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которым было легко и интересно. Всё прошло спокойно, красиво, с душой. Особенно порадовало, что нам повезло увидеть нерпу — совсем не ожидали, и от этого момент стал ещё более особенным. Спасибо за атмосферу и за то, что показали это удивительное место!