А Александр Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната В целом всё хорошо всё понравилось только последняя точка очень скучная экскурсовод с юмором адекватный вежливый всё хорошо

С Светлана Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната Прекрасный водитель -гид.

Интересно, с юмором ведёт рассказ.

В Валентина Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната Все очень понравилось. Организатор встретил, разместил по автобусам, водитель доброжелательный покатал, посетили несколько красивых мест и пошли добывать гранат. Интересная экскурсия, советую.

М Маргарита Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната читать дальше финов их быте. Можно разместить чемоданы в машине что очень удобно. Локации интересные в маршруте и довольно немноголюдные! Можно было сделать классные фото. Особенно понравилась добыча граната) нам выдали специальное оборудование и после у водителя была с собой вода, чтобы помыть руки. Советую на эту экскурсию не одевать светлую одежду или обувь сланец на руднике очень грязный осколки и пыль которая летит все испачкает. Экскурсия очень понравилась 👍 группа была небольшая, что очень удобно 👍 водитель-экскурсовод все очень подробно рассказал, очень интересно о жизни

В Виктор Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната Увидел два водопада, две старых электростанции, бывший карьер по добыче граната. Са попробовал добыть гранаты - удалось, понравилось.

Д Диана Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната читать дальше утомительно или скучно. Экскурсией остались очень довольны - нашем гидом был Игорь-очень классный. Купили по дороге чернику и варенье из морошки. Утром мы сели в микроавтобус, приехали в красивое место, немного прогулялись и дальше едем до следующей стоянки- и так несколько раз. Легко и ненапряжно. Чрезвычайно увлекательно добывать гранат - мы наковыряли целую горсть:) начало экскурсии 9-00 вернулись примерно в 14-30, не устали. Однозначно рекомендую экскурсию. Я выбирала экскурсию к водопадам и месторождению граната, учитывая, что с нами будет ребенок 5 лет, следовательно не должно быть

А Анна Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната Были на экскурсии 13.08. Сами водопады небольшие, но живописные, сделали много красивых фотографий. Очень понравилась локация с дамбой. Добыча граната тоже оставила впечатление и камушки на память:). Спасибо водителю Игорю.

Д Дмитрий Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната читать дальше узнали много интересных фактов из истории города Сортавалы и его окрестностей и даже из жизни местных жителей. Такое точно больше нигде не расскажут! Месторождение граната действительно урожайное - мы накопали с десяток камней на двоих, и в группе никто не остался без добычи. Александр за нами присматривал и помогал. Огромное спасибо гиду Александру за невероятно душевную экскурсию! Мы не только посмотрели на красивые водопады и водоëмы, но ещë и

Э Эдуард Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната читать дальше - молодец. НО! УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ, УБЕРИТЕ ИЗ ПРОГРАММЫ ЭКСКУРСИИ УПОМИНАНИЕ О ВОДОПАДЕ "БЕЛЫЕ МОСТЫ"! Этот водопад очень ждали, и его отсутствие (я так понял, что он и не планировался) здорово подпортило впечатление от этой, в целом замечательной, экскурсии. Увиденные водопады очень понравились. Небольшие, но красивые. Добыча граната - дело интересное и затягивпющее. Транспорт удобный, группа небольшая и водитель-гид

Л Людмила Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната читать дальше что посетили, очень впечатлило! Водитель всю дорогу вёл интереснейший рассказ о Карелии, еë истории и жителях. А завершилась поездка добычей гранатов! Это - супер! Я добыла себе несколько на браслет) Ещё немаловажный момент -кондиционер в машине! Был очень кстати. Спасибо огромное за поездку, впечатления останутся на всю жизнь! Мы увидели самую красивую трассу в Карелии, потрясающие водопады! Жаль, что не удалось попасть на Белые Столбы, но и то,

Н Наталья Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната читать дальше давно, но к водопаду Белые мосты не поехали. Как выяснилось - не возят туда уже 3 года. Не вводите людей в заблуждение. В целом понравилось. Но уберите с объявление, что программой предусмотрено посещение водопада Белые мосты. Была прекрасная погода, дождей не было

М Мария Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната Отличный гид и красивые водопады!

Понравилось всё

С Светлана Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната Замечательная экскурсия! Увидели красоты природы: реки, водопады, ГЭС, месторождение гранатов. Были очень рады, когда нашли несколько гранатиков! Было много восторга! Спасибо большое за экскурсию!

В Владимир Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната Все было супер. Водитель гид Игорь очень весело провел экскурсию! Спасибо!

Е Елена Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната Особенно хочется отметить работу водителя Александра, благодаря его эрудиции, знания края, умения общаться экскурсия получилась интересная, содержательная и даже дождливая погода не испортила впечатления