Что вас ожидает

Прогулка по центру Сортавалы

Встретившись у вокзала, мы найдем место рождения города и отправимся изучать его финское наследие. Пройдемся по первой улице Турункату, по Ладожской и Карельской. Маршрут охватит сохранившиеся деревянные дома и другие знаковые строения. Вы увидите водонапорную башню, школу № 1, воссозданный дом Берга, четыре банка и ратушу. Раскроете, как в Сортавале появились две треугольные площади, и найдете карельскую березу. Завершится экскурсия в парке Ваккосалми — со смотровой площадки вам откроется дивный вид на город и типичные северные пейзажи.

Большая история маленького города

Сортавала основана шведами в 17 столетии, но мы предлагаем вам погрузиться в период ее расцвета на рубеже 19 и 20 веков. Вы познакомитесь с архитектурными деталями и узнаете, какие стили собраны в городе. Услышите о железной дороге, которая вдохнула жизнь в Сортавалу. Конечно, поговорим о выдающихся людях — докторе Винтере, бургомистре Берге, архитекторе Уно Ульберге. А еще вспомним искусство рунопевцев.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.