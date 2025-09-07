Групповая
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
Начало: Ваш отель / ул. Суворова 1 / от ж/д вокзала
Расписание: По расписанию
2900 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Путешествие в карельский зоопарк из Сортавалы
Увидеть диких и экзотических животных в природных ландшафтах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
30 дек в 10:30
2900 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Зимние водопады, добыча граната и зоопарк: сокровища северного Приладожья
Стать искателем самоцветов на руднике, увидеть незамерзающие пороги и диких зверей - из Сортавалы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
2 янв в 08:30
3900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 сентября 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаВ целом всё хорошо всё понравилось только последняя точка очень скучная экскурсовод с юмором адекватный вежливый всё хорошо
- ССветлана6 сентября 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаПрекрасный водитель -гид.
Интересно, с юмором ведёт рассказ.
Красивые иестаг
- ВВалентина25 августа 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаВсе очень понравилось. Организатор встретил, разместил по автобусам, водитель доброжелательный покатал, посетили несколько красивых мест и пошли добывать гранат. Интересная экскурсия, советую.
- ММаргарита24 августа 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаЭкскурсия очень понравилась 👍 группа была небольшая, что очень удобно 👍 водитель-экскурсовод все очень подробно рассказал, очень интересно о жизни
- ВВиктор20 августа 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаУвидел два водопада, две старых электростанции, бывший карьер по добыче граната. Са попробовал добыть гранаты - удалось, понравилось.
- ДДиана18 августа 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаЯ выбирала экскурсию к водопадам и месторождению граната, учитывая, что с нами будет ребенок 5 лет, следовательно не должно быть
- ААнна14 августа 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаБыли на экскурсии 13.08. Сами водопады небольшие, но живописные, сделали много красивых фотографий. Очень понравилась локация с дамбой. Добыча граната тоже оставила впечатление и камушки на память:). Спасибо водителю Игорю.
- ДДмитрий14 августа 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаОгромное спасибо гиду Александру за невероятно душевную экскурсию! Мы не только посмотрели на красивые водопады и водоëмы, но ещë и
- ЭЭдуард8 августа 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаУвиденные водопады очень понравились. Небольшие, но красивые. Добыча граната - дело интересное и затягивпющее. Транспорт удобный, группа небольшая и водитель-гид
- ЛЛюдмила6 августа 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаМы увидели самую красивую трассу в Карелии, потрясающие водопады! Жаль, что не удалось попасть на Белые Столбы, но и то,
- ННаталья24 июля 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаВ целом понравилось. Но уберите с объявление, что программой предусмотрено посещение водопада Белые мосты. Была прекрасная погода, дождей не было
- ММария21 июля 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаОтличный гид и красивые водопады!
Понравилось всё
- ССветлана20 июля 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаЗамечательная экскурсия! Увидели красоты природы: реки, водопады, ГЭС, месторождение гранатов. Были очень рады, когда нашли несколько гранатиков! Было много восторга! Спасибо большое за экскурсию!
- ВВладимир10 июля 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаВсе было супер. Водитель гид Игорь очень весело провел экскурсию! Спасибо!
- ЕЕлена30 июня 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаОсобенно хочется отметить работу водителя Александра, благодаря его эрудиции, знания края, умения общаться экскурсия получилась интересная, содержательная и даже дождливая погода не испортила впечатления
- ААрина24 июня 2025Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению гранатаВся поездка прошла по списку, только не посмотрели Белые мосты из-за плохой погоды. Гранаты добыли, понравился процесс добычи, с первого
