Колокольня Козмодемьянской церкви

Экскурсия начинается именно на этой колокольне. Здесь Вас ждет рассказ о видах колоколов, видах звона, методах производства и т. д. Здесь же можно будет попробовать свои силы в роли звонаря. На этом месте в 12 веке бы монастырь Козьмы и Дамиана. Но к 17 веку он уже исчез и на его месте была построена Козмодемьянская церковь ⛪ Воскресенской церкви

Это центр современного Суздаля. Храм и колокольня расположены прямо на Торговой Площади города. С высоты видно весь центр, Торговые ряды, пойму реки Каменка и ближайшие достопримечательности 🏛️ колокольня Ризоположенского монастыря

Колокольня построена жителями Суздаля в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Строительство было завершено в 1819 году. Она является самой высокой постройкой в Суздале. Высота колокольни 72 метра (не считая шпиля). С такой высоты видно весь город 🏙️ до окраин и ближайшие к Суздалю деревни и села. А вид с колокольни захватывает дух в любое время года!

Важно знать: