Поход в окрестностях Сочи: к озёрам Кардывач и Синеокое
Насладиться единением с нетронутой природой, полюбоваться водоёмами и звёздным небом
Начало: Этнографический комплекс «Моя Россия», Роза Хутор,...
25 июн в 08:00
20 авг в 08:00
36 450 ₽
40 500 ₽ за человека
Индивидуальный тур 3 в 1: Сочи, 3 горнолыжных курорта и главные локации Абхазии
Погулять по паркам Сочи, посетить "Розу Хутор" и "Красную Поляну" и исследовать Гагру и Новый Афон
Начало: Аэропорт или вокзал Сочи/Адлера, время по договорё...
13 фев в 08:00
14 фев в 08:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мототур по черноморскому побережью в мини-группе
Прокатиться с ветерком, посетить 3 города за 3 дня и зарядиться впечатлениями
Начало: Сочи, место по договорённости, 7:00-9:00
14 фев в 08:00
28 фев в 08:00
70 000 ₽ за человека
