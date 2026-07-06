Водная прогулка по Ладожским шхерам - это уникальная возможность увидеть красоту крупнейшего озера Европы.Путешествие начинается от причала в Импилахти, где на моторной лодке отправляются к заливу Сумерианлахти.Впечатляющие виды на реку

Сумерианйоки и загадочную пещеру, где можно сделать остановку и насладиться чаепитием. Далее маршрут проходит вдоль островов Хауккасари и Маясари, где каждый камень и листик манят своей красотой. Безопасность обеспечивается опытным капитаном и спасательными жилетами. Путешествие подходит для всех возрастов и оставит незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с июня по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна, вода спокойная, а природа радует яркими красками. В мае и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, а температура - ниже, что добавляет особого шарма, но требует дополнительной подготовки.

Сейчас август — это идеальное время.