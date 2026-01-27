Встретившись у вокзала, мы найдем место рождения города и отправимся изучать его финское наследие. Пройдемся по первой улице Турункату, по Ладожской и Карельской. Маршрут охватит сохранившиеся деревянные дома и другие знаковые строения. Вы увидите водонапорную башню, школу № 1, воссозданный дом Берга, четыре банка и ратушу. Раскроете, как в Сортавале появились две треугольные площади, и найдете карельскую березу. Завершится экскурсия в парке Ваккосалми — со смотровой площадки вам откроется дивный вид на город и типичные северные пейзажи.
Большая история маленького города
Сортавала основана шведами в 17 столетии, но мы предлагаем вам погрузиться в период ее расцвета на рубеже 19 и 20 веков. Вы познакомитесь с архитектурными деталями и узнаете, какие стили собраны в городе. Услышите о железной дороге, которая вдохнула жизнь в Сортавалу. Конечно, поговорим о выдающихся людях — докторе Винтере, бургомистре Берге, архитекторе Уно Ульберге. А еще вспомним искусство рунопевцев.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в субботу в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Железнодорожного вокзала Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 133 туристов
Путешественников манит Горный парк Рускеала или остров Валаам, но все эти достопримечательности невозможно посетить без города Сортавала, который пролегает на пути от Москвы или Санкт-Петербурга к этим локациям. Наши экскурсии подвязаны под прибытие одних поездов и отправление других, чтобы ожидание можно было скрасить прогулкой по историческому городу Сортавала. С радостью вас с ним познакомим!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Анна
Экскурсия групповая, подстроена под приходящий в Сортавалу к определённому времени поезду для тех туристов (и не только для них), которые едут в Рускеалу. За два часа Экскурсовод провела нас по читать дальшеуменьшить
основным достопримечательностям, рассказала про историю города, показала сохранившиеся исторические постройки. В целом, все логично, по существу. В конце экскурсии нас привели на платформу через которую проходит от вокзала ретро поезд на Рускеалу. Это было очень удобно. Хоть мы и не совсем проездом были (ночевали в городе 2 ночи), но в Рускеалу поездка была запланирована. В конце экскурсии Экскурсовод (очень приятная женщина, в прошлом учитель) задала группе вопрос:"А сколько в России городов?" со словами, что для ответившего у неё есть приз. Я не знаю сколько раз Экскурсовод получала правильный ответ на этот вопрос, но в нашей группе было два человека (моя дочь-одиннадцатиклассница и её подруга), которые в тот год сдавали ЕГЭ по географии и принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников по географии. Разумеется, что этот вопрос не вызвал затруднения, и они честно сразу же ответили. На что Экскурсовод сказала:" Ну зачем вы это сказали?" Разумеется, никакого приза девочкам не дали, зачем Экскурсовод задавала вопрос мы так и не поняли.
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О
Ольга
Экскурсия понравилась. Начинается на платформе вокзала. Очень удобно для тех, кто сошел с утреннего поезда и должен провести время до заселения в отель (предварительно оставив вещи в камере хранения) или читать дальшеуменьшить
для тех, кто ждёт поезд в Горный парк Рускеала. Маршрут экскурсии не круговой, начало на станции Сортавала, окончание на живописной станции Сортавала Центр на берегу озера. Историческая часть города компактна, вас в спокойном темпе проведут по тихим улочкам, расскажут про исторические здания построенные финнами, увидите треугольную площадь и памятник Рунопевцу, покажут где находятся музеи, зайдёте в кафе-пекарню и сможете купить национальное лакомство калитку. Если вы не уезжаете из города, то после экскурсии сможете гораздо проще ориентироваться в центре. Экскурсовод в национальной одежде, что тоже придаёт колорит экскурсии. Два часа пролетели незаметно, для себя узнали много интересного, хоть и не в первый раз уже в Сортавала. Спасибо!
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А
Анна
Хорошая обзорная экскурсия для знакомства с городом, экскурсовод подсказала где погулять и поесть в свободное время
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Наталья
Экскурсия в целом понравилась, особенно хорошо тем, кто ожидает Рускеальский экспресс.. Недостаток в том, что гид продолжает свой рассказ, не дождавшись всех экскурсантов, не учитывает аозраст, работает без микрофона и пожилые туристы многое не слышат. Экскурсия интересная, познавательная, но… Пожалуйста, учтите минусы. Спасибо.
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Елена
Интересно, кратко. Все самое полезное по городу, ориентиры, события, даты. Потом есть времч погулять самостоятельно.
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Е
Екатерина
Спасибо большое! Все очень понравилось Сомневались стоит ли идти на экскурсию или достаточно просто прогулки по городе. Однозначно стоит! У нас было 2 часа до поезда в рускеалу, за это время мы вы просто шатались по городу, ибо самостоятельно тут смотреть нечего. Экскурсовод рассказал про историю города, показал значимые постройки. Искренне советую именно таким образом и проводить это временное окно! Спасибо экскурсоводу!
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