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Экскурсия по колокольням Суздаля

Суздаль Т.
Суздаль Т. – Гид из Суздаля
За время экскурсии 🧭 мы поднимемся на три действующих колокольни и увидим Суздаль с трех разных ракурсов с высоты птичьего полета.

Послушаем колокольный звон прямо со звонницы Преподобенской колокольни.

И позвоним в настоящие колокола.

Кроме того, на территории Ризоположенского монастыря на первом этаже Преподобенской колокольни открылся музей 🖼 колоколов.

Во время экскурсии Вы посетите и его.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 5 600 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по колокольням Суздаля
Экскурсия по колокольням Суздаля

Что вы увидите

  • Колокольня Козмодемьянской церкви
  • Колокольня Воскресенской церкви
  • Преподобенская колокольня Ризоположенского монастыря
Колокольня Козмодемьянской церкви
Экскурсия начинается именно на этой колокольне. Здесь Вас ждет рассказ о видах колоколов, видах звона, методах производства и т. д. Здесь же можно будет попробовать свои силы в роли звонаря. На этом месте в 12 веке бы монастырь Козьмы и Дамиана. Но к 17 веку он уже исчез и на его месте была построена Козмодемьянская церковь ⛪ Воскресенской церкви
Это центр современного Суздаля. Храм и колокольня расположены прямо на Торговой Площади города. С высоты видно весь центр, Торговые ряды, пойму реки Каменка и ближайшие достопримечательности 🏛️ колокольня Ризоположенского монастыря
Колокольня построена жителями Суздаля в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Строительство было завершено в 1819 году. Она является самой высокой постройкой в Суздале. Высота колокольни 72 метра (не считая шпиля). С такой высоты видно весь город 🏙️ до окраин и ближайшие к Суздалю деревни и села. А вид с колокольни захватывает дух в любое время года!

Важно знать:

  • Экскурсия индивидуальная. Она будет проведена только для вас и вашей компании.
  • Не забудьте фотоаппарат. С колоколен открывается удивительный вид, который вам наверняка захочется запечатлеть.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия по колокольням Суздаля
Экскурсия по колокольням Суздаля
Экскурсия по колокольням Суздаля
Экскурсия по колокольням Суздаля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Суздаль Т.
Суздаль Т.
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