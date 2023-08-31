1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
«В туре выходного дня в Карелию вы погуляете в знаменитом горном парке «Рускеала» с эффектным Мраморным каньоном и фотогеничным Итальянским карьером, заглянете в гости к хаски и насладитесь видами заповедника «Кивач»»
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
12 375₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
«Вы побываете у Приладожских водопадов, посмотрите на живописные скалистые берега мраморного каньона»
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карельская перезагрузка в женской компании
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Начало: Сортавала, до 08:30
«Обязательно посмотрим на живописный Мраморный каньон со скалистыми берегами и бирюзово-изумрудной водой»
32 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга31 августа 2023Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена
- ЛЛариса13 октября 2022Особо хотелось отметить нашего организатора/экскурсовода Кирилла. Его знания по истории края впечатляют! Хотелось ещё немного больше времени на Рускеалу: с конца
- ИИрина3 августа 2022Замечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказка.
- ООльга24 мая 2022Плюсы: - Анна - настоящий профессионал и знаток своего края. Добрая, ответственная, очень грамотная. - Хорошо составлен план поездок - объездили все
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Каньоны»
Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Каньоны" можно забронировать 3 тура от 12 375 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Сортавале на 2024 год по теме «Каньоны», 12 ⭐ отзывов, цены от 12375₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август