читать дальше

я выбрала индивидуальную поездку с Даном. И не ошиблась. Замечательная экскурсия. Познакомились с городом, прогулялись по парку. Посмотрели заливы, водопады. Мы были просто в восторге от красоты, которая нас окружала: леса, озера. Это что-то. Просто дух захватывало от всего увиденного. Попробовали карельскую уху. Все было просто великолепно. Все мои ожидания оправдались на 100%. Спасибо огромное Дану за этот чудесный день, за отличные эмоции. Очень рекомендую эту экскурсию. Дану желаю здоровья, успехов и всех благ.