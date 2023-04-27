Приглашаем вас разведать красоты самого большого озера в Европе — Ладоги. На моторной лодке мы проплывём среди ладожских шхер, а также заглянем в залив Сумерианлахти, где сделаем остановку у загадочной пещеры. Невероятные пейзажи, нетронутая природа, а также чаепитие — в нашей программе, присоединяйтесь!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🪨 Отправляемся от причала к одному из красивейших заливов Ладоги — Сумерианлахти. В него впадает река Сумерианйоки, которая распадается на два русла — этот пейзаж незабываем. Мы пройдём по этим руслам, и вы насладитесь видами. Здесь же находится пещера, происхождение которой покрыто тайной. Мы сделаем у неё остановку, устроим чаепитие, при желании заглянем в саму пещеру.

🪨 Затем выйдем в открытую Ладогу, пройдём по ладожским шхерам вдоль островов Хауккасари и Маясари. Вам захочется сфотографировать здесь каждый камень, каждый листик и мох (его видов не счесть) — и мы не будем вас удерживать.

Организационные детали

Прогулки проводятся в период открытой навигации: с начала мая по начало ноября

Старт — в посёлке Импилахти в 44 км от Сортавалы, вы можете добраться до нас на личном авто, общественном транспорте или такси. У нас собственный причал рядом с центральной дорогой и частная парковка.

Прогулка подойдёт для путешественников любого возраста

Как проходит поездка