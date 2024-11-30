Спасо-Преображенский мужской монастырь – экскурсии в Старой Руссе

Найдено 3 экскурсии в категории «Спасо-Преображенский мужской монастырь» в Старой Руссе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
День в Старой Руссе
Пешая
45 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 10:00
23 дек в 10:00
3300 за человека
Знакомьтесь, Старая Русса
На автобусе
25 отзывов
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Погрузитесь в атмосферу одного из старейших городов Новгородчины. Вас ждут легенды, архитектура и история, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
28 дек в 14:30
4 янв в 14:30
1000 за человека
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Проникнуться очарованием русской провинции и пользой местной здравницы (на вашем автомобиле)
23 дек в 09:00
24 дек в 09:00
4600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    30 ноября 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Отличная экскурсия, спасибо! Посетили Императорский источник сверх программы)
  • А
    Александра
    10 ноября 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Экскурсия была индивидуальная. Включала в себя посещение дома-музея Достоевского и обзорную по городу. Очень удобно, что организаторы сами обо всем
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    договорились с музеем. В назначенный час наш ждал гид в музее. Наталья Анатольевна провела нам замечательную экскурсию по дому писателя. Затем мы отправились осматривать Старую Руссу. После часовой экскурсии по дому-музею еще 2 часа ушло на осмотр города. С детьми это далось тяжело. Часть по городу можно было сократить. Многое было очень подробно, но не столь увлекательно для нашей смешанной вросло-детской аудитории и не слишком запоминающимся. В целом, все понравилось. Обязательно вернемся, когда дети будут старше, чтобы сходить в музей Братьев Карамазовых. Спасибо!

  • А
    Анна
    29 октября 2024
    День в Старой Руссе
    Замечательная экскурсия! Наш экскурсовод Ольга любит и очень много знает о городе, очень интересно рассказывает, приятно общаться. И город интересный, уютный, с богатой историей. Всё понравилось. Большое спасибо за гостеприимство!
  • Н
    Наталия
    26 сентября 2024
    День в Старой Руссе
    Очень хороший способ узнать город в неспешной, размеренной прогулке. Прекрасный гид Татьяна подстраивается под интересы и пожелания туриста и каждый
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    получит удовольствие от Руссы:-)) приятная возможность замедлиться и отдохнуть. Экскурсия завершается вкусным и сытным обедом, невозможно не влюбиться в Старую Руссу ❤️

  • А
    Андрей
    23 сентября 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Всё очень понравилось. Маршрут выбран удачно, экскурсовод Ольга всё доходчиво и интересно рассказала. Спасибо.
  • А
    Александр
    6 сентября 2024
    День в Старой Руссе
    Всё понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Спасо-Преображенский мужской монастырь»

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  2. Церковь Георгия Победоносца
  3. Соборная площадь
  4. Набережная Достоевского
  5. Водонапорная башня
  6. Набережная
  7. Воскресенский собор
  8. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  9. Муравьёвский фонтан
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в декабре 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Спасо-Преображенский мужской монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 4600. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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