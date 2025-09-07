Мои заказы

Экскурсии от вашего отеля в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Сортавале, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
Пешая
На автобусе
5 часов
162 отзыва
Групповая
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
Начало: Ваш отель / ул. Суворова 1 / от ж/д вокзала
Расписание: По расписанию
2900 ₽ за человека
Путешествие в карельский зоопарк из Сортавалы
На автобусе
5.5 часов
Групповая
до 17 чел.
Путешествие в карельский зоопарк из Сортавалы
Увидеть диких и экзотических животных в природных ландшафтах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
30 дек в 10:30
2900 ₽ за человека
Зимние водопады, добыча граната и зоопарк: сокровища северного Приладожья
На автобусе
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Зимние водопады, добыча граната и зоопарк: сокровища северного Приладожья
Стать искателем самоцветов на руднике, увидеть незамерзающие пороги и диких зверей - из Сортавалы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
2 янв в 08:30
3900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 сентября 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    В целом всё хорошо всё понравилось только последняя точка очень скучная экскурсовод с юмором адекватный вежливый всё хорошо
  • С
    Светлана
    6 сентября 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Прекрасный водитель -гид.
    Интересно, с юмором ведёт рассказ.
    Красивые иестаг
  • В
    Валентина
    25 августа 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Все очень понравилось. Организатор встретил, разместил по автобусам, водитель доброжелательный покатал, посетили несколько красивых мест и пошли добывать гранат. Интересная экскурсия, советую.
  • М
    Маргарита
    24 августа 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Экскурсия очень понравилась 👍 группа была небольшая, что очень удобно 👍 водитель-экскурсовод все очень подробно рассказал, очень интересно о жизни
    читать дальше

    финов их быте. Можно разместить чемоданы в машине что очень удобно. Локации интересные в маршруте и довольно немноголюдные! Можно было сделать классные фото. Особенно понравилась добыча граната) нам выдали специальное оборудование и после у водителя была с собой вода, чтобы помыть руки. Советую на эту экскурсию не одевать светлую одежду или обувь сланец на руднике очень грязный осколки и пыль которая летит все испачкает.

  • В
    Виктор
    20 августа 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Увидел два водопада, две старых электростанции, бывший карьер по добыче граната. Са попробовал добыть гранаты - удалось, понравилось.
  • Д
    Диана
    18 августа 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Я выбирала экскурсию к водопадам и месторождению граната, учитывая, что с нами будет ребенок 5 лет, следовательно не должно быть
    читать дальше

    утомительно или скучно. Экскурсией остались очень довольны - нашем гидом был Игорь-очень классный. Купили по дороге чернику и варенье из морошки. Утром мы сели в микроавтобус, приехали в красивое место, немного прогулялись и дальше едем до следующей стоянки- и так несколько раз. Легко и ненапряжно. Чрезвычайно увлекательно добывать гранат - мы наковыряли целую горсть:) начало экскурсии 9-00 вернулись примерно в 14-30, не устали. Однозначно рекомендую экскурсию.

  • А
    Анна
    14 августа 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Были на экскурсии 13.08. Сами водопады небольшие, но живописные, сделали много красивых фотографий. Очень понравилась локация с дамбой. Добыча граната тоже оставила впечатление и камушки на память:). Спасибо водителю Игорю.
  • Д
    Дмитрий
    14 августа 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Огромное спасибо гиду Александру за невероятно душевную экскурсию! Мы не только посмотрели на красивые водопады и водоëмы, но ещë и
    читать дальше

    узнали много интересных фактов из истории города Сортавалы и его окрестностей и даже из жизни местных жителей. Такое точно больше нигде не расскажут! Месторождение граната действительно урожайное - мы накопали с десяток камней на двоих, и в группе никто не остался без добычи. Александр за нами присматривал и помогал.

  • Э
    Эдуард
    8 августа 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Увиденные водопады очень понравились. Небольшие, но красивые. Добыча граната - дело интересное и затягивпющее. Транспорт удобный, группа небольшая и водитель-гид
    читать дальше

    - молодец. НО! УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ, УБЕРИТЕ ИЗ ПРОГРАММЫ ЭКСКУРСИИ УПОМИНАНИЕ О ВОДОПАДЕ "БЕЛЫЕ МОСТЫ"! Этот водопад очень ждали, и его отсутствие (я так понял, что он и не планировался) здорово подпортило впечатление от этой, в целом замечательной, экскурсии.

  • Л
    Людмила
    6 августа 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Мы увидели самую красивую трассу в Карелии, потрясающие водопады! Жаль, что не удалось попасть на Белые Столбы, но и то,
    читать дальше

    что посетили, очень впечатлило! Водитель всю дорогу вёл интереснейший рассказ о Карелии, еë истории и жителях. А завершилась поездка добычей гранатов! Это - супер! Я добыла себе несколько на браслет) Ещё немаловажный момент -кондиционер в машине! Был очень кстати. Спасибо огромное за поездку, впечатления останутся на всю жизнь!

  • Н
    Наталья
    24 июля 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    В целом понравилось. Но уберите с объявление, что программой предусмотрено посещение водопада Белые мосты. Была прекрасная погода, дождей не было
    читать дальше

    давно, но к водопаду Белые мосты не поехали. Как выяснилось - не возят туда уже 3 года. Не вводите людей в заблуждение.

  • М
    Мария
    21 июля 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Отличный гид и красивые водопады!
    Понравилось всё
  • С
    Светлана
    20 июля 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Замечательная экскурсия! Увидели красоты природы: реки, водопады, ГЭС, месторождение гранатов. Были очень рады, когда нашли несколько гранатиков! Было много восторга! Спасибо большое за экскурсию!
  • В
    Владимир
    10 июля 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Все было супер. Водитель гид Игорь очень весело провел экскурсию! Спасибо!
  • Е
    Елена
    30 июня 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Особенно хочется отметить работу водителя Александра, благодаря его эрудиции, знания края, умения общаться экскурсия получилась интересная, содержательная и даже дождливая погода не испортила впечатления
  • А
    Арина
    24 июня 2025
    Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
    Вся поездка прошла по списку, только не посмотрели Белые мосты из-за плохой погоды. Гранаты добыли, понравился процесс добычи, с первого
    читать дальше

    камушка появился азарт. Это больше не экскурсия, а экспедиция, нас возили с места на место и рассказывали пару слов о той локации, куда мы приехали. Если вам нужна экскурсия с подробным рассказом - поищите другой вариант. Нас все устроило)

