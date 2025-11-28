Водная прогулка
Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
Оденьтесь теплее и приготовьтесь к незабываемым видам! Комфортабельная аэролодка доставит вас к Ладожским шхерам, где ждут уникальные пейзажи и истории
Начало: В Сортавала
«Наши опытные капитаны не сидят в лодках, а сопровождают гостей на островах по всему маршруту»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
24 дек в 10:00
25 дек в 10:00
4800 ₽ за человека
Водная прогулка
Карельское «сухое» купание
Испытайте уникальное приключение в Импилахти: флоатинг в спасательных костюмах. Откройте для себя красоту Северного Приладожья и насладитесь безопасным купанием
Начало: В 50 км от Cортавалы в п. Импилахти
«Плаваем на экспедиционных лодках Korsar Admiral или на аэролодке Бриз 555»
Завтра в 12:00
30 ноя в 12:00
от 10 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
Начало: Деревня Кирконкюля, 10, Республика Карелия
«В открытой лодке вас захватит невероятное ощущение близости к природе, а опытный гид-краевед расскажет вам об окрестностях и легендах народов, издавна населявших эти места»
Расписание: Каждый день с мая по октябрь, в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
