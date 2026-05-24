Едем к Ладожским шхерам! Этот уникальный природный парк ещё называют карельскими фьордами.
На манёвренной аэролодке мы промчимся мимо отвесных скал и узких проливов, чтобы увидеть самые сокровенные уголки озера.
Это идеальный маршрут для тех, кто хочет почувствовать мощь северной природы и насладиться панорамными видами.
Описание экскурсии
- Ладожские шхеры: вы прокатитесь вдоль гряды скалистых островов и увидите фантастические природные красоты — Падающую скалу, остров Каарнетсаари и Хавус с его знаменитым обрывом, названным Ястребиной скалой
- Высадка на острове Хонкасало: мы причалим к необитаемому острову, вершину которого называют «крышей Ладоги». С неё открывается захватывающая панорама на бескрайние просторы озера и лабиринты островов
- Места силы: вы узнаете легенды древней Карелии, почувствуете энергетику этих мест и сделаете впечатляющие снимки на фоне суровой природы
Тайминг программы
11:45 — посадка на аэролодку. Место посадки — причал в центре Сортавалы или у гостиницы «Раджа» — мы сообщим вам накануне в зависимости от погоды
12:00 — отправление и прогулка по Ладожским шхерам с высадкой на острове
14:00 — возвращение в Сортавалу
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается: вход в нацпарк «Ладожские шхеры» — 350 ₽ (оплата на сайте парка или на месте). Рекомендуем взять с собой наличные деньги, так как на островах часто отсутствует интернет для оплаты картой
- Прогулка может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях
- С собой в дорогу: тёплая одежда (на воде холоднее), паспорт и документы, подтверждающие льготы (пенсионное, студенческий, свидетельство о рождении)
- С вами будет один из капитанов нашего агентства
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|4900 ₽
|Дети до 9 лет
|3900 ₽
|Студенты
|4800 ₽
|Дети старше 9 лет
|4800 ₽
|Люди 60+ лет
|4800 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Сортавале
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
