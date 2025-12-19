Мои заказы

Только вы и главные локации Абхазии: 4 города и природные достопримечательности (из Сочи)

Посетить Гагру, Новый Афон, Сухум и Пицунду, увидеть озеро Рица и исследовать город-призрак Акармара
Едем погружаться в колорит Абхазии: от приморских курортов до горных озёр и водопадов.

Вы прогуляетесь по Гагре, узнаете историю византийского храма, легендарного ресторана «Гагрипш» и полюбуетесь панорамой с площадки «Я люблю
Гагру».

На пути к озеру Рица проедем по каньонам и увидим реликтовые леса, а сам водоём поразит чистотой бирюзовой глади.

В Новом Афоне при желании спуститесь в знаменитые пещеры и осмотрите монастырь, в Сухуме пройдётесь вдоль набережной, где звучит шум прибоя и запах моря. Очаруемся городом-призраком Акармара, где время словно остановилось. Осмотрим мандариновые сады, Белые скалы и встретим закат у моря. Завершением станет прогулка по Пицунде: исследуем набережную, статую Медеи и храм.

Описание тура

Организационные детали

Абхазия хоть и близка к России, но является зарубежной территорией, поэтому граница пересекается в стандартном порядке. Необходимо иметь при себе паспорт (внутренний или заграничный), а для детей — свидетельство о рождении.

Важно иметь наличные: банковские карты принимаются не везде. Мобильная связь работает в роуминге, поэтому рекомендуется заранее уточнить у оператора условия тарифа и при необходимости подключить нужные опции.

Программа тура по дням

1 день

Гагра и озеро Рица

Встреча состоится в любой удобной точке центрального Сочи, Адлера или Сириуса. После короткого инструктажа отправимся к границе, пройдём контроль и начнём путешествие по маршруту.

Первым пунктом станет Гагра — знаменитый курорт, который некогда был привилегированным местом отдыха и сегодня открыт для всех. Во время прогулки мы посетим все знаковые достопримечательности города: заброшенный замок, византийский храм, легендарный ресторан «Гагрипш», колоннаду, набережную, Приморский парк и смотровую площадку «Я люблю Гагру».

Затем отправимся к озеру Рица — жемчужине Абхазии. Дорога длиной около 40 км сама по себе представляет отдельный экскурсионный маршрут: нам откроются виды на водопады, каньоны, бирюзовые реки и густые леса в обрамлении заснеженных гор. По пути остановимся у Девичьх и Мужских слёз, увидим слияние рек, Голубое озеро, Юпшарский каньон и сказочный лес. Завершением станет посещение зеркальной Рицы с кристально чистой бирюзовой водой в окружении вершин.

Вечером разместимся в отеле. По желанию можно устроить ужин у моря, пожарить шашлык и встретить закат под шум прибоя.

Гагра и озеро Рица
2 день

Новый Афон, Сухум, ущелье Черниговка

Этот день посвящён знакомству с центральной частью Абхазии и её главными достопримечательностями. Первая остановка — Новый Афон. Здесь мы посетим знаменитые Новоафонские пещеры, монастырь, искусственный водопад и живописную железнодорожную станцию «Псырцха».

Затем отправимся в столицу республики — Сухум. Прогуляемся по набережной, пообедаем в ресторане у моря, увидим фонтан «Грифоны», морской порт в форме лайнера, памятник махаджирам и знаменитое кафе «Брехаловка».

Во второй половине дня заглянем в ущелье Черниговка — одно из самых живописных мест Абхазии. Оно окружено густым лесом и водопадами.

Новый Афон, Сухум, ущелье Черниговка
3 день

Акармара, водопады и горячие источники

Путешествие продолжится в восточной части страны. Сегодня программа включает посещение смотровой площадки «Рука» и прогулку по Акармаре — заброшенному городу-призраку, сохранившему атмосферу прошлого века. Узкие улочки и старые здания придают этому месту особую мистическую притягательность.

Далее нас ждёт короткий, но захватывающий джиппинг по горной дороге и пеший маршрут к самым большим водопадам Абхазии. После прогулки будет организован обед с видом на один из водопадов.

Финалом дня станет отдых в горячем сероводородном источнике Амза — возможность расслабиться после насыщенного путешествия и насладиться целебным купанием.

Акармара, водопады и горячие источники
4 день

Пицунда, дача Сталина и море ароматов

Заключительный день тура начнётся с посещения дачи Сталина — исторического места, окутанного атмосферой середины прошлого века. Далее маршрут пройдёт по набережной Пицунды, где мы увидим памятники Медее и ныряльщикам за жемчугом. Также поднимемся на смотровую площадку на горе Мамдзышха над Новой Гагрой.

Зимой запланировано посещение мандаринового сада, где можно увидеть или даже попробовать ароматные плоды прямо с деревьев. Завершением программы станет прогулка по пляжу Белые скалы — месту с удивительными природными пейзажами.

По дороге к границе при желании можно заехать на местный рынок и приобрести свежие фрукты. После пересечения границы трансфер доставит участников в любую удобную точку Сочи. На этом путешествие завершится — насыщенное, полное ярких впечатлений и воспоминаний.

Пицунда, дача Сталина и море ароматов

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из Сочи (Адлера, Сириуса) в Абхазию и обратно
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Переезд до Сочи и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 3100 ₽
  • Входные билеты и сборы:
  • Въезд в Рицинский национальный парк - 700 ₽
  • Новоафонские пещеры - 700 ₽
  • Проезд к водопадам - 700 ₽
  • Горячие источники - 500 ₽
  • Вход в ущелье Черниговка - 300 ₽
  • Обратите внимание: стоимость актуальна при группе до 4 человек. Если 1-2 человека, стоимость составит 87 000 ₽. При участии группы до 7 человек - 109 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, Адлер, Сириус, точное место - по договорённости, 8:00 или по договорённости
Завершение: Сочи, Адлер, Сириус, точное место - по договорённости, около 21:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Сочи
Сочи — интереснейший город, а Абхазия — республика удивительной красоты. Путешествовать по этому краю — моё хобби, увлечение и работа. С удовольствием покажу его и расскажу о нём. Я —
профессиональный гид. Мой дом находится в живописном месте Сочи с великолепным видом на горы. В распоряжении — комфортабельный семиместный джип Infiniti QX56. Всё вместе создаёт своеобразный коктейль для WOW-отдыха моих гостей — и вашего тоже! Жду встречи с вами!

Тур входит в следующие категории Сочи

