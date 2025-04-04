Туры Сортавалы об истории и архитектуре

Найдено 3 тура в категории «История и архитектура» в Сортавале, цены от 63 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
В исцеляющие объятия Ладоги: ваша персональная перезагрузка в Карелии
На машине
3 дня
В исцеляющие объятия Ладоги: ваша персональная перезагрузка в Карелии
Неторопливо гулять в окружении нетронутых пейзажей, ощущать единение с природой и прийти к гармонии
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30
4 апр в 08:30
11 апр в 08:30
63 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
На машине
На снегоходах
9 дней
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
29 мар в 08:30
139 000 ₽ за человека
Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
На машине
2 дня
Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
Полюбоваться природой и архитектурой, познакомиться с бытом народов, погладить осликов и оленей
Начало: Ж/д вокзал Сортавала, 8:30
22 мар в 08:30
29 мар в 08:30
75 000 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «История и архитектура»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В исцеляющие объятия Ладоги: ваша персональная перезагрузка в Карелии
  2. Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
  3. Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ладожские шхеры
  4. Ретро поезд
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Набережная
  7. Остров Валаам
  8. Питомник хаски
  9. Памятник «Рунопевец»
  10. Парк Ваккосалми
Сколько стоит тур в Сортавале в марте 2025
Сейчас в Сортавале в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 тура от 63 000 до 139 000.
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