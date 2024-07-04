Ладожские шхеры — это уникальный природный комплекс, включающий в себя множество скалистых островов, разделённых узкими проливами. Вы сможете насладиться красотами северной природы, а также сделать потрясающие фотографии.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00
Описание водной прогулки
За время экскурсии мы посетим остров Хонкасало, увидим Дачу Винтера и насладимся видами на скалы острова Хавус. Наши опытные капитаны проведут вас по самым живописным местам, где вы сможете насладиться красотами природы и увидеть уникальные ландшафты. Важная информация:
- Одевайтесь удобно и надевайте комфортную обувь (с плоской и не скользящей подошвой);
- На катере может разместиться до 6-7 человек, но если ваша компания больше, то для прогулки потребуется несколько катеров;
- Прибыть на место нужно минимум за полчаса до начала экскурсии;
- У компании есть лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом;
- Согласно Ко.
- АП РФ, статья 8.39, нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников и национальных парков карается штрафом от трёх тысяч рублей;
- Запрещено находиться на территории национального парка «Ладожские шхеры» в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне;
- Вход и заезд в рекреационную зону возможны только по разрешению администрации национального парка «Ладожские шхеры»;
- Посещение территории национального парка является платным.
Ежедневно, по согласованию с гидом
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дача Винтера
- Остров Риекалансари
- Остров Хавус
- Остров Хонкасало
Что включено
- Услуги гида
- Место в комфортабельном катере
- Водная прогулка по Ладожскому озеру и шхерам
- Прогулка по острову Хонкасало.
Что не входит в цену
- Личные расходы (еда (можно взять с собой), напитки, сувениры)
- Входной билет в национальный парк Ладожские шхеры (200 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Одевайтесь удобно и надевайте комфортную обувь (с плоской и не скользящей подошвой)
- На катере может разместиться до 6-7 человек, но если ваша компания больше, то для прогулки потребуется несколько катеров
- Прибыть на место нужно минимум за полчаса до начала экскурсии
- У компании есть лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом
- Согласно КоАП РФ, статья 8.39, нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников и национальных парков карается штрафом от трёх тысяч рублей
- Запрещено находиться на территории национального парка «Ладожские шхеры» в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне
- Вход и заезд в рекреационную зону возможны только по разрешению администрации национального парка «Ладожские шхеры»
- Посещение территории национального парка является платным
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
4 июля 2024
Замечательная прогулка на катере по Ладожским шхерам! Организовано всё прекрасно, катер новый, быстрый, чистый; катались мы в составе группы из 7 человек, очень комфортно. Была остановка на острове, красота невероятная. Даже несмотря на дождь, остались только положительные впечатления! Очень рекомендую) спасибо организаторам за такой прекрасный отдых) капитану Александру отдельная благодарность
Входит в следующие категории Сортавалы
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