Открыть живописные и таинственные локации Ладоги в мини-группе
Приглашаем вас разведать красоты самого большого озера в Европе — Ладоги.
На моторной лодке мы проплывём среди ладожских шхер, а также заглянем в залив Сумерианлахти, где сделаем остановку у загадочной пещеры. Невероятные пейзажи, нетронутая природа, а также чаепитие — в нашей программе, присоединяйтесь!
На моторной лодке мы проплывём среди ладожских шхер, а также заглянем в залив Сумерианлахти, где сделаем остановку у загадочной пещеры. Невероятные пейзажи, нетронутая природа, а также чаепитие — в нашей программе, присоединяйтесь!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🪨 Отправляемся от причала к одному из красивейших заливов Ладоги — Сумерианлахти. В него впадает река Сумерианйоки, которая распадается на два русла — этот пейзаж незабываем. Мы пройдём по этим руслам, и вы насладитесь видами. Здесь же находится пещера, происхождение которой покрыто тайной. Мы сделаем у неё остановку, устроим чаепитие, при желании заглянем в саму пещеру.
🪨 Затем выйдем в открытую Ладогу, пройдём по ладожским шхерам вдоль островов Хауккасари и Маясари. Вам захочется сфотографировать здесь каждый камень, каждый листик и мох (его видов не счесть) — и мы не будем вас удерживать.
Организационные детали
- Прогулки проводятся в период открытой навигации: с начала мая по начало ноября
- Старт — в посёлке Импилахти в 44 км от Сортавалы, вы можете добраться до нас на личном авто, общественном транспорте или такси. У нас собственный причал рядом с центральной дорогой и частная парковка.
- Прогулка подойдёт для путешественников любого возраста
Как проходит поездка
- Прогулка проводится на морской лодке Адмирал вместимостью до 12 человек
- Вас будет сопровождать капитан судна
- Все участники обязательно получают спасательные жилеты
- Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды: мы не выходим, если на Ладоге волна, из соображений безопасности
ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в посёлке Импилахти
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Сортавале
Здравствуйте! Мы команда гидов-коренных жителей Приладожья, знающих местные обычаи и историю края. Любим Ладогу и ценим уникальную природу Карелии. С уважением относимся к гостям и готовы ответить на любые вопросы. Мы общительны, дружелюбны и внимательны — будем ждать встречи с вами!
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