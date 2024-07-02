По Ладожским шхерам - на морских каяках! (мини-группа)

Уникальная экскурсия на каяках по Ладожским шхерам. Пройдите по закрытым маршрутам, наслаждайтесь природой и узнайте историю этих мест в дружеской беседе
Эта прогулка предназначена для тех, кому недостаточно мельком увидеть Ладожские шхеры с катера в составе большой группы.

Если вы готовы попробовать что-то новое, почувствовать и услышать Ладогу по другую сторону от
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заезженных маршрутов, присоединяйтесь! Будем идти в своем темпе, подходить к островам поближе, трогать, исследовать, изучать.

А если повезёт, даже увидим ладожскую нерпу! Прогулка проходит на двухместных каяках, специальной физической подготовки не требуется. Подходит для детей от 7 лет.

Перед прогулкой вам нужно будет прослушать инструктаж, чтобы научиться правильно сидеть в каяке, управлять им и грести. Маршрут по времени занимает три часа.

За это время мы успеем обойти несколько небольших островов, а также в середине маршрута выйти и подняться на живописную скалу через сосновый лес, чтобы посмотреть на Ладожские шхеры сверху

5
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  1. 🚣‍♂️ Уникальный маршрут
  2. 🦭 Возможность увидеть ладожскую нерпу
  3. 🌲 Прогулка по живописным местам
  4. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для детей от 7 лет
  5. 📜 Интересные исторические факты
По Ладожским шхерам - на морских каяках! (мини-группа)
По Ладожским шхерам - на морских каяках! (мини-группа)
По Ладожским шхерам - на морских каяках! (мини-группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Ладожские шхеры
  • Живописная скала
  • Сосновый лес

Описание водной прогулки

О формате

Наша прогулка — это не про сухие факты и даты. Приготовьтесь отдыхать и любоваться красотой природы, вековыми соснами и последствиями ледника. И хотя мы не называем нашу программу экскурсией, основные вехи истории этих мест мы всё же осветим в формате дружеской беседы.

О маршруте

Маршрут по времени занимает три часа. За это время мы успеем обойти несколько небольших островов, а также в середине маршрута выйти и подняться на живописную скалу через сосновый лес, чтобы посмотреть на Ладожские шхеры сверху.

О безопасности

Наш маршрут пройдет в закрытой шхере. Стартуем с острова Хавус и отправляемся в путешествие по близлежащим островам. Так как основная судоходная шхера проходит в другом месте, нам не страшны волны и ветер с открытой Ладоги. Прогулка пройдет комфортно, безопасно и без толп людей (они на этом маршруте редкость).

Организационные детали

  • Сопровождать вас во время сплава буду я или один из гидов нашей команды
  • Прогулка проходит на двухместных каяках, специальной физической подготовки не требуется
  • Подходит для детей от 7 лет
  • Перед прогулкой вам нужно будет прослушать инструктаж, чтобы научиться правильно сидеть в каяке, управлять им и грести

ежедневно в 11:00 и 16:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 500 ₽
Дети до 18 лет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На берегу Ладожских шхер недалеко от острова Хавус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Андрей
2 июля 2024
Решились на прогулку на каяках🚣. Все понравилось, снаряжение хорошее, организаторы проинструктировали - все рассказали и показали. Впечатлений масса👍🏻 Однозначно рекомендую🤝
А
2 июля 2024
Исследовать Карелию с воды увлекательно, а в сопровождении Татьяны интересно и безопасно! Маршрут поражает своей краснотой и время проходит очень быстро заряжая энергией. Пологий берег - удобная посадка в каяк. Выход на видовые точки на маршруте и конечно же шхеры просто супер!
М
1 июля 2024
Отличное, атмосферное место! Гидом была Татьяна - прекрасный инструктор, все на высоте!
Прогулка прошла по Ладожским шхерам, поднимались на скалу и любовались местными красотами. Спасибо!
Отличное, атмосферное место! Гидом была Татьяна - прекрасный инструктор, все на высоте!Отличное, атмосферное место! Гидом была Татьяна - прекрасный инструктор, все на высоте!
Н
30 июня 2024
Была на прогулке на шхерах, все очень понравилось! Новое снаряжение, хорошая точка старта в воду, удобный спуск для новичков. Красивые виды небольших островов, особенно понравился выход на скалу с видом на озеро)
Спасибо большое организатору!
Прогулку рекомендую 👍
Была на прогулке на шхерах, все очень понравилось! Новое снаряжение, хорошая точка старта в воду, удобный

Входит в следующие категории Сортавалы

ГрупповыеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеНа выходныеЛадожское озероПопулярные местаЛадожские шхерыДля студентовАктивностиПрогулки на каякахВодные развлечения

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