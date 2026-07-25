Золотой век СССР: экскурсия в музей Бориса Семёнова
Окунуться в советскую эпоху через живопись, личные истории художника и атмосферу старой Сортавалы
Как выглядела страна, которую многие вспоминают с ностальгией? Ответ можно найти в работах Бориса Семёнова.
Вы познакомитесь с творчеством художника, услышите рассказы о советской эпохе и истории старого финского дома, где сегодня располагается музей. Экскурсию проводят гиды, хорошо знающие биографию мастера и историю Карелии.
В назначенное время мы встретимся у железнодорожного вокзала Сортавалы (или в другом заранее согласованном месте) и отправимся в музей на советском ретротранспорте. Это будет легендарная жёлтая «Волга», микроавтобус РАФ или автобус ЛАЗ.
История старого дома
Экспозиция разместилась в финском доме 1910–1920-х годов постройки. Мы расскажем, кто жил здесь раньше, как менялось здание и почему именно оно стало новым домом музея.
Экскурсия по музею
Вместе с гидом вы пройдёте по двум этажам экспозиции, где представлено более 200 картин Бориса Семёнова. Через его работы познакомитесь с биографией художника, узнаете о ленинградской школе живописи и увидите, как искусство отражало жизнь советской эпохи.
Виды на Сортавалу и свободное время
Поднимемся на верхний этаж, чтобы полюбоваться видом на пролив Ворссунсалми. После экскурсии у вас будет возможность самостоятельно осмотреть экспозицию, сделать фотографии и приобрести книги или художественные альбомы Бориса Семёнова. При желании ретротранспорт доставит вас обратно в центр Сортавалы или на вокзал.
Организационные детали
В стоимость входят билеты в музей и трансфер от ж/д вокзала. Вас встретит ретротранспорт: желтая Волга или РАФ / ЛАЗ — в зависимости от размера группы
Просим прийти к месту встречи за 10 минут до времени отправления
С вами будет гид из нашей команды, который лично знаком с художником
ежедневно в 08:45, 09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 15:45, 16:45, 17:45 и 18:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Пенсионеры
650 ₽
Школьники
650 ₽
Стандартный
800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45, 09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 15:45, 16:45, 17:45 и 18:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я представляю коллектив музея «Золотой век СССР. Искусство эпохи. Музей живописца Бориса Семёнова». Мы открылись в Сортавале 3 июля 2026 года. В коллекции музея более 200 полотен художника Бориса Семёнова, читать дальшеуменьшить
члена союза художников Санкт-Петербурга, представителя ленинградской школы живописи. Его работы хранятся во многих музеях России и мира. Мы предлагаем экскурсию, которая позволит сквозь призму творчества Бориса Алексеевича проследить и его жизненный путь, и целую эпоху расцвета СССР, называемую Золотым веком СССР. В команде работают прекрасные гиды из Сортавалы и Санкт-Петербурга. Мы также расскажем об истории здания, где расположилась выставка, а это старый финский дом 1910–1920-х годов постройки. Экскурсия будет интересна как для старшего поколения, так и для молодёжи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
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Елена
Посетила музей Бориса Семёнова в Сортавала — и в восторге! Экскурсия получилась живой и захватывающей: экскурсовод Александр — открытый и увлечённый человек, рассказывал невероятно интересно. Экспозиция открыла для меня этого художника. читать дальшеуменьшить
Понравилась и сама концепция экскурсии: история раскрывается постепенно и складывается в цельную картину. Спасибо команде музея за душевную атмосферу и бережное отношение к наследию художника! Желаю развития, удачи и много благодарных посетителей! ❤️
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Н
Наталья
Спасибо большое Александру за содержательную экскурсию и теплую атмосферу!
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