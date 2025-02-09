Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить знаменитый горный парк «Рускеала», прогуляться по мраморному каньону и увидеть подземное озеро. Участники узнают о добыче мрамора и смогут сделать впечатляющие фотографии в итальянском карьере. Путешествие также включает посещение карельского леса и водопада Ахинкоски.
Программа адаптируется под интересы каждого гостя, что делает её идеальной для семей и любителей природы
Программа адаптируется под интересы каждого гостя, что делает её идеальной для семей и любителей природы
6 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 📸 Фотогеничные локации
- 🌲 Природные красоты Карелии
- 🏞️ Подземное озеро
- 🛤️ Исторические штольни
- 🚗 Путешествие на своём авто
Что можно увидеть
- Горный парк «Рускеала»
- Мраморный каньон
- Штольня
- Водопад Ахинкоски
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по знаменитому горному парку «Рускеала».
- Посетите штольню с шахтой.
- Обойдёте весь большой мраморный каньон и представите, как он выглядел без воды.
- Заглянете в карьеры выработок советского периода и узнаете о технологии добычи мрамора.
- Насладитесь прогулкой по карельскому лесу к озеру Светлое.
- Сделаете умопомрачительные фотографии в итальянском карьере на фоне полосчатого мрамора.
- Увидите «сердце каньона» — подземное озеро, которое образовалось при взрыве в соседнем карьере.
- Отыщете всех мармориков — хранителей горного парка.
- По желанию мы заедем на водопад Ахинкоски и полюбуемся мощью воды в реке Тохмайоки.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем транспорте. В нём должно быть место для гида (я присоединюсь к вам и буду сопровождать на всём маршруте).
- Дополнительно оплачивается входной билет в парк «Рускеала» (600 ₽ с чел.) и экскурсия со своим гидом (850 ₽ с чел.).
- По желанию оплачивается входной билет на водопад Ахинкоски (500 ₽ с чел.).
- Обед не входит в стоимость.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 960 туристов
Коренная карелка, в моей семье говорили на карельском и соблюдали традиции. Знаю, какие должны быть настоящие калитки и как их есть правильно. Со школы изучала историю города. Мне известны самыеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
9 фев 2025
Спасибо Екатерине за прекрасно проведенную экскурсию по Рускеала и водопадам. Екатерина прекрасный и интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Всей компании друзей очень понравилось. И хочется вернуться снова, но уже в летний период.
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