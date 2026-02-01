На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
1 мая в 08:30
9 мая в 08:30
23 000 ₽ за человека
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Хунукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
1 июн в 08:30
22 июн в 08:30
27 000 ₽ за человека
По тропам карельских лесов: лыжный мини-тур
Преодолеть более 30 километров и увидеть зимние пейзажи Ладоги
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
27 фев в 08:30
7 мар в 08:30
23 000 ₽ за человека
