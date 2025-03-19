Е Елена Старая Русса - по местам Достоевского Дата посещения: 18 марта 2025 Прекрасная пешеходная экскурсия длительностью 2 часа, которые пролетают незаметно. Экскурсовод О.Прокофьева в высшей степени профессионально и эмоционально смогла сформировать целостный образ как самого писателя и его семьи, так и образ прекрасного старинного русского города.

А Анна День в Старой Руссе Прекрасная и душевная экскурсия. Мы остались довольны! Было увлекательно и мы много узнали за время прогулки по прекрасному городу

В Виктория День в Старой Руссе Интересно, душевно. Приятная гид-профессионал. Погода была пасмурно-дождливая, но впечатления от прекрасной Старой Руссы не испортила. Включены входные билеты и обед. Советую!

Т Татьяна День в Старой Руссе читать дальше экскурсии. Изюминка - обед в кафе Башне, всё было вкусно да еще и в прекрасных интерьерах. Теперь вот строим планы как бы еще раз приехать)) Отдельное спасибо Василине за чуткое отношение и готовность решать все наши вопросы. Очень приятно, когда от момента заказа экскурсии до ее завершения сопровождает такая классная работа настоящих профессионалов. Просто суперская экскурсия! Нина - Вы Гид с большой буквы! Мы просто в восторге и от Старой Руссы и от

Д Данила День в Старой Руссе

Она была экстравагантно одета, общительна и позитивна.

Отличная реакция и хорошо подстраивается под нас.

Осмотрели читать дальше много но было не утомительно.

Были на машине поэтому добрались до большего количества мест.

Всё было организовано здорово.

Много интересных, трогательных фактов и городских легенд.

По её совету чуть позже сами сходили в музей Достоевского.

После экскурсии стали уверенно ориентироваться в центральной и курортной частях города.

М Мераб День в Старой Руссе Интересная экскурсия

М Маргарита День в Старой Руссе Понравилось ВСЁ!!!!

Экскурсовод, замечательный🔥🔥🔥

Материал и маршрут продуман от и до ❤️❤️❤️

Спасибо большое, за такую экскурсию!!!))))

Е Елена День в Старой Руссе Огромное спасибо организатора за столь объемную, насыщенную информацией экскурсию! Город Старая Русса оказался очень интересным местом с богатой историей, красивыми локациями, стилизованными под старину магазинами и музеями.

Отдельное спасибо за восхитительный обед в ресторане!

И Иван День в Старой Руссе Большое спасибо гиду Татьяне за интересную прогулку и увлекательную беседу об истории Старой Руссы и её жителях.

О Ольга День в Старой Руссе Думаю, что эта экскурсия будет интересна путешественникам зрелого возраста и любителям истории,литературы. Очень приятно узнать и увидеть в небольшом городе интересное и познавательное.

Н Нина День в Старой Руссе Все понравилось! Гид Татьяна ответила на все возникшие вопросы, рассказывала с любовью к городу. Благодаря ей, мы пусть немного, но полюбили Старую Руссу. При возможности приедим еще.

Е Елена День в Старой Руссе читать дальше будто бы даже дружеская атмосфера. Старая Русса остался в памяти как солнечный уютный городок. А истории про Достоевского, посещение его дома-музея-это отдельная история, которая, благодаря Нине, у меня вызвали столько восхищения и впечатления, что трудно передать. Очень многое, конечно, зависит от экскурсовода. Не каждый может так увлечь. Поэтому, если кто выбирает, очень рекомендую Нину. Однозначно. Нина прекрасный экскурсовод, увлекает своими рассказами так, что 3 часа пролетели незаметно. Отличное чувство юмора, была очень теплая и как

Н Наталья День в Старой Руссе читать дальше структурирован, грамотная и красивая речь. Рассказ о городе был наполнен любовью и вниманием к истории города, что очень подкупает. И стало понятно, что, возможно, одного дня для Старой Руссы, все-таки, мало, нужно вернуться еще раз.

Сам город тихий спокойный, дружелюбный, а после экскурсии еще и понимаешь, что в прекрасной многовековой историей, в некоторую вплетались жизни выдающихся людей.



P.S. и спасибо за прекрасный обед в ресторане «Башня» - сытный и вкусный.

P.S.2. Эта экскурсия - переписное соотношение цена/качество: помещается музей, включено обед и очень приличный маршрут по самому городу. Однозначно могу посоветовать друзьям и знакомым Хочется выразить огромную благодарность Ольге Васильевне за проведенную экскурсию. Маршрут был составлен грамотно: не прошли дважды нигде. Рассказ был очень

О Олег День в Старой Руссе Рекомендую

Т Татьяна День в Старой Руссе Маршрут составлен грамотно, места не пересекаются, рассказ об исторических местах города интересен. Гид отвечал на интересующие вопросы. Уложились в отведенное время, не торопясь. Хотелось бы только рекомендаций от гида, что можно еще посмотреть в городе и округе.

Ю Юлия День в Старой Руссе читать дальше основная фишка города-минерологический курорт, затем от давних времен в усадьбе рушанина мы вместе с Василиной двигались по временам и вехам города до наших дней!!! Спасибо огромное!!! Впечатления самые хорошие!!! Очень интересно и с любовью к городу Василина нас посвятила во все события и переплетения истории!!! Грамотно построен маршрут!!! Сначала

Е Елена День в Старой Руссе читать дальше Спасибо большое! Нашим гидом была Ольга. Ольга не только знает прошлое своего города, но и переживает за настоящее и будущее. Очень много интересного узнали про историю города, горожанах известных и неизвестных, прошли по главным достопримечательностям спокойным шагом, без суеты и спешки. Ольга уделила особое внимание храму Георгия Победоносца и его ценнейшим реликвиям. Мы увидели памятник Ф. М. Достоевскому, церковь святого Мины, дом Достоевских, современную графику на домах и многое другое. Купили вкусные сувениры. Единственное огорчение- погода, было холодно и ветренно. Но это не помешало экскурсии. Все остались довольны. Накануне экскурсии Василина прислала все пароли и явки: место встречи, время встречи и подобрали локацию не далеко от нашего проживания.

Н Наталья День в Старой Руссе Были на экскурсии «День в Старой Руссе». Экскурсовод Елена, отличный рассказчик. Было очень интересно, познавательно. Экскурсия организована замечательно, грамотно распределено время, успели многое посмотреть. Спасибо за отличный день!

Л Любовь День в Старой Руссе читать дальше конечно извинились). Спасибо Нине, которая сгладила все негатив, была очень позитивной и рассказала все по максимуму, посоветовала куда еще обязательно сходить. Старая Русса-замечательный город, в который хочется вернуться. Обед в Башне-отлично(быстро и очень вкусно). Экскурсия отличная,рекомендую. Вопросы к организатору экскурсии (почему про нас забыли и сдвинули начало на час позже, потому что искали экскурсовода,