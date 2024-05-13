Аудиоэкскурсия по горному парку включает в себя посещение «Мраморного каньона» и проходит по наземной части парка.
Провал «мраморное сердце» позволит заглянуть в подземную часть парка, а Итальянский карьер порадует неповторимым мрамором. Также вы пройдете в штольню и познакомитесь с шахтой №2. Вы узнаете о традициях карелов и создании эпоса Калевала.
Провал «мраморное сердце» позволит заглянуть в подземную часть парка, а Итальянский карьер порадует неповторимым мрамором. Также вы пройдете в штольню и познакомитесь с шахтой №2. Вы узнаете о традициях карелов и создании эпоса Калевала.
Описание билета
Что вас ожидает: Прогулка доставит вам удовольствие и оставит приятные воспоминания про это волшебное место. Вы сможете сделать великолепные фотографии завораживающих видов заповедника. Помимо этого, можно посетить «Парк камней», где у вас будет уникальная возможность своими руками сделать сувенир в камнерезной мастерской или же просто взять пару кусочков мрамора себе на память. При желании вы можете заглянуть в музей деревянной скульптуры — «Обитель Ангелов». Также на территории парка можно получить острые ощущения прыгнув с 30-ти метровой скалы на зиплайне или же заняться дайвингом и полюбоваться подземными пещерами. С мая по октябрь на территории парка работает прокат лодок. Каждый найдет здесь занятие по душе! Приятного вам путешествия! Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3.
Билет вы найдёте в приложении We
Go
Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику парка на своём смартфоне. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный парк Рускеала
- Шахта №2
- Белая гора
- Озеро Монферрана
- Итальянский карьер
- Рускеальский провал
Что включено
- Входной билет для посещения парка.
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip.
- Рекомендация, где во время прогулки попробовать национальное карельское блюдо - калитки.
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Наушники не включены - необходимо взять свои.
Место начала и завершения?
Горный парк Рускеала (Мраморная улица)
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день.
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
В целом всё супер. Интересно и понятно, нескучно было прогуляться по парку. Единственное, на момент 12-го мая 2024-го года, пункты 18, 19 неактуальны, к ним не подобраться. Из-за строительных работ всё перегородили.
286342:
286342:
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L
Природа,и сам парк очень впечатляют. Маршрут у нас не получилось пройти правильно. Аудиогид удобно,но хотелось побольше интересных подробностей и каких то историй. Для меня информация была скудноватой. Но в общем. . спасибо!
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Т
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Т
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О
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Д
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