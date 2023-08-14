Насладиться природой Севера во время незабываемой водной прогулки по вечерней Ладоге
Мы проплывём мимо нескольких островков, с воды увидим Мякисало и Тулолансаари — необитаемые сейчас места, где издревле жили люди. Прочувствуем величие карельских скал и дыхание ладожского ветра. Залезем на старый финский маяк и сделаем красивые фотографии.
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Описание
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Почему сапборд?
Сапборд — это уникальный способ не просто посмотреть на Ладожское озеро, а близко познакомиться с ним, прочувствовать, ощутить его мощь. Если вы никогда раньше не стояли на доске, перед началом экскурсии я проведу инструктаж. Обычно требуется 10-15 минут, чтобы научиться держать равновесие и уверенно передвигаться.
Природа и история
Во время водной прогулки вы полюбуетесь живописной природой Карелии, увидите несколько островов, в том числе мраморный Ювень, на котором добывали породу, ничем не уступавшую по качеству знаменитой рускеальской. Мы сделаем остановку у финского маяка и залезем на него. По желанию можем также выйти на берег небольших скалистых островов.
Я буду сопровождать вас на протяжении всего маршрута и не только расскажу историю этих мест и любопытные факты про них (вы узнаете, кто раньше жил на островах, причём здесь эпос «Калевала» и многое другое), но и сделаю для вас фотографии на память об этом приключении. Также могу организовать видеосъёмку.
Организационные детали
- Начало и окончание экскурсии — в деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км от Сортавалы)
- При необходимости помогу организовать трансфер. Стоимость от центра Сортавалы — 1000 руб.
- Я рекомендую начинать прогулку в 19:00, поскольку в это время ветер обычно стихает. Но по договорённости возможно и другое удобное вам время начала.
- Видеосъемка не входит в стоимость (500 руб.)
Особенности формата
- Экскурсия подходит для взрослых. Можете также взять с собой детей-подростков, которые смогут самостоятельно плыть на сапборде.
- Каждому участнику предоставляется сапборд, весло, страховочный лиш, спасательный жилет, гермосумка для личных вещей
- Наденьте удобную одежду по погоде и непромокаемую обувь (либо такую обувь, которую не жалко намочить). Рекомендую взять с собой сменную одежду, полотенце, солнцезащитный крем, воду, репелленты, головной убор. Также можете взять напрокат гермоноски, которые защитят ноги от воды (200 руб.).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км от г. Сортавала)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Благодаря Наталье мы все стояли на сапах.
С радостью покатались бы с ней ещё раз.