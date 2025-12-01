На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Хунукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
1 дек в 08:30
8 дек в 08:30
27 000 ₽ за человека
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
5 дек в 08:30
12 дек в 08:30
23 000 ₽ за человека
По тропам карельских лесов: лыжный мини-тур
Преодолеть более 30 километров и увидеть зимние пейзажи Ладоги
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
16 янв в 08:30
23 янв в 08:30
23 000 ₽ за человека
Активный отдых в зимней сказке: лыжный трип в Карелию
Добраться до водопада Юканкоски, отдохнуть в бане и насладиться лесным воздухом
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
19 янв в 08:30
26 янв в 08:30
27 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Бюджетные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Сортавале в ноябре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Бюджетные туры" можно забронировать 4 тура от 23 000 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Сортавале на 2025 год по теме «Бюджетные туры», 4 ⭐ отзыва, цены от 23000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь