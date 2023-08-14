По Ладожским шхерам - на сапбордах

Насладиться природой Севера во время незабываемой водной прогулки по вечерней Ладоге

5
4 отзыва
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Предлагаю необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами — вечернюю экскурсию на сапбордах.

Мы проплывём мимо нескольких островков, с воды увидим Мякисало и Тулолансаари — необитаемые сейчас места, где издревле жили люди. Прочувствуем величие карельских скал и дыхание ладожского ветра. Залезем на старый финский маяк и сделаем красивые фотографии.
По Ладожским шхерам - на сапбордах
По Ладожским шхерам - на сапбордах
По Ладожским шхерам - на сапбордах
По Ладожским шхерам - на сапбордах
По Ладожским шхерам - на сапбордах
По Ладожским шхерам - на сапбордах
По Ладожским шхерам - на сапбордах
По Ладожским шхерам - на сапбордах
По Ладожским шхерам - на сапбордах
По Ладожским шхерам - на сапбордах
По Ладожским шхерам - на сапбордах
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Почему сапборд?

Сапборд — это уникальный способ не просто посмотреть на Ладожское озеро, а близко познакомиться с ним, прочувствовать, ощутить его мощь. Если вы никогда раньше не стояли на доске, перед началом экскурсии я проведу инструктаж. Обычно требуется 10-15 минут, чтобы научиться держать равновесие и уверенно передвигаться.

Природа и история

Во время водной прогулки вы полюбуетесь живописной природой Карелии, увидите несколько островов, в том числе мраморный Ювень, на котором добывали породу, ничем не уступавшую по качеству знаменитой рускеальской. Мы сделаем остановку у финского маяка и залезем на него. По желанию можем также выйти на берег небольших скалистых островов.

Я буду сопровождать вас на протяжении всего маршрута и не только расскажу историю этих мест и любопытные факты про них (вы узнаете, кто раньше жил на островах, причём здесь эпос «Калевала» и многое другое), но и сделаю для вас фотографии на память об этом приключении. Также могу организовать видеосъёмку.

Организационные детали

  • Начало и окончание экскурсии — в деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км от Сортавалы)
  • При необходимости помогу организовать трансфер. Стоимость от центра Сортавалы — 1000 руб.
  • Я рекомендую начинать прогулку в 19:00, поскольку в это время ветер обычно стихает. Но по договорённости возможно и другое удобное вам время начала.
  • Видеосъемка не входит в стоимость (500 руб.)

Особенности формата

  • Экскурсия подходит для взрослых. Можете также взять с собой детей-подростков, которые смогут самостоятельно плыть на сапборде.
  • Каждому участнику предоставляется сапборд, весло, страховочный лиш, спасательный жилет, гермосумка для личных вещей
  • Наденьте удобную одежду по погоде и непромокаемую обувь (либо такую обувь, которую не жалко намочить). Рекомендую взять с собой сменную одежду, полотенце, солнцезащитный крем, воду, репелленты, головной убор. Также можете взять напрокат гермоноски, которые защитят ноги от воды (200 руб.).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км от г. Сортавала)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ольга
14 авг 2023
Очень интересно, красиво и недорого. Гид прекрасно знает историю Карелии и островов. Интересно рассказывает, показывает старые фото и карты местности. Так же выходили на несколько островов, посетили маленький Рускеала) Обучение проходит легко и быстро. Мы были первый раз на сапах и всё прошло прекрасно. Уже обращались к Наталье повторно и порекомендовали друзьям. После интереснейшего рассказа купила Калевала, что бы по настоящему стать Карелкой😎
А
5 авг 2023
Замечательная прогулка!) Наталья отвечала быстро при заказе. Перед прогулкой провела подробный инструктаж (на сапах наша компания плавала впервые) и снабдила всем необходимым и даже спец. носками. Осмотр ладожских шхер с воды прошел легко и приятно) высыживались на несколько островков и слушали исторические факты. В итоге: все счастливы и обязательно хотим вернуться в эти чудные края). РЕКОМЕНДУЮ К ПОСЕЩЕНИЮ)
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Е
3 авг 2023
Нам очень понравился, замечательной гид Наталья и великолепная природа вокруг. Мы на сапбордах катались в первые, но с таким инструктором всё прошло на ура. Рекомендую.
М
22 июля 2023
Я и две взрослые дочери провели незабываемое время на ладожских шхерах. Наталья очень внимательна к просьбам и пожеланиям, с ней очень комфортно, мы катались в своё удовольствие, при этом Наталья увлекательно рассказала нам про разные острова, показала картинки. Мы узнали много нового. На некоторых шхерах мы высаживались. Наталья сделала нам классные фото!
Благодаря Наталье мы все стояли на сапах.
С радостью покатались бы с ней ещё раз.

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