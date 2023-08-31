Туры по каньонам

Найдено 3 тура в категории «Каньоны» в Сортавале, цены от 12 375 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
10 отзывов
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
«В туре выходного дня в Карелию вы погуляете в знаменитом горном парке «Рускеала» с эффектным Мраморным каньоном и фотогеничным Итальянским карьером, заглянете в гости к хаски и насладитесь видами заповедника «Кивач»»
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
12 375 за человека
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
«Вы побываете у Приладожских водопадов, посмотрите на живописные скалистые берега мраморного каньона»
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
39 900 за человека
Карельская перезагрузка в женской компании
Авторский тур
3 дня
Карельская перезагрузка в женской компании
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Начало: Сортавала, до 08:30
«Обязательно посмотрим на живописный Мраморный каньон со скалистыми берегами и бирюзово-изумрудной водой»
32 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    31 августа 2023
    Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
    Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена
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    в Петрозаводске! Мне с группой повезло, было мало народа в конце августа, всего 7 в первые два дня, только в последний день в группе было 48 человек, но все было организовано просто супер, приехали в Петрозаводск четко в 17 (у меня был поезд в 18, успела, но лучше конечно не рисковать и брать билет позже, но в моем направлении не было)! Хорошие условия проживания, особенно в Петрозаводске. Не попали на Валаам из-за погоды, метеоры не ходили все дни, нам меняли программы по дням (сначала была Рускеала), в надежде попасть на Валаам. Вместо Валаама были Ладожские шхеры, тоже очень красиво, и ещё несколько локаций в Сортавале. С другой стороны нам повезло с погодой во все другие дни, в день Кижи было очень тепло и солнечно) в общем да, организаторы топ, все сделали на высоте, но на погоду и состав группы влиять понятно не могут) у нас была очень хорошая группа

    Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше
  • Л
    Лариса
    13 октября 2022
    Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
    Особо хотелось отметить нашего организатора/экскурсовода Кирилла. Его знания по истории края впечатляют! Хотелось ещё немного больше времени на Рускеалу: с конца
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    общей экскурсии пришлось убежать, чтобы успеть на "Подземную Рускеалу" (дорого, но советую, тк красиво и необычно), потом бегом покушать и пора уже было в автобус. Времени на погулять не осталось. Так же не взяла, но пожалела, ретро поезд. Атмосфера, судя по фото спутников, была волшебная! Так же несколько моментов по поводу гостиниц: приехали в Петрозаводск вечером, кафе в самой гостинице уже не работало, так что пришлось искать где поесть или магазин. А лучше просто заранее взять с собой. Я жила в доме физкультуры, как оказалось🙈 предложили даже бесплатный заплыв, однако завтрак был весьма скромный: каша/омлет, бутерброд с сыром и булочка на выбор. Кофе растворимый. За кофемашину отдельная плата. В целом, поездка очень понравилась. Природа красивенная!

  • И
    Ирина
    3 августа 2022
    Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
    Замечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказка.
    Замечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказкаЗамечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказка
  • О
    Ольга
    24 мая 2022
    Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
    Плюсы: - Анна - настоящий профессионал и знаток своего края. Добрая, ответственная, очень грамотная. - Хорошо составлен план поездок - объездили все
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    ключевые точки Карелии. - Время встречи и окончания рассчитано прямо под московский поезд. - Повезло с погодой вопреки прогнозам (важно знать, что выход на воду (Кижи, Валаам) может вообще не состояться). Минусы: - Набрали слишком большую группу (как ни странно, в поездку по святым местам собрались такие неприятные личности, ведущие себя как быдло и устраивающие скандалы. Все время испытывала раздражение). - По о. Валаам все прошло бегом и в толпе людей. Не успели сполна насладиться местом. - В день приезда неочевидно, что сразу с поезда начнется экскурсия без заселения в отель (не успели утеплиться, времени не хватило).

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Каньоны»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
  2. Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
  3. Карельская перезагрузка в женской компании
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Каньоны" можно забронировать 3 тура от 12 375 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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