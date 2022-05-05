Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом

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1 оценка
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом

Что вас ожидает 🤩

  • Горный парк Рускеала
  • Шахта №2 - единственная сохранившаяся шахта в Рускеале
  • Белая гора
  • Озеро Монферрана
  • Итальянский карьер
  • Рускеальский провал
Аудиоэкскурсия по горному парку включает в себя посещение «Мраморного каньона» и проходит по наземной части парка. Провал «мраморное сердце» позволит заглянуть в подземную часть парка, а Итальянский карьер порадует неповторимым мрамором. Также, вы пройдете в штольню и познакомитесь с шахтой №2. Вы узнаете о традициях карелов и создании эпоса Калевала.
Вы сможете сделать великолепные фотографии завораживающих видов этого уникального заповедника.
Также вы можете посетить ''Парк камней'', где у вас будет уникальная возможность своими руками сделать сувенир в камнерезной мастерской или же просто взять пару кусочков мрамора себе на память.
При желании, вы можете заглянуть в музей деревянной скульптуры - ''Обитель Ангелов''. Также, на территории парка вы можете получить острые ощущения прыгнув с 30-ти метровой скалы на зиплайне или же заняться дайвингом и полюбоваться подземными пещерами. С мая по октябрь на территории парка работает прокат лодок. Каждый сможет найти здесь занятие по душе!
Надеюсь, прогулка доставит вам удовольствие и оставит приятные воспоминания об этом волшебном месте.
Приятного Вам путешествия!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет для посещения парка с осмотром шахты
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Рекомендация, где во время прогулки попробовать национальное карельское блюдо - калитки
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Экскурсия "Подземная Рускеала'' не входит в маршрут по парку, Посещение Музея ''Обитель Ангелов'' не включено в стоимость экскурсии
Место начала и завершения?
Горный парк Рускеала (Мраморная улица)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 19:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Покупки». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Покупки». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00 до 19:00.

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