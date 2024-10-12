читать дальше сложно воспринимаются, поэтому 1,5 часа - это как раз то, что нужно. Прошлись по центру Суздаля, особенно понравилась старая изба, было интересно узнать, откуда пошли некоторые выражения: «Шевели поршнями», «И лыка не вяжет». В избе купили куколку ручной работы. *кокошник у нас свой был для ребенка

Были на экскурсии с гидом Анной, все понравилось. С нами была дочка, ей 6 лет. Для такого возраста долгие экскурсии, конечно,