Присоединяйтесь к водной прогулке на катере по Ладожским Шхерам. Вас ждёт посещение островов Национального парка и Ладожские шхеры. Мы обеспечим вам безопасный и приятный маршрут прогулки.
Описание водной прогулки
Водная прогулка по Ладожским Шхерам
Приглашаем вас на незабываемую водную прогулку на катере по живописным Ладожским Шхерам. Это прекрасная возможность насладиться красотой природы и открыть для себя уникальные острова Национального парка.
Что вас ожидает?
- Обзорные прогулки по водным просторам, которые обеспечивают комфорт и безопасность.
- Посещение знаменитых мест Карелии, включая Национальный парк «Ладожские шхеры» и острова Валаамского архипелага.
- Наблюдение за диковинными животными, такими как краснокнижные ладожские нерпы, которые могут встретиться на вашем пути.
Организационные моменты
Мы используем современные катера для ваших путешествий:
- 2 катера Глаша, Маша, Даша и Саша.
- 2 катера GRIZZLY PRO 660 CABIN (вместимость 9 мест).
- 2 катера “РУСБОТ” 75 (вместимость 11 мест).
Все наши катера имеют более 20,000 часов на воде и за 10 лет успешной работы зарекомендовали себя как надежные и комфортные средства передвижения.
Присоединяйтесь к нам!
Не упустите возможность насладиться красотой Ладожских Шхер и получить новые впечатления от путешествия по водным просторам Карелии. Мы ждем вас на борту!
ежедневно 10:00, 12:00, 15:00, 17:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Риеккалансари (Храм Св. Николая Чудотворца)
- Мыс Таруниеми (Дача доктора Густава Винтера)
- Остров Хавус (Рифовая гора Хауккариута)
- Остров Хонкасало («Крыша» Ладожского озера)
- Остров Каарнетсаари («Падающая скала»)
- Возвращение к месту высадки
Что включено
- Транспортное обслуживание с возвращением к месту отправления
- Рассказы от капитана
Что не входит в цену
- Посещение Национального парка (около 100 руб. /чел)
Место начала и завершения?
Валаамский причал г. Сортавала ул. Валаамская д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 10:00, 12:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Рекомендуем иметь удобную обувь для прогулки
- Одеваться по погоде. Желательно иметь непродуваемую куртку
- Берите воду при необходимости
- Посещение Национального парка Ладожские шхеры является платным
- Узнать подробнее об отправлении по телефону +79217021546 (звонить накануне поездки)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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