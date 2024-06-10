Карелия с воды - на катере к Ладожским шхерам

Прокатитесь на катере вдоль шхер, что в переводе означает «скалистые острова с сильно изрезанными берегами».

За 2 часа на катере мы пройдем по Ладожскому озеру и высадимся на одном из остовов — Хонкасало, увидим Дачу Винтера, гору Хауккариутта и Никольскую церковь на обратном пути, а если повезет, то и ладожских нерп!
Карелия с воды - на катере к Ладожским шхерам
Карелия с воды - на катере к Ладожским шхерам
Карелия с воды - на катере к Ладожским шхерам
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00

Что вас ожидает:

  • Дача Винтера
  • Гора Хауккариутта с ее отвесными, обрывистыми склонами
  • О. Хонкасало - высадка для прогулки и знакомство с флорой Карелии
  • О. Хепосаари - последний рубеж на выходе в открытую Ладогу
  • Никольская церковь

Описание экскурсии

Откройте для себя невероятную красоту природы Карелии Прогулка по Ладожским шхерам. Не все смогли посетить фьорды Норвегии — это далеко, дорого и недоступно, но у вас есть шанс увидеть эту же красоту скалистых островов, узких водных проливов и чистоту воды в Карелии, отправившись на прогулку по Ладожским шхерам. Прогулка проводится на новом, теплом и закрытом катере, который предназначен для комфортной поездки по северным водам Ладоги в любую погоду. Только у нас пассажиры размещаются на индивидуальных кожаных креслах, а не лавках по бокам катера, что дает возможность лучшего обзора. В дополнении, в катере большие панорамные окна и возможность выхода в открытую носовую и кормовую части на свежий воздух. Важная информация: Необходимо прийти за 10 минут до катания и иметь хорошее настроение:)

По вторникам, четвергам, в пятницу и в воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дача Винтера
  • Гора Хауккариутта с ее отвесными, обрывистыми склонами
  • О. Хонкасало - высадка для прогулки и знакомство с флорой Карелии
  • О. Хепосаари - последний рубеж на выходе в открытую Ладогу
  • Никольская церковь
Что включено
  • Размещение на индивидуальном кресле
  • Прогулка по острову Хонкасало
  • Капитан расскажет о местах, которые вы увидите на маршруте
Место начала и завершения?
Сортавала, набережная Ладожской флотилии, д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам, в пятницу и в воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Необходимо прийти за 10 минут до катания и иметь хорошее настроение:
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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