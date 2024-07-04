В Виктория

Замечательная прогулка на катере по Ладожским шхерам! Организовано всё прекрасно, катер новый, быстрый, чистый; катались мы в составе группы из 7 человек, очень комфортно. Была остановка на острове, красота невероятная. Даже несмотря на дождь, остались только положительные впечатления! Очень рекомендую) спасибо организаторам за такой прекрасный отдых) капитану Александру отдельная благодарность