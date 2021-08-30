Групповая обзорная экскурсия по Сортавале

Город на пути к главным пейзажам Карелии… или нечто большее?

4.7
3 отзыва
Сортавала удивит вас нарядными деревянными домами, нескучными историями и парком с чудесными видами.

Вы перенесетесь на столетие назад и взглянете на город как энциклопедию финской архитектуры.

Узнаете о выдающихся жителях прошлого, услышите о рунопевцах и получите полезные советы по отдыху в Карелии.
Групповая обзорная экскурсия по Сортавале
Групповая обзорная экскурсия по Сортавале
Групповая обзорная экскурсия по Сортавале
Групповая обзорная экскурсия по Сортавале
Групповая обзорная экскурсия по Сортавале
Групповая обзорная экскурсия по Сортавале
Групповая обзорная экскурсия по Сортавале

Что вас ожидает

Прогулка по центру Сортавалы

Встретившись у вокзала, мы найдем место рождения города и отправимся изучать его финское наследие. Пройдемся по первой улице Турункату, по Ладожской и Карельской. Маршрут охватит сохранившиеся деревянные дома и другие знаковые строения. Вы увидите водонапорную башню, школу № 1, воссозданный дом Берга, четыре банка и ратушу. Раскроете, как в Сортавале появились две треугольные площади, и найдете карельскую березу. Завершится экскурсия в парке Ваккосалми — со смотровой площадки вам откроется дивный вид на город и типичные северные пейзажи.

Большая история маленького города

Сортавала основана шведами в 17 столетии, но мы предлагаем вам погрузиться в период ее расцвета на рубеже 19 и 20 веков. Вы познакомитесь с архитектурными деталями и узнаете, какие стили собраны в городе. Услышите о железной дороге, которая вдохнула жизнь в Сортавалу. Конечно, поговорим о выдающихся людях — докторе Винтере, бургомистре Берге, архитекторе Уно Ульберге. А еще вспомним искусство рунопевцев.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
около Железнодорожного вокзала Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Василий
Василий
Путешественников манит Горный парк Рускеала или остров Валаам, но все эти достопримечательности невозможно посетить без города Сортавала, который пролегает на пути от Москвы или Санкт-Петербурга к этим локациям. Наши экскурсии подвязаны под прибытие одних поездов и отправление других, чтобы ожидание можно было скрасить прогулкой по историческому городу Сортавала. С радостью вас с ним познакомим!
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3 настоящих отзыва от туристов

О
30 авг 2021
Нам повезло: экскурсию вела Ирина. Эрудиция, грамотная речь, любовь к родному городу, интересный и неутомительный маршрут - всё это было. Если у Вас будет выбор, однозначно рекомендую Ирину.
С
27 авг 2021
Спасибо за экскурсию! Организована она следующим образом: на вокзале собирается большая группа с только прибывшего утреннего поезда, вас присоединяют туда. Неспешным шагом, с музыкальным сопровождением (спасибо гиду) идете в центр города и обходите главные достопримечательности. Вас возвращают на вокзал Сортавала-Центр к отбытию поезда в Рускеала. В целом экскурсия понравилась: гид классно рассказывала, явно неравнодушна к Сортавала. Можно было бы поменьше про патриархов и Путина и побольше про историю города, но это на любителя.
Н
8 авг 2021
Очень понравилась экскурсия, спасибо экскурсоводу Ирине, за внимательное отношение и ответственность, (все успели на поезд вовремя) Открыла город с разных сторон. Захотелось узнать его побольше!

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