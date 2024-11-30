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договорились с музеем. В назначенный час наш ждал гид в музее. Наталья Анатольевна провела нам замечательную экскурсию по дому писателя. Затем мы отправились осматривать Старую Руссу. После часовой экскурсии по дому-музею еще 2 часа ушло на осмотр города. С детьми это далось тяжело. Часть по городу можно было сократить. Многое было очень подробно, но не столь увлекательно для нашей смешанной вросло-детской аудитории и не слишком запоминающимся. В целом, все понравилось. Обязательно вернемся, когда дети будут старше, чтобы сходить в музей Братьев Карамазовых. Спасибо!