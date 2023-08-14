Предлагаю необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами — вечернюю экскурсию на сапбордах. Мы проплывём мимо нескольких островков, с воды увидим Мякисало и Тулолансаари — необитаемые сейчас места, где издревле жили люди. Прочувствуем величие карельских скал и дыхание ладожского ветра. Залезем на старый финский маяк и сделаем красивые фотографии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Почему сапборд?

Сапборд — это уникальный способ не просто посмотреть на Ладожское озеро, а близко познакомиться с ним, прочувствовать, ощутить его мощь. Если вы никогда раньше не стояли на доске, перед началом экскурсии я проведу инструктаж. Обычно требуется 10-15 минут, чтобы научиться держать равновесие и уверенно передвигаться.

Природа и история

Во время водной прогулки вы полюбуетесь живописной природой Карелии, увидите несколько островов, в том числе мраморный Ювень, на котором добывали породу, ничем не уступавшую по качеству знаменитой рускеальской. Мы сделаем остановку у финского маяка и залезем на него. По желанию можем также выйти на берег небольших скалистых островов.

Я буду сопровождать вас на протяжении всего маршрута и не только расскажу историю этих мест и любопытные факты про них (вы узнаете, кто раньше жил на островах, причём здесь эпос «Калевала» и многое другое), но и сделаю для вас фотографии на память об этом приключении. Также могу организовать видеосъёмку.

Организационные детали

Начало и окончание экскурсии — в деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км от Сортавалы)

При необходимости помогу организовать трансфер. Стоимость от центра Сортавалы — 1000 руб.

Я рекомендую начинать прогулку в 19:00, поскольку в это время ветер обычно стихает. Но по договорённости возможно и другое удобное вам время начала.

Видеосъемка не входит в стоимость (500 руб.)

Особенности формата