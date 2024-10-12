2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль: история и развлечения для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль для детей: костюмированная экскурсия по историческим местам
Приглашаем юных путешественников на захватывающее приключение по Суздалю, где история оживает в веселой и увлекательной форме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Главное о Суздале: групповая интерактивная экскурсия
Начало: Ул. Покровская, дом 37, причал речного трамвайчика
Расписание: Суббота и воскресенье в 11:00
26 окт в 11:00
27 окт в 11:00
667₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур12 октября 2024Наши комплименты Кириллу! Отличный рассказчик, умеющий искать подход к детям, заинтересовать их рассказом о прекрасном городе! Чувствуется любовь к своему городу и глубокое знание его истории, которыми он с нами щедро поделился. Рекомендуем!
- ННиколай8 октября 2024Анастасия, прекрасный экскурсовод. Очень интересно, познавательно, а главное с большой любовью рассказывает про Суздаль. Спасибо ей большое за погружение в "атмосферу" древнего города.
- ГГалина9 августа 2024Были на экскурсии с гидом Анной, все понравилось. С нами была дочка, ей 6 лет. Для такого возраста долгие экскурсии, конечно,
- ААнна29 июня 2024Прекрасная экскурсия, и детям и взрослым! Суздаль, молодцы👍🏻👍🏻👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Интерактивные»
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Сколько стоит экскурсия по Суздалю в октябре 2024
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