Описание тура
Организационные детали
Абхазия хоть и близка к России, но является зарубежной территорией, поэтому граница пересекается в стандартном порядке. Необходимо иметь при себе паспорт (внутренний или заграничный), а для детей — свидетельство о рождении.
Важно иметь наличные: банковские карты принимаются не везде. Мобильная связь работает в роуминге, поэтому рекомендуется заранее уточнить у оператора условия тарифа и при необходимости подключить нужные опции.
Программа тура по дням
Гагра и озеро Рица
Встреча состоится в любой удобной точке центрального Сочи, Адлера или Сириуса. После короткого инструктажа отправимся к границе, пройдём контроль и начнём путешествие по маршруту.
Первым пунктом станет Гагра — знаменитый курорт, который некогда был привилегированным местом отдыха и сегодня открыт для всех. Во время прогулки мы посетим все знаковые достопримечательности города: заброшенный замок, византийский храм, легендарный ресторан «Гагрипш», колоннаду, набережную, Приморский парк и смотровую площадку «Я люблю Гагру».
Затем отправимся к озеру Рица — жемчужине Абхазии. Дорога длиной около 40 км сама по себе представляет отдельный экскурсионный маршрут: нам откроются виды на водопады, каньоны, бирюзовые реки и густые леса в обрамлении заснеженных гор. По пути остановимся у Девичьх и Мужских слёз, увидим слияние рек, Голубое озеро, Юпшарский каньон и сказочный лес. Завершением станет посещение зеркальной Рицы с кристально чистой бирюзовой водой в окружении вершин.
Вечером разместимся в отеле. По желанию можно устроить ужин у моря, пожарить шашлык и встретить закат под шум прибоя.
Новый Афон, Сухум, ущелье Черниговка
Этот день посвящён знакомству с центральной частью Абхазии и её главными достопримечательностями. Первая остановка — Новый Афон. Здесь мы посетим знаменитые Новоафонские пещеры, монастырь, искусственный водопад и живописную железнодорожную станцию «Псырцха».
Затем отправимся в столицу республики — Сухум. Прогуляемся по набережной, пообедаем в ресторане у моря, увидим фонтан «Грифоны», морской порт в форме лайнера, памятник махаджирам и знаменитое кафе «Брехаловка».
Во второй половине дня заглянем в ущелье Черниговка — одно из самых живописных мест Абхазии. Оно окружено густым лесом и водопадами.
Акармара, водопады и горячие источники
Путешествие продолжится в восточной части страны. Сегодня программа включает посещение смотровой площадки «Рука» и прогулку по Акармаре — заброшенному городу-призраку, сохранившему атмосферу прошлого века. Узкие улочки и старые здания придают этому месту особую мистическую притягательность.
Далее нас ждёт короткий, но захватывающий джиппинг по горной дороге и пеший маршрут к самым большим водопадам Абхазии. После прогулки будет организован обед с видом на один из водопадов.
Финалом дня станет отдых в горячем сероводородном источнике Амза — возможность расслабиться после насыщенного путешествия и насладиться целебным купанием.
Пицунда, дача Сталина и море ароматов
Заключительный день тура начнётся с посещения дачи Сталина — исторического места, окутанного атмосферой середины прошлого века. Далее маршрут пройдёт по набережной Пицунды, где мы увидим памятники Медее и ныряльщикам за жемчугом. Также поднимемся на смотровую площадку на горе Мамдзышха над Новой Гагрой.
Зимой запланировано посещение мандаринового сада, где можно увидеть или даже попробовать ароматные плоды прямо с деревьев. Завершением программы станет прогулка по пляжу Белые скалы — месту с удивительными природными пейзажами.
По дороге к границе при желании можно заехать на местный рынок и приобрести свежие фрукты. После пересечения границы трансфер доставит участников в любую удобную точку Сочи. На этом путешествие завершится — насыщенное, полное ярких впечатлений и воспоминаний.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из Сочи (Адлера, Сириуса) в Абхазию и обратно
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Переезд до Сочи и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 3100 ₽
- Входные билеты и сборы:
- Въезд в Рицинский национальный парк - 700 ₽
- Новоафонские пещеры - 700 ₽
- Проезд к водопадам - 700 ₽
- Горячие источники - 500 ₽
- Вход в ущелье Черниговка - 300 ₽
- Обратите внимание: стоимость актуальна при группе до 4 человек. Если 1-2 человека, стоимость составит 87 000 ₽. При участии группы до 7 человек - 109 000 ₽