И Ирина

Прогулка на аэролодке понравилась, новые ощущения. Было ветрено, лодку слегка сносило, что добавляло остроты в поездку. Красивые берега Ладожских шхер. Высадка острове Хонкасало и небольшой подъем в гору с которой открывается живописный вид. Особенно повезло с погодой. была переменная облачность.