Остров Валаам + Ладожские шхеры (из Сортавалы)

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Ладожскому озеру, где вас ждут живописные шхеры и исторические места Валаама. Насладитесь природой и культурой
На комфортабельном катере с креслами по ходу движения путешественники отправляются по Ладоге.

Их ждёт знакомство с первозданной красотой шхер, уединённые острова и увлекательные истории капитана. На Валааме предусмотрено свободное время для посещения святых мест или заказа экскурсии.

Маршрут включает остановки на островах Риеккалансаари и Хавус, а также в национальном парке «Ладожские шхеры»

5 причин купить эту прогулку

  • 🛥️ Комфортабельный катер
  • 🏞️ Живописные Ладожские шхеры
  • ⛪ Святые места Валаама
  • 🕒 Свободное время на острове
  • 📜 Увлекательные истории капитана
Что можно увидеть

  • Остров Риеккалансаари
  • Мыс Таруниеми
  • Остров Хавус
  • Национальный парк «Ладожские шхеры»
  • Остров Хонкасало
  • Остров Пиени-Хепосари
  • Остров Всех Святых

Описание водной прогулки

Дорога до Валаама. Наш маршрут пролегает через:

  • Остров Риеккалансаари. Это крупнейший остров Ладоги — 12 км в длину. Здесь живут люди, действует понтонная переправа и стоит церковь Николая Чудотворца
  • Мыс Таруниеми — место, где возвышается дача купца Винтера
  • Остров Хавус — первая возможная остановка (7–10 минут, по пути туда или обратно). Именно отсюда начинается древний тектонический разлом, тянущийся до Валаама
  • Национальный парк «Ладожские шхеры». Вы оказываетесь в одном из самых красивых природных уголков Северо-Запада
  • Остров Хонкасало или Пиени-Хепосари — здесь возможна высадка на 30–40 минут. Острова находятся на границе открытой Ладоги, выбор конкретной остановки зависит от волны и пожеланий группы: туда — через один, обратно — через другой

На Валааме — 3 часа свободного времени. За это время вы сможете посетить Никольский скит и Спасо-Преображенский монастырь. Или заказать экскурсию с гидом и трансфером в Паломнической службе (лучше сделать это заранее, чтобы увидеть больше и не тратить время на организационные вопросы).

Обратный путь:

  • Проходим мимо острова Всех Святых с храмом Ксении Петербургской — осматриваем его с воды
  • Возвращаемся в Сортавалу через шхеры, вновь проходя по национальному парку

Организационные детали

  • Прогулки проходят на комфортабельном катере кабинного типа, который оснащён всеми необходимыми спасательными средствами, есть отопление и пледы
  • Перед началом поездки проводится инструктаж по безопасности. Есть лицензия на перевозку пассажиров, каждый пассажир застрахован
  • Можно со своей едой, коляской и велосипедом (только предварительно обязательно сообщить об этом)
  • Коляску взять возможно (на заднюю палубу, тоже известив заранее)
  • В случае неблагоприятных погодных условий поездка может быть перенесена или отменена из соображений безопасности

Обратите внимание:

В открытом Ладожском озере возможны сильные волны, потому прогулка не рекомендуется людям с проблемами позвоночника и беременным женщинам.

ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный5500 ₽
Дети до 3-х летБесплатно
Дети от 3 до 10 лет2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Валаамской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 53 туристов
Я родился в городе Сортавала, по окончании 42 школы СРП ВМФ в Кронштадте был направлен на Ладогу. Знаю много «секретных», потрясающе красивых и фотогеничных мест, которые покажу на экскурсии и расскажу о них. А также про Валаамский архипелаг, монастырь и храмы, Ладожское озеро, шхеры, природу, рыбалку и отдых, историю, быт и легенды Приладожья, Карелии и многое другое. Будет интересно!

Входит в следующие категории Сортавалы

