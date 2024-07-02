Эта прогулка предназначена для тех, кому недостаточно мельком увидеть Ладожские шхеры с катера в составе большой группы.Если вы готовы попробовать что-то новое, почувствовать и услышать Ладогу по другую сторону от

заезженных маршрутов, присоединяйтесь! Будем идти в своем темпе, подходить к островам поближе, трогать, исследовать, изучать. А если повезёт, даже увидим ладожскую нерпу! Прогулка проходит на двухместных каяках, специальной физической подготовки не требуется. Подходит для детей от 7 лет. Перед прогулкой вам нужно будет прослушать инструктаж, чтобы научиться правильно сидеть в каяке, управлять им и грести. Маршрут по времени занимает три часа. За это время мы успеем обойти несколько небольших островов, а также в середине маршрута выйти и подняться на живописную скалу через сосновый лес, чтобы посмотреть на Ладожские шхеры сверху

Описание водной прогулки

О формате

Наша прогулка — это не про сухие факты и даты. Приготовьтесь отдыхать и любоваться красотой природы, вековыми соснами и последствиями ледника. И хотя мы не называем нашу программу экскурсией, основные вехи истории этих мест мы всё же осветим в формате дружеской беседы.

О маршруте

Маршрут по времени занимает три часа. За это время мы успеем обойти несколько небольших островов, а также в середине маршрута выйти и подняться на живописную скалу через сосновый лес, чтобы посмотреть на Ладожские шхеры сверху.

О безопасности

Наш маршрут пройдет в закрытой шхере. Стартуем с острова Хавус и отправляемся в путешествие по близлежащим островам. Так как основная судоходная шхера проходит в другом месте, нам не страшны волны и ветер с открытой Ладоги. Прогулка пройдет комфортно, безопасно и без толп людей (они на этом маршруте редкость).

Организационные детали