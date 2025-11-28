Мои заказы

Прогулки и экскурсии на лодке в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «На лодке» в Сортавале, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
2 часа
23 отзыва
Водная прогулка
Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
Оденьтесь теплее и приготовьтесь к незабываемым видам! Комфортабельная аэролодка доставит вас к Ладожским шхерам, где ждут уникальные пейзажи и истории
Начало: В Сортавала
«Наши опытные капитаны не сидят в лодках, а сопровождают гостей на островах по всему маршруту»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
24 дек в 10:00
25 дек в 10:00
4800 ₽ за человека
Карельское «сухое» купание - флоатинг в Импилахти
2 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Карельское «сухое» купание
Испытайте уникальное приключение в Импилахти: флоатинг в спасательных костюмах. Откройте для себя красоту Северного Приладожья и насладитесь безопасным купанием
Начало: В 50 км от Cортавалы в п. Импилахти
«Плаваем на экспедиционных лодках Korsar Admiral или на аэролодке Бриз 555»
Завтра в 12:00
30 ноя в 12:00
от 10 000 ₽ за человека
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
На катере
2.5 часа
158 отзывов
Водная прогулка
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
Начало: Деревня Кирконкюля, 10, Республика Карелия
«В открытой лодке вас захватит невероятное ощущение близости к природе, а опытный гид-краевед расскажет вам об окрестностях и легендах народов, издавна населявших эти места»
Расписание: Каждый день с мая по октябрь, в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На лодке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
  2. Карельское «сухое» купание - флоатинг в Импилахти
  3. Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Городище Паасо
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в ноябре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "На лодке" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2025 год на лодке, 184 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь