В парк "Рускеала" со световым шоу "Северное сияние" - из Сортавалы
По пути - водопады Ахвенкоски и фирменные магазины с дарами Карелии
Приглашаем вас в удивительно красивый парк «Рускеала», который завораживает видами карельской природы.
По пути сделаем остановку у водопадов на реке Тохмайоки, чтобы полюбоваться стремительными потоками воды. А в самом парке увидим Мраморный каньон и красочное световое шоу «Северное сияние».
Описание экскурсии
Водопады Ахвенкоски — великолепный комплекс, состоящий из четырёх водопадов, расположенный в месте разлива реки Тохмайоки. У водопадов разное настроение — каменистые перекаты с хаотичными валами и классические, круто падающие локальные каскады.
Горный парк «Рускеала» — его по праву называют подлинной жемчужиной Северного Приладожья. Вас ждут великолепные карельские пейзажи, мраморные скалы цвета белой ночи, изумрудные воды глубокого карьера.
Световое шоу «Северное сияние» — красивый завершающий аккорд в знакомстве с горным парком. Подсветка, чередующая нежные тона и яркие цвета, создаст поистине волшебную картину.
Сортавала — старинный город, основанный шведами, который уютно расположился на берегу Ладожского озера.
Остановка у магазина карельского форелевого хозяйства, где вы сможете приобрести свежую рыбу и икру. Мы также посетим фирменный магазин карельских настоек и бальзамов.
Примерный тайминг
13:30-14:00 — отъезд
14:30 — водопады Ахвенкоски
15:30 — горный парк «Рускеала»
18:30 — ориентировочное время окончания экскурсии в Сортавале
Возможны задержки в связи с неблагоприятными погодными условиями, пробками на дорогах и другими непредвиденными факторами.
Организационные детали
В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автобусе, горячий обед, входной билет в парк «Рускеала» с экскурсией «Мраморный каньон»
Дополнительно оплачивается билет на экотропу у водопадам Ахвенкоски: взрослый — 500 ₽, детский до 16 лет — 400 ₽
Расписание шоу «Северное сияние» определяется сотрудниками парка в зависимости от светового дня
Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Особенности оплаты
На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — организатору онлайн в день бронирования (мы пришлём вам ссылку). После оплаты вы получите подтверждение бронирования по электронной почте. Если вы задержите доплату, мы не сможем подтвердить заказ.
Часть оплаты, внесенную по ссылке, мы вернём в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до начала
Для завершения бронирования нужно предоставить паспортные данные для оформления билета
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
4990 ₽
Дети до 12 лет
4490 ₽
Пенсионеры
4690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Рунопевцу
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Сортавале
Провела экскурсии для 2732 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где читать дальше
прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.