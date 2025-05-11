Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ладожским шхерам и островам Карелии
Индивидуальная экскурсия на катере по Ладожским шхерам и островам Карелии. Насладитесь природой и узнайте интересные факты
Начало: От причала на улице Валаамской
«Дополнительно оплачивается разрешение на посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Поездка на катере в Национальный парк - Ладожские шхеры
Начало: Г. Сортавала, набережная Ладожской флотилии д. 5
Завтра в 10:00
3 июн в 10:00
2750 ₽ за человека
Водная прогулка
Ладожские шхеры и Валаам: на катере из Сортавалы
Посетить национальный парк и священный остров в комфортном формате
Начало: В Сортавале
«Национальный парк «Ладожские шхеры»»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
3 июн в 09:00
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия11 мая 2025Были на экскурсии 8 мая. Это была замечательная экскурсия по Ладожским шхерам! Александр — очень приятный и внимательный гид, с
- ММихаил3 мая 2025Все очень понравилось! Спасибо большое!
- УУльяна29 октября 2024Нашим гидом был Александр. Прогулка прошла в комфортном для нашей семьи формате (2 ребёнка 8 лет и 2 года). Александр
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Национальные парки»
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