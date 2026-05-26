Откройте две главные сокровищницы карельской земли — суровую святыню Валаама и дикие лабиринты Ладожских шхер. На скоростной аэролодке вы получите незабываемые впечатления от величия самого большого озера Европы. А также пройдёте по центральной усадьбе монастыря, его древним храмам и ухоженным тропам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:40 — посадка на аэролодку

9:00 — отправление на остров Валаам

10:00 — прибытие в Монастырскую бухту

Мы причалим в уединённой бухте, скрытой в глубине острова. У вас будет три часа для самостоятельного осмотра.

Наш рекомендуемый маршрут по Валааму:

От причала подойдите к подножию горы Фавор и поднимитесь по широкой гранитной лестнице

Пройдите мимо изящной Знаменской часовни к Святым вратам. Их уникальность — в надвратной Петропавловской церкви. К ней когда-то примыкали кельи для особых гостей, включая членов семьи Романовых

Архитектурный центр острова — монастырское каре. Здесь же вы увидите старейший храм Валаама — Успенскую трапезную церковь

Обязательно зайдите в Спасо-Преображенский собор — духовный символ обители, где хранятся мощи её основателей, преподобных Сергия и Германа

Завершить прогулку можно в сувенирных лавках, где продают местные изделия из дерева, керамики и целебные монастырские сборы

13:00 — в путь к шхерам

Снова на борт! Мы отправляемся навстречу другому чуду — Ладожским шхерам.

14:00 — лабиринт скал и воды

Аэролодка будет лавировать среди десятков скалистых островов с изрезанными берегами. Вы увидите, как солнечные блики играют на глади озера, из воды выступают исполинские валуны, а зелень хвойных лесов создаёт яркий контраст.

15:00 — возвращение в Сортавалу

Организационные детали

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объема и качества услуг

Прогулка на лодке может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях

С вами будет один из капитанов нашего агентства

Дополнительные расходы