вещей можно воспользоваться дружественными прокатами. Инструктор поможет подобрать недостающее снаряжение и подскажет, где взять его в аренду или приобрести. Список снаряжения предоставляется по запросу.
Групповое снаряжение и продукты будут заранее распределены между участниками — несем и используем вместе. Приготовление еды — в лагере, участниками по очереди.
Питание. Включено трёхразовое питание: горячие завтраки и ужины готовим сами, днём — перекусы в виде бутербродов, сладостей и чая. Продукты распределяются между участниками в начале маршрута.
Транспорт. Добраться до места старта проще всего на электропоезде «Ласточка» из Сочи или Адлера до станции «Роза Хутор». Сам тур проходит в пешем формате, перемещаемся по тропам и горным маршрутам.
Возраст участников. 14+.
Уровень сложности. Активные передвижения, маршруты до 25 км. Нужна базовая физподготовка. Пешеходный маршрут средней протяжённости: около 28–32 км за три дня. Общий набор высоты составляет до 1200 м. Подъёмы и спуски равномерные, без технически сложных участков. Маршрут подойдёт участникам без серьёзных ограничений по здоровью и с базовой выносливостью.
Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Пихтовая поляна и вершина Табунная
Встретимся у горнолыжного курорта, где распределим снаряжение и провизию — всё уже будет заранее подготовлено. После короткого инструктажа вы подниметесь к верхней станции подъёмника «Пихтовая поляна» и начнёте путь.
Тропа сначала проходит через пихтовый лес, а затем выводит в альпийскую зону, где открываются первые виды на горные хребты. На одном из живописных карнизов разобьём лагерь. Желающие смогут совершить радиальный выход на вершину Табунной, у остальных будет время на отдых и восстановление.
Долина Псеашхо и ледник Холодный
После утренних сборов продолжим путь по долине Псеашхо. Пейзажи сменяются один за другим: высокие склоны, водопады, живописные отрезки троп. По пути будет горное озеро, где можно освежиться.
К полудню дойдём до лагеря «Холодный», установим палатки и отдохнём немного перед следующей частью дня. После перерыва отправимся к подножию ледника. Тем, кто почувствует усталость, можно будет остаться в лагере. Под вечер возвращаемся, готовим ужин и делимся впечатлениями.
Озеро Малое и возвращение
С утра неспешно собираем лагерь и начинаем путь обратно через долину. Обязательно сделаем остановку у озера Малого — это красивое место, где удобно устроить обеденный привал.
Вторую паузу устроим на карнизе, чтобы в последний раз взглянуть на панорамы, которые сопровождали нас всё это время. Спуск завершается в посёлке, где маршрут подходит к концу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|16 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (палатки каждый берёт с собой)
- Питание
- Аренда группового снаряжения (кухонное, техническое, аптечка)
- Сопровождение инструктором-проводником
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Переезд до Сочи и обратно в ваш город
- Проживание в балаганах на территории заповедника - по запросу
- Билет на канатную дорогу - около 2000 ₽
- Пропуск в заповедник - около 1000 ₽
- Аренда личного снаряжения (по необходимости):
- Палатка + спальник + коврик - от 800 ₽/сутки
- Комплект на двоих - от 1200 ₽/сутки