Как выглядела страна, которую многие вспоминают с ностальгией? Ответ можно найти в работах Бориса Семёнова. Вы познакомитесь с творчеством художника, услышите рассказы о советской эпохе и истории старого финского дома, где сегодня располагается музей. Экскурсию проводят гиды, хорошо знающие биографию мастера и историю Карелии.

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Описание экскурсии

Ретропоездка в музей

В назначенное время мы встретимся у железнодорожного вокзала Сортавалы (или в другом заранее согласованном месте) и отправимся в музей на советском ретротранспорте. Это будет легендарная жёлтая «Волга», микроавтобус РАФ или автобус ЛАЗ.

История старого дома

Экспозиция разместилась в финском доме 1910–1920-х годов постройки. Мы расскажем, кто жил здесь раньше, как менялось здание и почему именно оно стало новым домом музея.

Экскурсия по музею

Вместе с гидом вы пройдёте по двум этажам экспозиции, где представлено более 200 картин Бориса Семёнова. Через его работы познакомитесь с биографией художника, узнаете о ленинградской школе живописи и увидите, как искусство отражало жизнь советской эпохи.

Виды на Сортавалу и свободное время

Поднимемся на верхний этаж, чтобы полюбоваться видом на пролив Ворссунсалми. После экскурсии у вас будет возможность самостоятельно осмотреть экспозицию, сделать фотографии и приобрести книги или художественные альбомы Бориса Семёнова. При желании ретротранспорт доставит вас обратно в центр Сортавалы или на вокзал.

Организационные детали