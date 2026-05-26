Откройте две главные сокровищницы карельской земли — суровую святыню Валаама и дикие лабиринты Ладожских шхер.
На скоростной аэролодке вы получите незабываемые впечатления от величия самого большого озера Европы. А также пройдёте по центральной усадьбе монастыря, его древним храмам и ухоженным тропам.
Описание экскурсии
8:40 — посадка на аэролодку
9:00 — отправление на остров Валаам
10:00 — прибытие в Монастырскую бухту
Мы причалим в уединённой бухте, скрытой в глубине острова. У вас будет три часа для самостоятельного осмотра.
Наш рекомендуемый маршрут по Валааму:
- От причала подойдите к подножию горы Фавор и поднимитесь по широкой гранитной лестнице
- Пройдите мимо изящной Знаменской часовни к Святым вратам. Их уникальность — в надвратной Петропавловской церкви. К ней когда-то примыкали кельи для особых гостей, включая членов семьи Романовых
- Архитектурный центр острова — монастырское каре. Здесь же вы увидите старейший храм Валаама — Успенскую трапезную церковь
- Обязательно зайдите в Спасо-Преображенский собор — духовный символ обители, где хранятся мощи её основателей, преподобных Сергия и Германа
- Завершить прогулку можно в сувенирных лавках, где продают местные изделия из дерева, керамики и целебные монастырские сборы
13:00 — в путь к шхерам
Снова на борт! Мы отправляемся навстречу другому чуду — Ладожским шхерам.
14:00 — лабиринт скал и воды
Аэролодка будет лавировать среди десятков скалистых островов с изрезанными берегами. Вы увидите, как солнечные блики играют на глади озера, из воды выступают исполинские валуны, а зелень хвойных лесов создаёт яркий контраст.
15:00 — возвращение в Сортавалу
Организационные детали
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объема и качества услуг
- Прогулка на лодке может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях
- С вами будет один из капитанов нашего агентства
Дополнительные расходы
- Допуск в нацпарк «Ладожские шхеры» — 350 ₽ (оплата на сайте парка или на месте)
- Сбор за посещение Валаамского архипелага — 200 ₽ (оплата заранее на официальном сайте)
- Рекомендуем взять с собой наличные деньги, так как на островах часто отсутствует интернет для оплаты картой
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|8950 ₽
|Дети до 9 лет
|7950 ₽
|Студенты
|8850 ₽
|Люди 60+ лет
|8850 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|8850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1710 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
