Водная прогулка по Ладожским шхерам - это уникальная возможность увидеть красоту крупнейшего озера Европы.
Путешествие начинается от причала в Импилахти, где на моторной лодке отправляются к заливу Сумерианлахти.
Впечатляющие виды на реку
Путешествие начинается от причала в Импилахти, где на моторной лодке отправляются к заливу Сумерианлахти.
Впечатляющие виды на реку
6 причин купить эту экскурсию
- 🛥 Увлекательное путешествие на лодке
- 🌿 Живописные виды Ладоги
- ⛺️ Остановка у загадочной пещеры
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🗓 Доступно с мая по ноябрь
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с июня по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна, вода спокойная, а природа радует яркими красками. В мае и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, а температура - ниже, что добавляет особого шарма, но требует дополнительной подготовки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ладожские шхеры
- Залив Сумерианлахти
- Пещера
Описание экскурсии
🪨 Отправляемся от причала к одному из красивейших заливов Ладоги — Сумерианлахти. В него впадает река Сумерианйоки, которая распадается на два русла — этот пейзаж незабываем. Мы пройдём по этим руслам, и вы насладитесь видами. Здесь же находится пещера, происхождение которой покрыто тайной. Мы сделаем у неё остановку, устроим чаепитие, при желании заглянем в саму пещеру.
🪨 Затем выйдем в открытую Ладогу, пройдём по ладожским шхерам вдоль островов Хауккасари и Маясари. Вам захочется сфотографировать здесь каждый камень, каждый листик и мох (его видов не счесть) — и мы не будем вас удерживать.
Организационные детали
- Прогулки проводятся в период открытой навигации: с начала мая по начало ноября
- Старт — в посёлке Импилахти в 44 км от Сортавалы, вы можете добраться до нас на личном авто, общественном транспорте или такси. У нас собственный причал рядом с центральной дорогой и частная парковка.
- Прогулка подойдёт для путешественников любого возраста
Как проходит поездка
- Прогулка проводится на морской лодке «Адмирал» вместимостью до 12 человек
- Вас будет сопровождать капитан судна
- Все участники обязательно получают спасательные жилеты
- Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды: мы не выходим, если на Ладоге волна, из соображений безопасности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Дети до 16 лет
|1400 ₽
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Импилахти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 821 туриста
Здравствуйте! Мы команда гидов-коренных жителей Приладожья, знающих местные обычаи и историю края. Любим Ладогу и ценим уникальную природу Карелии. С уважением относимся к гостям и готовы ответить на любые вопросы. Мы общительны, дружелюбны и внимательны — будем ждать встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 105 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Мы в полном восторге!
Хотим сказать большое спасибо Олегу!
Мы заранее созвонились, договорились о времени и месте. По приезду Олег проконсультировал нас о технике безопасности и мы поехали.
Катались мы 4 часа, высаживались
Хотим сказать большое спасибо Олегу!
Мы заранее созвонились, договорились о времени и месте. По приезду Олег проконсультировал нас о технике безопасности и мы поехали.
Катались мы 4 часа, высаживались
+2
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Мы с семьёй 11 июня побывали на замечательной экскурсии, которую провел нам Олег. Это было великолепно! Олег очень душевный, любящий свой край и природу человек. Когда мы ехали в Карелию,
+2
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Е
Ездили на прогулку семьей, понравилось абсолютно всем! Олег - настоящий мастер своего дела👍 Очень доброжелательный и внимательный к каждому! Очень рады, что выбрали именно эту прогулку по Ладожским шхерам, обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым🙏🏻 Большое спасибо!
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Н
Добрый день! Огромное СПАСИБО Олегу за наше путешествие 🤗!!! Всё было Супер, дети в восторге 😎. Подход к детям 👍👍👍Интересно было послушать легенды👍. Впечатлений море🤗🤗🤗. Даже удалось нам увидеть нерпу и медведя
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Л
Нашей семье очень понравилась экскурсия с Олегом. С ним легко и приятно общаться. Он внимательный, и отвечает на все вопросы. В вопросах безопасности Олег ответственный человек. Присматривал за детьми. Поил их чаем с печеньками, пока мы с мужем исследовали остров.
Поездка прошла приятно. Рекомендуем данную экскурсию.
Спасибо!
Поездка прошла приятно. Рекомендуем данную экскурсию.
Спасибо!
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Г
Рекомендую
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