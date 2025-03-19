Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Погрузитесь в атмосферу одного из старейших городов Новгородчины. Вас ждут легенды, архитектура и история, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
13 дек в 14:30
20 дек в 14:30
1400 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 15:00
16 дек в 15:00
23 дек в 15:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
День в Старой Руссе
Прогуляться по городу Достоевского, посетить бальнеологический курорт и уникальную усадьбу рушанина
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4100 ₽ за человека
- ЕЕлена19 марта 2025Старая Русса - по местам ДостоевскогоДата посещения: 18 марта 2025Прекрасная пешеходная экскурсия длительностью 2 часа, которые пролетают незаметно. Экскурсовод О.Прокофьева в высшей степени профессионально и эмоционально смогла сформировать целостный образ как самого писателя и его семьи, так и образ прекрасного старинного русского города.
- ААнна10 ноября 2025Прекрасная и душевная экскурсия. Мы остались довольны! Было увлекательно и мы много узнали за время прогулки по прекрасному городу
- ВВиктория21 октября 2025Интересно, душевно. Приятная гид-профессионал. Погода была пасмурно-дождливая, но впечатления от прекрасной Старой Руссы не испортила. Включены входные билеты и обед. Советую!
- ТТатьяна6 октября 2025Просто суперская экскурсия! Нина - Вы Гид с большой буквы! Мы просто в восторге и от Старой Руссы и от
- ДДанила15 сентября 2025С нами была экскурсовод Вера. Ей большое спасибо.
Она была экстравагантно одета, общительна и позитивна.
Отличная реакция и хорошо подстраивается под нас.
Осмотрели
- ММераб6 сентября 2025Интересная экскурсия
- ММаргарита26 августа 2025Понравилось ВСЁ!!!!
Экскурсовод, замечательный🔥🔥🔥
Материал и маршрут продуман от и до ❤️❤️❤️
Спасибо большое, за такую экскурсию!!!))))
- ЕЕлена26 августа 2025Огромное спасибо организатора за столь объемную, насыщенную информацией экскурсию! Город Старая Русса оказался очень интересным местом с богатой историей, красивыми локациями, стилизованными под старину магазинами и музеями.
Отдельное спасибо за восхитительный обед в ресторане!
- ИИван20 августа 2025Большое спасибо гиду Татьяне за интересную прогулку и увлекательную беседу об истории Старой Руссы и её жителях.
- ООльга7 августа 2025Думаю, что эта экскурсия будет интересна путешественникам зрелого возраста и любителям истории,литературы. Очень приятно узнать и увидеть в небольшом городе интересное и познавательное.
- ННина6 августа 2025Все понравилось! Гид Татьяна ответила на все возникшие вопросы, рассказывала с любовью к городу. Благодаря ей, мы пусть немного, но полюбили Старую Руссу. При возможности приедим еще.
- ЕЕлена22 июля 2025Нина прекрасный экскурсовод, увлекает своими рассказами так, что 3 часа пролетели незаметно. Отличное чувство юмора, была очень теплая и как
- ННаталья16 июля 2025Хочется выразить огромную благодарность Ольге Васильевне за проведенную экскурсию. Маршрут был составлен грамотно: не прошли дважды нигде. Рассказ был очень
- ООлег12 июля 2025Рекомендую
- ТТатьяна3 июля 2025Маршрут составлен грамотно, места не пересекаются, рассказ об исторических местах города интересен. Гид отвечал на интересующие вопросы. Уложились в отведенное время, не торопясь. Хотелось бы только рекомендаций от гида, что можно еще посмотреть в городе и округе.
- ЮЮлия19 июня 2025Очень интересно и с любовью к городу Василина нас посвятила во все события и переплетения истории!!! Грамотно построен маршрут!!! Сначала
- ЕЕлена12 мая 2025Накануне экскурсии Василина прислала все пароли и явки: место встречи, время встречи и подобрали локацию не далеко от нашего проживания.
- ННаталья11 мая 2025Были на экскурсии «День в Старой Руссе». Экскурсовод Елена, отличный рассказчик. Было очень интересно, познавательно. Экскурсия организована замечательно, грамотно распределено время, успели многое посмотреть. Спасибо за отличный день!
- ЛЛюбовь6 мая 2025Экскурсия отличная,рекомендую. Вопросы к организатору экскурсии (почему про нас забыли и сдвинули начало на час позже, потому что искали экскурсовода,
- ООльга4 мая 2025Несомненно одна из лучших экскурсий за последнее время, которую мы посетили. Гид Татьяна прекрасно знает материал, умеет вовлечь и заинтересовать.
