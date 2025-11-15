Мои заказы

В парк "Рускеала" со световым шоу "Северное сияние" - из Сортавалы

По пути - водопады Ахвенкоски и фирменные магазины с дарами Карелии
Приглашаем вас в удивительно красивый парк «Рускеала», который завораживает видами карельской природы.

По пути сделаем остановку у водопадов на реке Тохмайоки, чтобы полюбоваться стремительными потоками воды. А в самом парке увидим Мраморный каньон и красочное световое шоу «Северное сияние».
Описание экскурсии

Водопады Ахвенкоски — великолепный комплекс, состоящий из четырёх водопадов, расположенный в месте разлива реки Тохмайоки. У водопадов разное настроение — каменистые перекаты с хаотичными валами и классические, круто падающие локальные каскады.

Горный парк «Рускеала» — его по праву называют подлинной жемчужиной Северного Приладожья. Вас ждут великолепные карельские пейзажи, мраморные скалы цвета белой ночи, изумрудные воды глубокого карьера.

Световое шоу «Северное сияние» — красивый завершающий аккорд в знакомстве с горным парком. Подсветка, чередующая нежные тона и яркие цвета, создаст поистине волшебную картину.

Сортавала — старинный город, основанный шведами, который уютно расположился на берегу Ладожского озера.

Остановка у магазина карельского форелевого хозяйства, где вы сможете приобрести свежую рыбу и икру. Мы также посетим фирменный магазин карельских настоек и бальзамов.

Примерный тайминг

  • 13:30-14:00 — отъезд
  • 14:30 — водопады Ахвенкоски
  • 15:30 — горный парк «Рускеала»
  • 18:30 — ориентировочное время окончания экскурсии в Сортавале

Возможны задержки в связи с неблагоприятными погодными условиями, пробками на дорогах и другими непредвиденными факторами.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автобусе, горячий обед, входной билет в парк «Рускеала» с экскурсией «Мраморный каньон»
  • Дополнительно оплачивается билет на экотропу у водопадам Ахвенкоски: взрослый — 500 ₽, детский до 16 лет — 400 ₽
  • Расписание шоу «Северное сияние» определяется сотрудниками парка в зависимости от светового дня
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Особенности оплаты

  • На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — организатору онлайн в день бронирования (мы пришлём вам ссылку). После оплаты вы получите подтверждение бронирования по электронной почте. Если вы задержите доплату, мы не сможем подтвердить заказ.
  • Часть оплаты, внесенную по ссылке, мы вернём в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до начала
  • Для завершения бронирования нужно предоставить паспортные данные для оформления билета

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4990 ₽
Дети до 12 лет4490 ₽
Пенсионеры4690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Рунопевцу
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Сортавале
Провела экскурсии для 2732 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
читать дальше

прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

