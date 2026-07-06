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Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке

Откройте для себя величие Ладоги на лодке, исследуя шхеры и загадочную пещеру. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Водная прогулка по Ладожским шхерам - это уникальная возможность увидеть красоту крупнейшего озера Европы.

Путешествие начинается от причала в Импилахти, где на моторной лодке отправляются к заливу Сумерианлахти.

Впечатляющие виды на реку
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Сумерианйоки и загадочную пещеру, где можно сделать остановку и насладиться чаепитием.

Далее маршрут проходит вдоль островов Хауккасари и Маясари, где каждый камень и листик манят своей красотой. Безопасность обеспечивается опытным капитаном и спасательными жилетами. Путешествие подходит для всех возрастов и оставит незабываемые впечатления

5
105 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🛥 Увлекательное путешествие на лодке
  • 🌿 Живописные виды Ладоги
  • ⛺️ Остановка у загадочной пещеры
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
  • 🗓 Доступно с мая по ноябрь

Лучшее время для посещения

янв
фев
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Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с июня по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна, вода спокойная, а природа радует яркими красками. В мае и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, а температура - ниже, что добавляет особого шарма, но требует дополнительной подготовки.
Сейчас август — это идеальное время.
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке

Что можно увидеть

  • Ладожские шхеры
  • Залив Сумерианлахти
  • Пещера

Описание экскурсии

🪨 Отправляемся от причала к одному из красивейших заливов Ладоги — Сумерианлахти. В него впадает река Сумерианйоки, которая распадается на два русла — этот пейзаж незабываем. Мы пройдём по этим руслам, и вы насладитесь видами. Здесь же находится пещера, происхождение которой покрыто тайной. Мы сделаем у неё остановку, устроим чаепитие, при желании заглянем в саму пещеру.

🪨 Затем выйдем в открытую Ладогу, пройдём по ладожским шхерам вдоль островов Хауккасари и Маясари. Вам захочется сфотографировать здесь каждый камень, каждый листик и мох (его видов не счесть) — и мы не будем вас удерживать.

Организационные детали

  • Прогулки проводятся в период открытой навигации: с начала мая по начало ноября
  • Старт — в посёлке Импилахти в 44 км от Сортавалы, вы можете добраться до нас на личном авто, общественном транспорте или такси. У нас собственный причал рядом с центральной дорогой и частная парковка.
  • Прогулка подойдёт для путешественников любого возраста

Как проходит поездка

  • Прогулка проводится на морской лодке «Адмирал» вместимостью до 12 человек
  • Вас будет сопровождать капитан судна
  • Все участники обязательно получают спасательные жилеты
  • Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды: мы не выходим, если на Ладоге волна, из соображений безопасности

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 5 летБесплатно
Дети до 16 лет1400 ₽
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Импилахти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 821 туриста
Здравствуйте! Мы команда гидов-коренных жителей Приладожья, знающих местные обычаи и историю края. Любим Ладогу и ценим уникальную природу Карелии. С уважением относимся к гостям и готовы ответить на любые вопросы. Мы общительны, дружелюбны и внимательны — будем ждать встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 105 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
105
4
3
2
1
Н
Мы в полном восторге!

Хотим сказать большое спасибо Олегу!
Мы заранее созвонились, договорились о времени и месте. По приезду Олег проконсультировал нас о технике безопасности и мы поехали.
Катались мы 4 часа, высаживались
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на 2х островах и полуострове, погуляли, поели земляники, попили чая) Всё это время Олег был с нами и рассказывал нам разные истории, легенды и происхождение названий островов. Он сам здесь вырос и поэтому знает тут каждый камень.
Это было невероятно красиво и интересно!
Утром, после дождя, Ладога была окутана лёгкой дымкой - этот туманный пейзаж так идёт этому месту!

Ещё раз спасибо Олегу! У нас было такое впечатление, что мы приехали к старому другу - так уютно и душевно всё прошло!

Мы в полном восторге!
Мы в полном восторге!
Мы в полном восторге!
Мы в полном восторге!
Мы в полном восторге!
Мы в полном восторге!
Мы в полном восторге!
Мы в полном восторге!+2
Мы в полном восторге!
Мы в полном восторге!
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Жанна
Мы с семьёй 11 июня побывали на замечательной экскурсии, которую провел нам Олег. Это было великолепно! Олег очень душевный, любящий свой край и природу человек. Когда мы ехали в Карелию,
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мы даже не могли предположить, что мы сможем побывать в таких заповедных местах и узнать их историю. Олег максимально внимательно отнесся к каждому из нас, ответил на все интересующие нас вопросы и рассказал много легенд и сказок. Никуда не торопясь, мы прошли по побережью, вышли в открытую Ладогу, остановились на нескольких островах, увидели пещеру, погуляли, вдоволь пофототографировались, насладитесь природой. Маршрут максимально насыщенный, продуманный. Детки не устают, а только радуются каждый раз, когда Олег видит нерпу и говорит пассажирам: смотрите вправо, смотрите влево! Капитан сбавляет ход, чтобы все внимательно смогли рассмотреть это прекрасное животное. Поездка безопасная, лодка подготовлена, жилеты подбираются по размеру.

Спасибо огромное Олегу за замечательный день! Благодаря таким людям хочется возвращаться в Карелию вновь и вновь! Будем рекомендовать эту экскурсию всем своим родным и друзьям!

Мы с семьёй 11 июня побывали на замечательной экскурсии, которую провел нам Олег. Это было великолепно!
Мы с семьёй 11 июня побывали на замечательной экскурсии, которую провел нам Олег. Это было великолепно!
Мы с семьёй 11 июня побывали на замечательной экскурсии, которую провел нам Олег. Это было великолепно!
Мы с семьёй 11 июня побывали на замечательной экскурсии, которую провел нам Олег. Это было великолепно!
Мы с семьёй 11 июня побывали на замечательной экскурсии, которую провел нам Олег. Это было великолепно!
Мы с семьёй 11 июня побывали на замечательной экскурсии, которую провел нам Олег. Это было великолепно!
Мы с семьёй 11 июня побывали на замечательной экскурсии, которую провел нам Олег. Это было великолепно!
Мы с семьёй 11 июня побывали на замечательной экскурсии, которую провел нам Олег. Это было великолепно!+2
Мы с семьёй 11 июня побывали на замечательной экскурсии, которую провел нам Олег. Это было великолепно!
Мы с семьёй 11 июня побывали на замечательной экскурсии, которую провел нам Олег. Это было великолепно!
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Е
Ездили на прогулку семьей, понравилось абсолютно всем! Олег - настоящий мастер своего дела👍 Очень доброжелательный и внимательный к каждому! Очень рады, что выбрали именно эту прогулку по Ладожским шхерам, обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым🙏🏻 Большое спасибо!
Ездили на прогулку семьей, понравилось абсолютно всем! Олег - настоящий мастер своего дела👍 Очень доброжелательный и
Ездили на прогулку семьей, понравилось абсолютно всем! Олег - настоящий мастер своего дела👍 Очень доброжелательный и
Ездили на прогулку семьей, понравилось абсолютно всем! Олег - настоящий мастер своего дела👍 Очень доброжелательный и
Ездили на прогулку семьей, понравилось абсолютно всем! Олег - настоящий мастер своего дела👍 Очень доброжелательный и
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Н
Добрый день! Огромное СПАСИБО Олегу за наше путешествие 🤗!!! Всё было Супер, дети в восторге 😎. Подход к детям 👍👍👍Интересно было послушать легенды👍. Впечатлений море🤗🤗🤗. Даже удалось нам увидеть нерпу и медведя
Добрый день! Огромное СПАСИБО Олегу за наше путешествие 🤗!!! Всё было Супер, дети в восторге 😎.
Добрый день! Огромное СПАСИБО Олегу за наше путешествие 🤗!!! Всё было Супер, дети в восторге 😎.
Добрый день! Огромное СПАСИБО Олегу за наше путешествие 🤗!!! Всё было Супер, дети в восторге 😎.
Добрый день! Огромное СПАСИБО Олегу за наше путешествие 🤗!!! Всё было Супер, дети в восторге 😎.
Добрый день! Огромное СПАСИБО Олегу за наше путешествие 🤗!!! Всё было Супер, дети в восторге 😎.
Добрый день! Огромное СПАСИБО Олегу за наше путешествие 🤗!!! Всё было Супер, дети в восторге 😎.
Добрый день! Огромное СПАСИБО Олегу за наше путешествие 🤗!!! Всё было Супер, дети в восторге 😎.
Добрый день! Огромное СПАСИБО Олегу за наше путешествие 🤗!!! Всё было Супер, дети в восторге 😎.
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Л
Нашей семье очень понравилась экскурсия с Олегом. С ним легко и приятно общаться. Он внимательный, и отвечает на все вопросы. В вопросах безопасности Олег ответственный человек. Присматривал за детьми. Поил их чаем с печеньками, пока мы с мужем исследовали остров.
Поездка прошла приятно. Рекомендуем данную экскурсию.
Спасибо!
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Г
Рекомендую
Рекомендую
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