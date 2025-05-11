Национальные парки Сортавалы

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» в Сортавале, цены от 2750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
На катере
2 часа
10 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ладожским шхерам и островам Карелии
Индивидуальная экскурсия на катере по Ладожским шхерам и островам Карелии. Насладитесь природой и узнайте интересные факты
Начало: От причала на улице Валаамской
«Дополнительно оплачивается разрешение на посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Поездка на катере в Национальный парк - Ладожские шхеры
На катере
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Поездка на катере в Национальный парк - Ладожские шхеры
Начало: Г. Сортавала, набережная Ладожской флотилии д. 5
Завтра в 10:00
3 июн в 10:00
2750 ₽ за человека
Ладожские шхеры и Валаам: на катере из Сортавалы
На катере
6 часов
Водная прогулка
Ладожские шхеры и Валаам: на катере из Сортавалы
Посетить национальный парк и священный остров в комфортном формате
Начало: В Сортавале
«Национальный парк «Ладожские шхеры»»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
3 июн в 09:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    11 мая 2025
    Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
    Были на экскурсии 8 мая. Это была замечательная экскурсия по Ладожским шхерам! Александр — очень приятный и внимательный гид, с
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    которым было легко и интересно. Всё прошло спокойно, красиво, с душой. Особенно порадовало, что нам повезло увидеть нерпу — совсем не ожидали, и от этого момент стал ещё более особенным. Спасибо за атмосферу и за то, что показали это удивительное место!

  • М
    Михаил
    3 мая 2025
    Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
    Все очень понравилось! Спасибо большое!
  • У
    Ульяна
    29 октября 2024
    Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
    Нашим гидом был Александр. Прогулка прошла в комфортном для нашей семьи формате (2 ребёнка 8 лет и 2 года). Александр
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    сразу спросил, что нас интересует, чтобы выстроить программу нужным образом. Увидели все красоты, услышали ответы на все интересующие вопросы, с большой радостью вернёмся снова.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Национальные парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 2750 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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