Одевайтесь удобно и надевайте комфортную обувь (с плоской и не скользящей подошвой);

На катере может разместиться до 6-7 человек, но если ваша компания больше, то для прогулки потребуется несколько катеров;

Прибыть на место нужно минимум за полчаса до начала экскурсии;

У компании есть лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом;

Согласно Ко.

АП РФ, статья 8.39, нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников и национальных парков карается штрафом от трёх тысяч рублей;

Запрещено находиться на территории национального парка «Ладожские шхеры» в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне;

Вход и заезд в рекреационную зону возможны только по разрешению администрации национального парка «Ладожские шхеры»;

Посещение территории национального парка является платным.

Далее мы отправимся на остров Хонкасало, где вас ждет пешая прогулка по живописным лесным тропам. С обзорной площадки вы сможете насладиться потрясающими панорамными видами Ладожских шхер. Экскурсия проводится в комфортном катере для группы от 1 до 5 человек. Это идеальный вариант для семейного или дружеского отдыха на природе. Не упустите возможность увидеть все самые живописные уголки этого уникального природного заповедника! Важная информация: