В этом путешествии вы проведёте два дня в окружении северной природы, увидите водопады Ахвенкоски и мраморный каньон «Рускеала», подниметесь на гору Паасо и познакомитесь с атмосферой Сортавалы. Программа сочетает главное и редкое: яркие локации и достаточно свободного времени, чтобы вы могли гулять в своём ритме.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

День 1

14:00 — встреча с гидом в Сортавале

14:30 — обед

Вы можете присоединиться к группе (комплекс — от 800 ₽ с чел.) или выбрать любое место на свой вкус.

15:30 — водопады Ахвенкоски

При желании вы сможете:

пройти по оборудованной экотропе

подняться на смотровые площадки

сделать фотографии у бурлящих потоков

16:30 — горный парк «Рускеала» (свободное время)

В бывшем мраморном карьере, который превратился в природный парк, вас ждут:

мраморные скалы, отражающиеся в изумрудной воде

тихие тропы вдоль каньона

штольни и штреки

19:30 — прибытие в гостиницу

После заселения — свободное время, чтобы поужинать, прогуляться по городу и почувствовать атмосферу Сортавалы — тихую, немного провинциальную и очень уютную.

День 2

8:00 — завтрак

9:30 — гора Паасо

Перед подъёмом вы увидите макет поселения, а затем подниметесь по удобной тропе. Прогулка подойдёт для путешественников любого уровня подготовки.

11:30 — свободное время в Сортавале

Вы сможете самостоятельно выбрать, как провести время. Рекомендуем:

парк «Ваккосалми» и подъём на гору Кухавуори

музей Кронида Гоголева с уникальной резьбой по дереву

музей Северного Приладожья

14:30 — обед

Организованный обед в кафе (по желанию) или самостоятельный выбор ресторана.

15:30 — фирменные магазины Карелии

Вы заглянете в магазин форелевого хозяйства и лавку карельских бальзамов — отличная возможность привезти с собой местные вкусы.

17:00 — окончание программы в Сортавале

Организационные детали

В стоимость включено

Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе туристического класса

Двухместное/трёхместное размещение в номере категории «стандарт» с удобствами

Завтрак в отеле

Входные билеты на водопады Ахвенкоски и гору Паасо

Обязательные доплаты

Входной билет в горный парк Рускеала от 550 до 700 ₽ за чел. в зависимости от наличия льгот

Оплачивается по желанию

Бронирование мест в автобусе: от 100 до 500 ₽ за чел. в зависимости от ряда

Обед — от 800 ₽ за чел. (комплексное меню)

Входной билет на экотропу — от 400 ₽ за чел.

Развлечения на территории парка «Рускеала» — по актуальным ценам парка

Условия оплаты и возврата