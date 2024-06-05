Преподобенская колокольня

Найдено 19 экскурсий в категории «Преподобенская колокольня» в Суздале, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
8 600 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
282 отзыва
Обзорная экскурсия по Суздалю: история, культура и дух России
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: На Торговой площади
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
6 500 за всё до 8 чел.
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000 за всё до 6 чел.
Умиротворяющий Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
91 отзыв
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: на Торговой площади
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
4 500 за всё до 4 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
19 июня в 14:00
21 июня в 15:00
6 000 за всё до 10 чел.
Как Суздаль жил-поживал
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Групповая экскурсия в Суздале: путешествие в прошлое города
Окунитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и традиции
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300 за всё до 6 чел.
Суздаль: дух древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей
Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня
Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63...
22 июня в 15:30
2 июля в 15:30
5 700 за всё до 5 чел.
Легенды и предания суздальской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии
Начало: Торговая площадь
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 700 за всё до 5 чел.
Нескучный Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
258 отзывов
Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300 за всё до 7 чел.
Сокровенный Суздаль
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500 за всё до 10 чел.
Колокольни Суздаля со звонарем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
12 июня в 09:00
13 июня в 13:00
10 000 за всё до 10 чел.
Обаяние суздальской самобытности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900 за человека
Сити-квест по Суздалю
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Сити-квест по Суздалю - интерактивная экскурсия
Погружение в историю Суздаля с интерактивным сити-квестом. Команды, задания, исторические костюмы и призы ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
16 890 за всё до 5 чел.
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
82 отзыва
Суздаль для детей: костюмированная экскурсия по историческим местам
Приглашаем юных путешественников на захватывающее приключение по Суздалю, где история оживает в веселой и увлекательной форме
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 340 за всё до 5 чел.
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
400 отзывов
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
Сегодня в 13:00
15 июня в 13:00
1 200 за человека
Суздаль - древний, тихий и уютный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Суздаль: путешествие в древность с экскурсоводом
Окунитесь в атмосферу Суздаля: тысячелетняя история, живописные уголки и уникальные рассказы
Начало: Торговая площадь
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 5 чел.
Суздаль только для вас
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Суздаль только для вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал
Начало: Суздаль, Торговая площадь
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Суздаль: дух древнего города
    Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Сокровенный Суздаль
    большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
    Отличная экскурсия! Нас было пятеро, Евгений классно все рассказ, ответил на все наши вопросы, провел по интересным местам. Видно что человек любит свое дело, будем рекомендовать - это наше коллективное мнение)
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Нескучный Суздаль
    Юлия - замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала маршрут, исходя из погодных условий и наших пожеланий. Только лучшие рекомендации!
  • м
    марк
    1 июня 2024
    Колокольни Суздаля со звонарем
    Уникальная идея и опыт. Точно такого более нигде не встретите. Классно, душевно, интересно! Просто обязательно!
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
    Мы в первый день ходили сами по достопримечательностям города. На второй день пребывания у нас была забронирована экскурсия. Однозначно рекомендую взять экскурсию или экскурсовода. Слушаешь экскурсовода и история начинает оживать. Экскурсия очень понравилась.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
    Нам очень понравилась экскурсия с Евгением! Очень приятный и начитанный экскурсовод, который с легкостью подстраивается под запросы аудитории, отлично владеет материалом о городе, но не грузит академическими данными из Википедии. И бонусом, отличный фотограф и очень приятный человек 👏🏻
    Нам очень понравилась экскурсия с Евгением! Очень приятный и начитанный экскурсовод, который с легкостью подстраивается подНам очень понравилась экскурсия с Евгением! Очень приятный и начитанный экскурсовод, который с легкостью подстраивается подНам очень понравилась экскурсия с Евгением! Очень приятный и начитанный экскурсовод, который с легкостью подстраивается подНам очень понравилась экскурсия с Евгением! Очень приятный и начитанный экскурсовод, который с легкостью подстраивается подНам очень понравилась экскурсия с Евгением! Очень приятный и начитанный экскурсовод, который с легкостью подстраивается подНам очень понравилась экскурсия с Евгением! Очень приятный и начитанный экскурсовод, который с легкостью подстраивается подНам очень понравилась экскурсия с Евгением! Очень приятный и начитанный экскурсовод, который с легкостью подстраивается подНам очень понравилась экскурсия с Евгением! Очень приятный и начитанный экскурсовод, который с легкостью подстраивается под
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    Огромное спасибо Марине за прекрасную экскурсию по волшебному и сказочному городу Суздаль) Очень интересно и познавательно!!! Спасибо!!!
  • о
    ольга
    26 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
    Я очень благодарна Евгению за экскурсию! Всей нашей семье понравилось. Папа плохо слышит, но Евгений пришел с аудиогидом. По маршруту
    читать дальше

    заходили в один домик с утварью прошлых лет - очень понравилось. Это даже лучше чем музей деревянного зодчество. Женя все рассказал и показал. Интересная история города - 10 лет бывали в Суздале, а с экскурсией впервые и я осталась очень довольна! Прям новыми глазами посмотрела на город, берите экскурсию обязательно. Мы не сильно углублялись в какие то даты и заумные истории - в этом и был изюм. Это действительно как друг в городе. Еще раз повторюсь - мы все остались довольны. Хорошая обзорная экскурсия, помогла лучше узнать город и главное много всего запомнилось.

    Я очень благодарна Евгению за экскурсию! Всей нашей семье понравилось. Папа плохо слышит, но Евгений пришелЯ очень благодарна Евгению за экскурсию! Всей нашей семье понравилось. Папа плохо слышит, но Евгений пришелЯ очень благодарна Евгению за экскурсию! Всей нашей семье понравилось. Папа плохо слышит, но Евгений пришелЯ очень благодарна Евгению за экскурсию! Всей нашей семье понравилось. Папа плохо слышит, но Евгений пришелЯ очень благодарна Евгению за экскурсию! Всей нашей семье понравилось. Папа плохо слышит, но Евгений пришелЯ очень благодарна Евгению за экскурсию! Всей нашей семье понравилось. Папа плохо слышит, но Евгений пришелЯ очень благодарна Евгению за экскурсию! Всей нашей семье понравилось. Папа плохо слышит, но Евгений пришелЯ очень благодарна Евгению за экскурсию! Всей нашей семье понравилось. Папа плохо слышит, но Евгений пришелЯ очень благодарна Евгению за экскурсию! Всей нашей семье понравилось. Папа плохо слышит, но Евгений пришелЯ очень благодарна Евгению за экскурсию! Всей нашей семье понравилось. Папа плохо слышит, но Евгений пришел
  • В
    Виктор
    26 мая 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Большое спасибо Павлу за отличную экскурсию. Очень интересно и информативно. Увлеченность и любовь к истории Суздаля от Павла передалась и нам. Появилось желание вернуться в этот прекрасный город еще раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Преподобенская колокольня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
  2. Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
  3. Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
  4. Умиротворяющий Суздаль
  5. Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
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