В этом путешествии вы проведёте два дня в окружении северной природы, увидите водопады Ахвенкоски и мраморный каньон «Рускеала», подниметесь на гору Паасо и познакомитесь с атмосферой Сортавалы.
Программа сочетает главное и редкое: яркие локации и достаточно свободного времени, чтобы вы могли гулять в своём ритме.
Описание экскурсии
День 1
14:00 — встреча с гидом в Сортавале
14:30 — обед
Вы можете присоединиться к группе (комплекс — от 800 ₽ с чел.) или выбрать любое место на свой вкус.
15:30 — водопады Ахвенкоски
При желании вы сможете:
- пройти по оборудованной экотропе
- подняться на смотровые площадки
- сделать фотографии у бурлящих потоков
16:30 — горный парк «Рускеала» (свободное время)
В бывшем мраморном карьере, который превратился в природный парк, вас ждут:
- мраморные скалы, отражающиеся в изумрудной воде
- тихие тропы вдоль каньона
- штольни и штреки
19:30 — прибытие в гостиницу
После заселения — свободное время, чтобы поужинать, прогуляться по городу и почувствовать атмосферу Сортавалы — тихую, немного провинциальную и очень уютную.
День 2
8:00 — завтрак
9:30 — гора Паасо
Перед подъёмом вы увидите макет поселения, а затем подниметесь по удобной тропе. Прогулка подойдёт для путешественников любого уровня подготовки.
11:30 — свободное время в Сортавале
Вы сможете самостоятельно выбрать, как провести время. Рекомендуем:
- парк «Ваккосалми» и подъём на гору Кухавуори
- музей Кронида Гоголева с уникальной резьбой по дереву
- музей Северного Приладожья
14:30 — обед
Организованный обед в кафе (по желанию) или самостоятельный выбор ресторана.
15:30 — фирменные магазины Карелии
Вы заглянете в магазин форелевого хозяйства и лавку карельских бальзамов — отличная возможность привезти с собой местные вкусы.
17:00 — окончание программы в Сортавале
Организационные детали
В стоимость включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе туристического класса
- Двухместное/трёхместное размещение в номере категории «стандарт» с удобствами
- Завтрак в отеле
- Входные билеты на водопады Ахвенкоски и гору Паасо
Обязательные доплаты
- Входной билет в горный парк Рускеала от 550 до 700 ₽ за чел. в зависимости от наличия льгот
Оплачивается по желанию
- Бронирование мест в автобусе: от 100 до 500 ₽ за чел. в зависимости от ряда
- Обед — от 800 ₽ за чел. (комплексное меню)
- Входной билет на экотропу — от 400 ₽ за чел.
- Развлечения на территории парка «Рускеала» — по актуальным ценам парка
Условия оплаты и возврата
- На сайте вы оплачиваете 15% стоимости, оставшуюся сумму — онлайн в день бронирования (ссылка приходит после оформления)
- При отмене за 14 дней и более — полный возврат оплаченной суммы
- При отмене менее чем за 14 дней удерживаются фактически понесённые расходы
ежедневно в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|12 500 ₽
|Дети до 12 лет
|12 000 ₽
|Пенсионеры
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 21% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 21% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 3242 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения.
