1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: На ж/д вокзал Сортавалы
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
2 июля в 10:20
от 2 100₽ за человека
Групповая
5 часов
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
Начало: Ваш отель / ул. Суворова 1 / от ж/д вокзала
Расписание: По расписанию
Завтра в 08:45
2 июля в 08:45
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия23 июня 2024Давно хотела побывать в Карелии, и так как времени было не очень много, а посмотреть хотелось как можно больше, то
- ВВладимир18 июня 2024Красота неимоверная! Гид Александр знает и любит свою работу. Спасибо🙏💕
- ДДмитрий17 июня 2024Отличная экскурсия с профессиональным экскурсоводом. Рекомендуем всем посетить данный парк и Карелию в целом.
- ВВера12 июня 2024Добрый день)вчера с водителем Игорем ездили в самую лесную глубь Карелии, увидели много прекрасных скрытых от посторонних глаз красот! Поискали гранат и нашли) Огромное спасибо за столько положительных эмоций)
- ААлексей7 июня 2024Великолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, много прекрасных видов и, конечно,
- ООльга19 мая 2024Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
- ММихаил2 сентября 2021Очарование карельской природы: от водопадов до шхерНам экскурсия запомнится надолго, понравилось. Немного экстрима, т. к. погода выдалась ветренная и на Ладоге была волна. Много положительных ощущений!!!
- ЕЕлена15 августа 2021Очарование карельской природы: от водопадов до шхерНам понравилась прогулка с гидом - Ярославом. Интересный маршрут с подъемом на гору за впечатляющим видом, далее прогулка на катере, а потом спокойная прогулка по острову с отдыхом на пляже. Мы довольны, Спасибо!
- ММарина25 июля 2021Древняя Карелия: горы, шхеры и островаОтличная экскурсия, прекрасный маршрут и замечательный экскурсовод Наталья - эрудированная, позитивная и очень любящая Карелию!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «От ж/д вокзала»
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