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Мини-группа
до 7 чел.
Пейзажи Карелии: прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
Увидеть «крышу Ладоги», Ястребиную скалу и побывать на острове Хонкасало - из Сортавалы
Начало: На улице Ленина
«На манёвренной аэролодке мы промчимся мимо отвесных скал и узких проливов, чтобы увидеть самые сокровенные уголки озера»
4900 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Валаам и Ладожские шхеры - на аэролодке из Сортавалы
Погрузиться в историю древнего монастыря и ощутить мощь северной природы
Начало: На улице Ленина
«Аэролодка будет лавировать среди десятков скалистых островов с изрезанными берегами»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
28 июн в 08:30
8950 ₽ за человека
Групповая
Места силы Карелии. Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
Начало: Сортавала, ул. Ленина 18
«Что вас ожидает: Сортавала – Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке – Сортавала Прогулка по Ладожским шхерам на катере На аэролодке вы покатаетесь вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите фантастические природные красоты Ладоги:»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
4900 ₽ за человека
Групповая
Жемчужины Карелии - Валаам и Ладожские шхеры на аэролодке из Сортавала
Начало: Ж/д вокзал, Сортавала
«Эта захватывающая экскурсия начнется рано утром в Сортавала, где вас встретят у отеля или на вокзале, и затем на аэролодке вы отправитесь на Валаам»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Р
Спасибо нашему капитану Саше за увлекательное путешествие на Валаам и шхеры. Прокатил что называется использовав свой опыт и умение,а так же возможности аэролодки. Места посещения впечатлили. Рекомендуем.
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Н
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И
Прогулка на аэролодке понравилась, новые ощущения. Было ветрено, лодку слегка сносило, что добавляло остроты в поездку. Красивые берега Ладожских шхер. Высадка острове Хонкасало и небольшой подъем в гору с которой открывается живописный вид. Особенно повезло с погодой. была переменная облачность.
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П
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Е
было НЕВЕРОЯТНО! нам очень понравилось абсолютно все!
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Всего 8 отзывов в Сортавале в категории "На аэролодке"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На аэролодке»
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Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2026
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