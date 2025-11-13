На комфортабельном катере с креслами по ходу движения путешественники отправляются по Ладоге.
Их ждёт знакомство с первозданной красотой шхер, уединённые острова и увлекательные истории капитана. На Валааме предусмотрено свободное время для посещения святых мест или заказа экскурсии.
Маршрут включает остановки на островах Риеккалансаари и Хавус, а также в национальном парке «Ладожские шхеры»
5 причин купить эту прогулку
- 🛥️ Комфортабельный катер
- 🏞️ Живописные Ладожские шхеры
- ⛪ Святые места Валаама
- 🕒 Свободное время на острове
- 📜 Увлекательные истории капитана
Что можно увидеть
- Остров Риеккалансаари
- Мыс Таруниеми
- Остров Хавус
- Национальный парк «Ладожские шхеры»
- Остров Хонкасало
- Остров Пиени-Хепосари
- Остров Всех Святых
Описание водной прогулки
Дорога до Валаама. Наш маршрут пролегает через:
- Остров Риеккалансаари. Это крупнейший остров Ладоги — 12 км в длину. Здесь живут люди, действует понтонная переправа и стоит церковь Николая Чудотворца
- Мыс Таруниеми — место, где возвышается дача купца Винтера
- Остров Хавус — первая возможная остановка (7–10 минут, по пути туда или обратно). Именно отсюда начинается древний тектонический разлом, тянущийся до Валаама
- Национальный парк «Ладожские шхеры». Вы оказываетесь в одном из самых красивых природных уголков Северо-Запада
- Остров Хонкасало или Пиени-Хепосари — здесь возможна высадка на 30–40 минут. Острова находятся на границе открытой Ладоги, выбор конкретной остановки зависит от волны и пожеланий группы: туда — через один, обратно — через другой
На Валааме — 3 часа свободного времени. За это время вы сможете посетить Никольский скит и Спасо-Преображенский монастырь. Или заказать экскурсию с гидом и трансфером в Паломнической службе (лучше сделать это заранее, чтобы увидеть больше и не тратить время на организационные вопросы).
Обратный путь:
- Проходим мимо острова Всех Святых с храмом Ксении Петербургской — осматриваем его с воды
- Возвращаемся в Сортавалу через шхеры, вновь проходя по национальному парку
Организационные детали
- Прогулки проходят на комфортабельном катере кабинного типа, который оснащён всеми необходимыми спасательными средствами, есть отопление и пледы
- Перед началом поездки проводится инструктаж по безопасности. Есть лицензия на перевозку пассажиров, каждый пассажир застрахован
- Можно со своей едой, коляской и велосипедом (только предварительно обязательно сообщить об этом)
- Коляску взять возможно (на заднюю палубу, тоже известив заранее)
- В случае неблагоприятных погодных условий поездка может быть перенесена или отменена из соображений безопасности
Обратите внимание:
В открытом Ладожском озере возможны сильные волны, потому прогулка не рекомендуется людям с проблемами позвоночника и беременным женщинам.
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети до 3-х лет
|Бесплатно
|Дети от 3 до 10 лет
|2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Валаамской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 53 туристов
Я родился в городе Сортавала, по окончании 42 школы СРП ВМФ в Кронштадте был направлен на Ладогу. Знаю много «секретных», потрясающе красивых и фотогеничных мест, которые покажу на экскурсии и расскажу о них. А также про Валаамский архипелаг, монастырь и храмы, Ладожское озеро, шхеры, природу, рыбалку и отдых, историю, быт и легенды Приладожья, Карелии и многое другое. Будет интересно!
Входит в следующие категории Сортавалы
