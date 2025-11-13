На комфортабельном катере с креслами по ходу движения путешественники отправляются по Ладоге. Их ждёт знакомство с первозданной красотой шхер, уединённые острова и увлекательные истории капитана. На Валааме предусмотрено свободное время для посещения святых мест или заказа экскурсии. Маршрут включает остановки на островах Риеккалансаари и Хавус, а также в национальном парке «Ладожские шхеры»

Описание водной прогулки

Дорога до Валаама. Наш маршрут пролегает через:

Остров Риеккалансаари. Это крупнейший остров Ладоги — 12 км в длину. Здесь живут люди, действует понтонная переправа и стоит церковь Николая Чудотворца

Вы оказываетесь в одном из самых красивых природных уголков Северо-Запада Остров Хонкасало или Пиени-Хепосари — здесь возможна высадка на 30–40 минут. Острова находятся на границе открытой Ладоги, выбор конкретной остановки зависит от волны и пожеланий группы: туда — через один, обратно — через другой

На Валааме — 3 часа свободного времени. За это время вы сможете посетить Никольский скит и Спасо-Преображенский монастырь. Или заказать экскурсию с гидом и трансфером в Паломнической службе (лучше сделать это заранее, чтобы увидеть больше и не тратить время на организационные вопросы).

Обратный путь:

Проходим мимо острова Всех Святых с храмом Ксении Петербургской — осматриваем его с воды

Возвращаемся в Сортавалу через шхеры, вновь проходя по национальному парку

Организационные детали

Прогулки проходят на комфортабельном катере кабинного типа, который оснащён всеми необходимыми спасательными средствами, есть отопление и пледы

Перед началом поездки проводится инструктаж по безопасности. Есть лицензия на перевозку пассажиров, каждый пассажир застрахован

Можно со своей едой, коляской и велосипедом (только предварительно обязательно сообщить об этом)

Коляску взять возможно (на заднюю палубу, тоже известив заранее)

В случае неблагоприятных погодных условий поездка может быть перенесена или отменена из соображений безопасности

Обратите внимание:

В открытом Ладожском озере возможны сильные волны, потому прогулка не рекомендуется людям с проблемами позвоночника и беременным женщинам.