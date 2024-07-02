По Ладожским шхерам - на морских каяках! (мини-группа)
Уникальная экскурсия на каяках по Ладожским шхерам. Пройдите по закрытым маршрутам, наслаждайтесь природой и узнайте историю этих мест в дружеской беседе
Эта прогулка предназначена для тех, кому недостаточно мельком увидеть Ладожские шхеры с катера в составе большой группы.
Если вы готовы попробовать что-то новое, почувствовать и услышать Ладогу по другую сторону от читать дальше
заезженных маршрутов, присоединяйтесь! Будем идти в своем темпе, подходить к островам поближе, трогать, исследовать, изучать.
А если повезёт, даже увидим ладожскую нерпу! Прогулка проходит на двухместных каяках, специальной физической подготовки не требуется. Подходит для детей от 7 лет.
Перед прогулкой вам нужно будет прослушать инструктаж, чтобы научиться правильно сидеть в каяке, управлять им и грести. Маршрут по времени занимает три часа.
За это время мы успеем обойти несколько небольших островов, а также в середине маршрута выйти и подняться на живописную скалу через сосновый лес, чтобы посмотреть на Ладожские шхеры сверху
5
4 отзыва
5 причин купить эту прогулку
🚣♂️ Уникальный маршрут
🦭 Возможность увидеть ладожскую нерпу
🌲 Прогулка по живописным местам
👨👩👧👦 Подходит для детей от 7 лет
📜 Интересные исторические факты
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 16:00
Что можно увидеть
Ладожские шхеры
Живописная скала
Сосновый лес
Описание водной прогулки
О формате
Наша прогулка — это не про сухие факты и даты. Приготовьтесь отдыхать и любоваться красотой природы, вековыми соснами и последствиями ледника. И хотя мы не называем нашу программу экскурсией, основные вехи истории этих мест мы всё же осветим в формате дружеской беседы.
О маршруте
Маршрут по времени занимает три часа. За это время мы успеем обойти несколько небольших островов, а также в середине маршрута выйти и подняться на живописную скалу через сосновый лес, чтобы посмотреть на Ладожские шхеры сверху.
О безопасности
Наш маршрут пройдет в закрытой шхере. Стартуем с острова Хавус и отправляемся в путешествие по близлежащим островам. Так как основная судоходная шхера проходит в другом месте, нам не страшны волны и ветер с открытой Ладоги. Прогулка пройдет комфортно, безопасно и без толп людей (они на этом маршруте редкость).
Организационные детали
Сопровождать вас во время сплава буду я или один из гидов нашей команды
Прогулка проходит на двухместных каяках, специальной физической подготовки не требуется
Подходит для детей от 7 лет
Перед прогулкой вам нужно будет прослушать инструктаж, чтобы научиться правильно сидеть в каяке, управлять им и грести
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На берегу Ладожских шхер недалеко от острова Хавус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 16 туристов
Занимаюсь сплавами по бурным рекам с 2016 года, походами на морских каяках с 2021 года. Имею 2 разряд по спортивному туризму, прошёл курсы по спасению в морском каякинге на Чёрном читать дальше
море в 2022 и в 2024 году. Я вырос на берегу Белого моря, поэтому люблю Карелию всем сердцем и с радостью покажу её с интересного ракурса. Люблю путешествовать на каяке по Ладожскому озеру, Онежскому озеру и Белому морю.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
2 июля 2024
Решились на прогулку на каяках🚣. Все понравилось, снаряжение хорошее, организаторы проинструктировали - все рассказали и показали. Впечатлений масса👍🏻 Однозначно рекомендую🤝
А
Андрей
2 июля 2024
Исследовать Карелию с воды увлекательно, а в сопровождении Татьяны интересно и безопасно! Маршрут поражает своей краснотой и время проходит очень быстро заряжая энергией. Пологий берег - удобная посадка в каяк. Выход на видовые точки на маршруте и конечно же шхеры просто супер!
М
Максим
1 июля 2024
Отличное, атмосферное место! Гидом была Татьяна - прекрасный инструктор, все на высоте! Прогулка прошла по Ладожским шхерам, поднимались на скалу и любовались местными красотами. Спасибо!
Н
Наталья
30 июня 2024
Была на прогулке на шхерах, все очень понравилось! Новое снаряжение, хорошая точка старта в воду, удобный спуск для новичков. Красивые виды небольших островов, особенно понравился выход на скалу с видом на озеро) Спасибо большое организатору! Прогулку рекомендую 👍