читать дальше

заходили в один домик с утварью прошлых лет - очень понравилось. Это даже лучше чем музей деревянного зодчество. Женя все рассказал и показал. Интересная история города - 10 лет бывали в Суздале, а с экскурсией впервые и я осталась очень довольна! Прям новыми глазами посмотрела на город, берите экскурсию обязательно. Мы не сильно углублялись в какие то даты и заумные истории - в этом и был изюм. Это действительно как друг в городе. Еще раз повторюсь - мы все остались довольны. Хорошая обзорная экскурсия, помогла лучше узнать город и главное много всего запомнилось.