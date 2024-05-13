Что вас ожидает: Прогулка доставит вам удовольствие и оставит приятные воспоминания про это волшебное место. Вы сможете сделать великолепные фотографии завораживающих видов заповедника. Помимо этого, можно посетить «Парк камней», где у вас будет уникальная возможность своими руками сделать сувенир в камнерезной мастерской или же просто взять пару кусочков мрамора себе на память. При желании вы можете заглянуть в музей деревянной скульптуры — «Обитель Ангелов». Также на территории парка можно получить острые ощущения прыгнув с 30-ти метровой скалы на зиплайне или же заняться дайвингом и полюбоваться подземными пещерами. С мая по октябрь на территории парка работает прокат лодок. Каждый найдет здесь занятие по душе! Приятного вам путешествия! Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3.

Билет вы найдёте в приложении We

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Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику парка на своём смартфоне. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).