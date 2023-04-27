Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке

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Приглашаем вас разведать красоты самого большого озера в Европе — Ладоги.

На моторной лодке мы проплывём среди ладожских шхер, а также заглянем в залив Сумерианлахти, где сделаем остановку у загадочной пещеры. Невероятные пейзажи, нетронутая природа, а также чаепитие — в нашей программе, присоединяйтесь!
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ближайшие даты:
27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🪨 Отправляемся от причала к одному из красивейших заливов Ладоги — Сумерианлахти. В него впадает река Сумерианйоки, которая распадается на два русла — этот пейзаж незабываем. Мы пройдём по этим руслам, и вы насладитесь видами. Здесь же находится пещера, происхождение которой покрыто тайной. Мы сделаем у неё остановку, устроим чаепитие, при желании заглянем в саму пещеру.

🪨 Затем выйдем в открытую Ладогу, пройдём по ладожским шхерам вдоль островов Хауккасари и Маясари. Вам захочется сфотографировать здесь каждый камень, каждый листик и мох (его видов не счесть) — и мы не будем вас удерживать.

Организационные детали

  • Прогулки проводятся в период открытой навигации: с начала мая по начало ноября
  • Старт — в посёлке Импилахти в 44 км от Сортавалы, вы можете добраться до нас на личном авто, общественном транспорте или такси. У нас собственный причал рядом с центральной дорогой и частная парковка.
  • Прогулка подойдёт для путешественников любого возраста

Как проходит поездка

  • Прогулка проводится на морской лодке Адмирал вместимостью до 12 человек
  • Вас будет сопровождать капитан судна
  • Все участники обязательно получают спасательные жилеты
  • Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды: мы не выходим, если на Ладоге волна, из соображений безопасности

ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в посёлке Импилахти
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Выездные
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Природа и пейзажи
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