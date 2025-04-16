Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам

Присоединяйтесь к водной прогулке на катере по Ладожским Шхерам. Вас ждёт посещение островов Национального парка и Ладожские шхеры. Мы обеспечим вам безопасный и приятный маршрут прогулки.
Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам
Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам
Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам
Ближайшие даты:
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апр22
апр
Время начала: 10:00, 12:00, 15:00, 17:00

Описание водной прогулки

Водная прогулка по Ладожским Шхерам

Приглашаем вас на незабываемую водную прогулку на катере по живописным Ладожским Шхерам. Это прекрасная возможность насладиться красотой природы и открыть для себя уникальные острова Национального парка.

Что вас ожидает?

  • Обзорные прогулки по водным просторам, которые обеспечивают комфорт и безопасность.
  • Посещение знаменитых мест Карелии, включая Национальный парк «Ладожские шхеры» и острова Валаамского архипелага.
  • Наблюдение за диковинными животными, такими как краснокнижные ладожские нерпы, которые могут встретиться на вашем пути.

Организационные моменты

Мы используем современные катера для ваших путешествий:

  • 2 катера Глаша, Маша, Даша и Саша.
  • 2 катера GRIZZLY PRO 660 CABIN (вместимость 9 мест).
  • 2 катера “РУСБОТ” 75 (вместимость 11 мест).

Все наши катера имеют более 20,000 часов на воде и за 10 лет успешной работы зарекомендовали себя как надежные и комфортные средства передвижения.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите возможность насладиться красотой Ладожских Шхер и получить новые впечатления от путешествия по водным просторам Карелии. Мы ждем вас на борту!

ежедневно 10:00, 12:00, 15:00, 17:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Риеккалансари (Храм Св. Николая Чудотворца)
  • Мыс Таруниеми (Дача доктора Густава Винтера)
  • Остров Хавус (Рифовая гора Хауккариута)
  • Остров Хонкасало («Крыша» Ладожского озера)
  • Остров Каарнетсаари («Падающая скала»)
  • Возвращение к месту высадки
Что включено
  • Транспортное обслуживание с возвращением к месту отправления
  • Рассказы от капитана
Что не входит в цену
  • Посещение Национального парка (около 100 руб. /чел)
Место начала и завершения?
Валаамский причал г. Сортавала ул. Валаамская д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 10:00, 12:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем иметь удобную обувь для прогулки
  • Одеваться по погоде. Желательно иметь непродуваемую куртку
  • Берите воду при необходимости
  • Посещение Национального парка Ладожские шхеры является платным
  • Узнать подробнее об отправлении по телефону +79217021546 (звонить накануне поездки)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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