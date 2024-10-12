Интерактивные экскурсии в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» в Суздале, цены от 667 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Пешая
579 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль: история и развлечения для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 5 чел.
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
Пешая
84 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль для детей: костюмированная экскурсия по историческим местам
Приглашаем юных путешественников на захватывающее приключение по Суздалю, где история оживает в веселой и увлекательной форме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
9 340 за всё до 5 чел.
Главное о Суздале: групповая интерактивная экскурсия
Пешая
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Главное о Суздале: групповая интерактивная экскурсия
Начало: Ул. Покровская, дом 37, причал речного трамвайчика
Расписание: Суббота и воскресенье в 11:00
26 окт в 11:00
27 окт в 11:00
667 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    12 октября 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Наши комплименты Кириллу! Отличный рассказчик, умеющий искать подход к детям, заинтересовать их рассказом о прекрасном городе! Чувствуется любовь к своему городу и глубокое знание его истории, которыми он с нами щедро поделился. Рекомендуем!
  • Н
    Николай
    8 октября 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Анастасия, прекрасный экскурсовод. Очень интересно, познавательно, а главное с большой любовью рассказывает про Суздаль. Спасибо ей большое за погружение в "атмосферу" древнего города.
    Анастасия, прекрасный экскурсовод. Очень интересно, познавательно, а главное с большой любовью рассказывает про Суздаль. Спасибо ей
  • Г
    Галина
    9 августа 2024
    Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
    Были на экскурсии с гидом Анной, все понравилось. С нами была дочка, ей 6 лет. Для такого возраста долгие экскурсии, конечно,
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    сложно воспринимаются, поэтому 1,5 часа - это как раз то, что нужно. Прошлись по центру Суздаля, особенно понравилась старая изба, было интересно узнать, откуда пошли некоторые выражения: «Шевели поршнями», «И лыка не вяжет». В избе купили куколку ручной работы. *кокошник у нас свой был для ребенка

    Были на экскурсии с гидом Анной, все понравилосьБыли на экскурсии с гидом Анной, все понравилосьБыли на экскурсии с гидом Анной, все понравилось
  • А
    Анна
    29 июня 2024
    Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
    Прекрасная экскурсия, и детям и взрослым! Суздаль, молодцы👍🏻👍🏻👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Интерактивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны Суздаля для детей и взрослых
  2. Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
  3. Главное о Суздале: групповая интерактивная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Торговые Ряды
  8. Покровский монастырь
  9. Музей деревянного зодчества
  10. Преподобенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в октябре 2024
Сейчас в Суздале в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 667 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 663 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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