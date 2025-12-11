Мои заказы

Интересные туры для школьного возраста в Сортавале

Найдено 4 тура в категории «Для школьников» в Сортавале, цены от 15 565 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Комфорт-тур в Карелию в мини-группе: «Рускеала», ретропоезд и проживание в глэмпинге на Ладоге
На машине
3 дня
-
50%
1 отзыв
Комфорт-тур в Карелию в мини-группе: «Рускеала», ретропоезд и проживание в глэмпинге на Ладоге
Сделать фото с оленями, исследовать подземные штольни и прокатиться по Ладожским шхерам на хивусе
Начало: Сортавала, ж/д вокзал, 10:30
19 дек в 08:00
26 дек в 08:00
69 900 ₽139 800 ₽ за человека
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
На велосипеде
Конные прогулки
4 дня
2 отзыва
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Хунукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
15 дек в 08:30
22 дек в 08:30
27 000 ₽ за человека
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
На автобусе
На поезде
2 дня
2 отзыва
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Заглянуть в гости к средневековым мореходам, полюбоваться островами и рассмотреть горные породы
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 6:15
20 дек в 06:15
24 дек в 06:15
15 565 ₽ за человека
Там, где властвует природа: индивидуальный автотур в Карелию с гидом-фотографом
На машине
2 дня
Там, где властвует природа: индивидуальный автотур в Карелию с гидом-фотографом
Полюбоваться Ладожскими шхерами, посетить саамскую деревню и увидеть водопад Юканкоски
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30 (возможно согласовать и...
14 дек в 08:00
19 дек в 08:00
59 000 ₽ за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Для школьников»

Сколько стоит тур в Сортавале в декабре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Для школьников" можно забронировать 4 тура от 15 565 до 69 900 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
