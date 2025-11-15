Приглашаем вас в удивительно красивый парк «Рускеала», который завораживает видами карельской природы. По пути сделаем остановку у водопадов на реке Тохмайоки, чтобы полюбоваться стремительными потоками воды. А в самом парке увидим Мраморный каньон и красочное световое шоу «Северное сияние».

Описание экскурсии

Водопады Ахвенкоски — великолепный комплекс, состоящий из четырёх водопадов, расположенный в месте разлива реки Тохмайоки. У водопадов разное настроение — каменистые перекаты с хаотичными валами и классические, круто падающие локальные каскады.

Горный парк «Рускеала» — его по праву называют подлинной жемчужиной Северного Приладожья. Вас ждут великолепные карельские пейзажи, мраморные скалы цвета белой ночи, изумрудные воды глубокого карьера.

Световое шоу «Северное сияние» — красивый завершающий аккорд в знакомстве с горным парком. Подсветка, чередующая нежные тона и яркие цвета, создаст поистине волшебную картину.

Сортавала — старинный город, основанный шведами, который уютно расположился на берегу Ладожского озера.

Остановка у магазина карельского форелевого хозяйства, где вы сможете приобрести свежую рыбу и икру. Мы также посетим фирменный магазин карельских настоек и бальзамов.

Примерный тайминг

13:30-14:00 — отъезд

14:30 — водопады Ахвенкоски

15:30 — горный парк «Рускеала»

18:30 — ориентировочное время окончания экскурсии в Сортавале

Возможны задержки в связи с неблагоприятными погодными условиями, пробками на дорогах и другими непредвиденными факторами.

Организационные детали

В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автобусе, горячий обед, входной билет в парк «Рускеала» с экскурсией «Мраморный каньон»

Дополнительно оплачивается билет на экотропу у водопадам Ахвенкоски: взрослый — 500 ₽, детский до 16 лет — 400 ₽

Расписание шоу «Северное сияние» определяется сотрудниками парка в зависимости от светового дня

Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Особенности оплаты