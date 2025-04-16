Присоединяйтесь к водной прогулке на катере по Ладожским Шхерам. Вас ждёт посещение островов Национального парка и Ладожские шхеры. Мы обеспечим вам безопасный и приятный маршрут прогулки.

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Описание водной прогулки

Водная прогулка по Ладожским Шхерам

Приглашаем вас на незабываемую водную прогулку на катере по живописным Ладожским Шхерам. Это прекрасная возможность насладиться красотой природы и открыть для себя уникальные острова Национального парка.

Что вас ожидает?

Обзорные прогулки по водным просторам, которые обеспечивают комфорт и безопасность.

Посещение знаменитых мест Карелии, включая Национальный парк «Ладожские шхеры» и острова Валаамского архипелага.

Наблюдение за диковинными животными, такими как краснокнижные ладожские нерпы, которые могут встретиться на вашем пути.

Организационные моменты

Мы используем современные катера для ваших путешествий:

2 катера Глаша, Маша, Даша и Саша.

2 катера GRIZZLY PRO 660 CABIN (вместимость 9 мест).

2 катера “РУСБОТ” 75 (вместимость 11 мест).

Все наши катера имеют более 20,000 часов на воде и за 10 лет успешной работы зарекомендовали себя как надежные и комфортные средства передвижения.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите возможность насладиться красотой Ладожских Шхер и получить новые впечатления от путешествия по водным просторам Карелии. Мы ждем вас на борту!