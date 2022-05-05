Аудиоэкскурсия по горному парку включает в себя посещение «Мраморного каньона» и проходит по наземной части парка. Провал «мраморное сердце» позволит заглянуть в подземную часть парка, а Итальянский карьер порадует неповторимым мрамором. Также, вы пройдете в штольню и познакомитесь с шахтой №2. Вы узнаете о традициях карелов и создании эпоса Калевала.

Вы сможете сделать великолепные фотографии завораживающих видов этого уникального заповедника.

Также вы можете посетить ''Парк камней'', где у вас будет уникальная возможность своими руками сделать сувенир в камнерезной мастерской или же просто взять пару кусочков мрамора себе на память.

При желании, вы можете заглянуть в музей деревянной скульптуры - ''Обитель Ангелов''. Также, на территории парка вы можете получить острые ощущения прыгнув с 30-ти метровой скалы на зиплайне или же заняться дайвингом и полюбоваться подземными пещерами. С мая по октябрь на территории парка работает прокат лодок. Каждый сможет найти здесь занятие по душе!

Надеюсь, прогулка доставит вам удовольствие и оставит приятные воспоминания об этом волшебном месте.

Приятного Вам путешествия!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.

5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.