В исцеляющие объятия Ладоги: ваша персональная перезагрузка в Карелии
Неторопливо гулять в окружении нетронутых пейзажей, ощущать единение с природой и прийти к гармонии
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30
4 апр в 08:30
11 апр в 08:30
63 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
29 мар в 08:30
139 000 ₽ за человека
Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
Полюбоваться природой и архитектурой, познакомиться с бытом народов, погладить осликов и оленей
Начало: Ж/д вокзал Сортавала, 8:30
22 мар в 08:30
29 мар в 08:30
75 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «История и архитектура»
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