Встреча состоится в любой удобной точке центрального Сочи, Адлера или Сириуса. После короткого инструктажа отправимся к границе, пройдём контроль и начнём путешествие по маршруту.

Первым пунктом станет Гагра — знаменитый курорт, который некогда был привилегированным местом отдыха и сегодня открыт для всех. Во время прогулки мы посетим все знаковые достопримечательности города: заброшенный замок, византийский храм, легендарный ресторан «Гагрипш», колоннаду, набережную, Приморский парк и смотровую площадку «Я люблю Гагру».

Затем отправимся к озеру Рица — жемчужине Абхазии. Дорога длиной около 40 км сама по себе представляет отдельный экскурсионный маршрут: нам откроются виды на водопады, каньоны, бирюзовые реки и густые леса в обрамлении заснеженных гор. По пути остановимся у Девичьх и Мужских слёз, увидим слияние рек, Голубое озеро, Юпшарский каньон и сказочный лес. Завершением станет посещение зеркальной Рицы с кристально чистой бирюзовой водой в окружении вершин.

Вечером разместимся в отеле. По желанию можно устроить ужин у моря, пожарить шашлык и встретить закат под шум прибоя.