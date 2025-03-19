Мои заказы

Муравьёвский фонтан – экскурсии в Старой Руссе

Найдено 3 экскурсии в категории «Муравьёвский фонтан» в Старой Руссе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Старая Русса
На автобусе
3 часа
32 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Погрузитесь в атмосферу одного из старейших городов Новгородчины. Вас ждут легенды, архитектура и история, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
13 дек в 14:30
20 дек в 14:30
1400 ₽ за человека
Старая Русса - по местам Достоевского
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 15:00
16 дек в 15:00
23 дек в 15:00
800 ₽ за человека
День в Старой Руссе
Пешая
3.5 часа
66 отзывов
Индивидуальная
День в Старой Руссе
Прогуляться по городу Достоевского, посетить бальнеологический курорт и уникальную усадьбу рушанина
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 марта 2025
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Дата посещения: 18 марта 2025
    Прекрасная пешеходная экскурсия длительностью 2 часа, которые пролетают незаметно. Экскурсовод О.Прокофьева в высшей степени профессионально и эмоционально смогла сформировать целостный образ как самого писателя и его семьи, так и образ прекрасного старинного русского города.
  • А
    Анна
    10 ноября 2025
    День в Старой Руссе
    Прекрасная и душевная экскурсия. Мы остались довольны! Было увлекательно и мы много узнали за время прогулки по прекрасному городу
    Прекрасная и душевная экскурсия. Мы остались довольны! Было увлекательно и мы много узнали за время прогулки по прекрасному городу
  • В
    Виктория
    21 октября 2025
    День в Старой Руссе
    Интересно, душевно. Приятная гид-профессионал. Погода была пасмурно-дождливая, но впечатления от прекрасной Старой Руссы не испортила. Включены входные билеты и обед. Советую!
  • Т
    Татьяна
    6 октября 2025
    День в Старой Руссе
    Просто суперская экскурсия! Нина - Вы Гид с большой буквы! Мы просто в восторге и от Старой Руссы и от
    читать дальше

    экскурсии. Изюминка - обед в кафе Башне, всё было вкусно да еще и в прекрасных интерьерах. Теперь вот строим планы как бы еще раз приехать)) Отдельное спасибо Василине за чуткое отношение и готовность решать все наши вопросы. Очень приятно, когда от момента заказа экскурсии до ее завершения сопровождает такая классная работа настоящих профессионалов.

  • Д
    Данила
    15 сентября 2025
    День в Старой Руссе
    С нами была экскурсовод Вера. Ей большое спасибо.
    Она была экстравагантно одета, общительна и позитивна.
    Отличная реакция и хорошо подстраивается под нас.
    Осмотрели
    читать дальше

    много но было не утомительно.
    Были на машине поэтому добрались до большего количества мест.
    Всё было организовано здорово.
    Много интересных, трогательных фактов и городских легенд.
    По её совету чуть позже сами сходили в музей Достоевского.
    После экскурсии стали уверенно ориентироваться в центральной и курортной частях города.
    Остались чудесные впечатления.

  • М
    Мераб
    6 сентября 2025
    День в Старой Руссе
    Интересная экскурсия
    Интересная экскурсия
  • М
    Маргарита
    26 августа 2025
    День в Старой Руссе
    Понравилось ВСЁ!!!!
    Экскурсовод, замечательный🔥🔥🔥
    Материал и маршрут продуман от и до ❤️❤️❤️
    Спасибо большое, за такую экскурсию!!!))))
    Понравилось ВСЁ!!!!
Экскурсовод, замечательный🔥🔥🔥
Материал и маршрут продуман от и до ❤️❤️❤️
Спасибо большое, за такую экскурсию!!!))))
  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    День в Старой Руссе
    Огромное спасибо организатора за столь объемную, насыщенную информацией экскурсию! Город Старая Русса оказался очень интересным местом с богатой историей, красивыми локациями, стилизованными под старину магазинами и музеями.
    Отдельное спасибо за восхитительный обед в ресторане!
  • И
    Иван
    20 августа 2025
    День в Старой Руссе
    Большое спасибо гиду Татьяне за интересную прогулку и увлекательную беседу об истории Старой Руссы и её жителях.
    Большое спасибо гиду Татьяне за интересную прогулку и увлекательную беседу об истории Старой Руссы и её жителях.
  • О
    Ольга
    7 августа 2025
    День в Старой Руссе
    Думаю, что эта экскурсия будет интересна путешественникам зрелого возраста и любителям истории,литературы. Очень приятно узнать и увидеть в небольшом городе интересное и познавательное.
  • Н
    Нина
    6 августа 2025
    День в Старой Руссе
    Все понравилось! Гид Татьяна ответила на все возникшие вопросы, рассказывала с любовью к городу. Благодаря ей, мы пусть немного, но полюбили Старую Руссу. При возможности приедим еще.
  • Е
    Елена
    22 июля 2025
    День в Старой Руссе
    Нина прекрасный экскурсовод, увлекает своими рассказами так, что 3 часа пролетели незаметно. Отличное чувство юмора, была очень теплая и как
    читать дальше

    будто бы даже дружеская атмосфера. Старая Русса остался в памяти как солнечный уютный городок. А истории про Достоевского, посещение его дома-музея-это отдельная история, которая, благодаря Нине, у меня вызвали столько восхищения и впечатления, что трудно передать. Очень многое, конечно, зависит от экскурсовода. Не каждый может так увлечь. Поэтому, если кто выбирает, очень рекомендую Нину. Однозначно.

  • Н
    Наталья
    16 июля 2025
    День в Старой Руссе
    Хочется выразить огромную благодарность Ольге Васильевне за проведенную экскурсию. Маршрут был составлен грамотно: не прошли дважды нигде. Рассказ был очень
    читать дальше

    структурирован, грамотная и красивая речь. Рассказ о городе был наполнен любовью и вниманием к истории города, что очень подкупает. И стало понятно, что, возможно, одного дня для Старой Руссы, все-таки, мало, нужно вернуться еще раз.
    Сам город тихий спокойный, дружелюбный, а после экскурсии еще и понимаешь, что в прекрасной многовековой историей, в некоторую вплетались жизни выдающихся людей.

    P.S. и спасибо за прекрасный обед в ресторане «Башня» - сытный и вкусный.
    P.S.2. Эта экскурсия - переписное соотношение цена/качество: помещается музей, включено обед и очень приличный маршрут по самому городу. Однозначно могу посоветовать друзьям и знакомым

    Хочется выразить огромную благодарность Ольге Васильевне за проведенную экскурсию. Маршрут был составлен грамотно: не прошли дважды нигде. Рассказ был очень структурирован, грамотная и красивая речь. Рассказ о городе был наполнен любовью и вниманием к истории города, что очень подкупает. И стало понятно, что, возможно, одного дня для Старой Руссы, все-таки, мало, нужно вернуться еще раз.
Сам город тихий спокойный, дружелюбный, а после экскурсии еще и понимаешь, что в прекрасной многовековой историей, в некоторую вплетались жизни выдающихся людей.

P.S. и спасибо за прекрасный обед в ресторане «Башня» - сытный и вкусный.
P.S.2. Эта экскурсия - переписное соотношение цена/качество: помещается музей, включено обед и очень приличный маршрут по самому городу. Однозначно могу посоветовать друзьям и знакомым
  • О
    Олег
    12 июля 2025
    День в Старой Руссе
    Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    3 июля 2025
    День в Старой Руссе
    Маршрут составлен грамотно, места не пересекаются, рассказ об исторических местах города интересен. Гид отвечал на интересующие вопросы. Уложились в отведенное время, не торопясь. Хотелось бы только рекомендаций от гида, что можно еще посмотреть в городе и округе.
  • Ю
    Юлия
    19 июня 2025
    День в Старой Руссе
    Очень интересно и с любовью к городу Василина нас посвятила во все события и переплетения истории!!! Грамотно построен маршрут!!! Сначала
    читать дальше

    основная фишка города-минерологический курорт, затем от давних времен в усадьбе рушанина мы вместе с Василиной двигались по временам и вехам города до наших дней!!! Спасибо огромное!!! Впечатления самые хорошие!!!

  • Е
    Елена
    12 мая 2025
    День в Старой Руссе
    Накануне экскурсии Василина прислала все пароли и явки: место встречи, время встречи и подобрали локацию не далеко от нашего проживания.
    читать дальше

    Спасибо большое! Нашим гидом была Ольга. Ольга не только знает прошлое своего города, но и переживает за настоящее и будущее. Очень много интересного узнали про историю города, горожанах известных и неизвестных, прошли по главным достопримечательностям спокойным шагом, без суеты и спешки. Ольга уделила особое внимание храму Георгия Победоносца и его ценнейшим реликвиям. Мы увидели памятник Ф. М. Достоевскому, церковь святого Мины, дом Достоевских, современную графику на домах и многое другое. Купили вкусные сувениры. Единственное огорчение- погода, было холодно и ветренно. Но это не помешало экскурсии. Все остались довольны.

  • Н
    Наталья
    11 мая 2025
    День в Старой Руссе
    Были на экскурсии «День в Старой Руссе». Экскурсовод Елена, отличный рассказчик. Было очень интересно, познавательно. Экскурсия организована замечательно, грамотно распределено время, успели многое посмотреть. Спасибо за отличный день!
  • Л
    Любовь
    6 мая 2025
    День в Старой Руссе
    Экскурсия отличная,рекомендую. Вопросы к организатору экскурсии (почему про нас забыли и сдвинули начало на час позже, потому что искали экскурсовода,
    читать дальше

    конечно извинились). Спасибо Нине, которая сгладила все негатив, была очень позитивной и рассказала все по максимуму, посоветовала куда еще обязательно сходить. Старая Русса-замечательный город, в который хочется вернуться. Обед в Башне-отлично(быстро и очень вкусно).

  • О
    Ольга
    4 мая 2025
    День в Старой Руссе
    Несомненно одна из лучших экскурсий за последнее время, которую мы посетили. Гид Татьяна прекрасно знает материал, умеет вовлечь и заинтересовать.
    читать дальше

    У нас было немало вопросов и на все мы получили ответы. Видно, что Татьяна в теме и ей самой искренне интересно исследовать историю города. Захотелось приехать ещё. Спасибо!

