Экскурсии от Ж/Д вокзала Сортавалы

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Сортавале, цены от 2 100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Cортавала и ее живописные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: На ж/д вокзал Сортавалы
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Горный парк Рускеала и деревня викингов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
105 отзывов
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
2 июля в 10:20
от 2 100 за человека
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
62 отзыва
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
Начало: Ваш отель / ул. Суворова 1 / от ж/д вокзала
Расписание: По расписанию
Завтра в 08:45
2 июля в 08:45
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    23 июня 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Давно хотела побывать в Карелии, и так как времени было не очень много, а посмотреть хотелось как можно больше, то
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    я выбрала индивидуальную поездку с Даном. И не ошиблась. Замечательная экскурсия. Познакомились с городом, прогулялись по парку. Посмотрели заливы, водопады. Мы были просто в восторге от красоты, которая нас окружала: леса, озера. Это что-то. Просто дух захватывало от всего увиденного. Попробовали карельскую уху. Все было просто великолепно. Все мои ожидания оправдались на 100%. Спасибо огромное Дану за этот чудесный день, за отличные эмоции. Очень рекомендую эту экскурсию. Дану желаю здоровья, успехов и всех благ.

  • В
    Владимир
    18 июня 2024
    Горный парк Рускеала и деревня викингов
    Красота неимоверная! Гид Александр знает и любит свою работу. Спасибо🙏💕
  • Д
    Дмитрий
    17 июня 2024
    Горный парк Рускеала и деревня викингов
    Отличная экскурсия с профессиональным экскурсоводом. Рекомендуем всем посетить данный парк и Карелию в целом.
  • В
    Вера
    12 июня 2024
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Добрый день)вчера с водителем Игорем ездили в самую лесную глубь Карелии, увидели много прекрасных скрытых от посторонних глаз красот! Поискали гранат и нашли) Огромное спасибо за столько положительных эмоций)
  • А
    Алексей
    7 июня 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Великолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, много прекрасных видов и, конечно,
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    интересная информация, которой было ровно столько, сколько нужно путешественникам. Дан не просто исключительно эрудированный гид, но и очень увлеченный человек, любящий и уважающий свой край. Посоветовал отличное кафе с рыбным ассортиментом на берегу озера, такой приятный бонус к поездке. Огромное спасибо вам!

    Великолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, многоВеликолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, многоВеликолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, многоВеликолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, многоВеликолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, многоВеликолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, много
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
    Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
  • М
    Михаил
    2 сентября 2021
    Очарование карельской природы: от водопадов до шхер
    Нам экскурсия запомнится надолго, понравилось. Немного экстрима, т. к. погода выдалась ветренная и на Ладоге была волна. Много положительных ощущений!!!
  • Е
    Елена
    15 августа 2021
    Очарование карельской природы: от водопадов до шхер
    Нам понравилась прогулка с гидом - Ярославом. Интересный маршрут с подъемом на гору за впечатляющим видом, далее прогулка на катере, а потом спокойная прогулка по острову с отдыхом на пляже. Мы довольны, Спасибо!
  • М
    Марина
    25 июля 2021
    Древняя Карелия: горы, шхеры и острова
    Отличная экскурсия, прекрасный маршрут и замечательный экскурсовод Наталья - эрудированная, позитивная и очень любящая Карелию!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Cортавала и ее живописные окрестности
  2. Горный парк Рускеала и деревня викингов
  3. Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Гора Хийденвуори
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 2 100 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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