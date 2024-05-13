Откройте для себя мифы и легенды Суздаля с нашими экскурсиями

Найдено 4 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Суздале, цены от 2 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000 за всё до 6 чел.
Суздаль заповедный и настоящий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
121 отзыв
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600 за всё до 8 чел.
Легенды и предания суздальской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии
Начало: Торговая площадь
«Со смотровой площадки в Зарядье увидите реку Каменку и услышите её легенды»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 700 за всё до 5 чел.
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
Начало: на Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
2 670 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    13 мая 2024
    Легенды и предания суздальской земли
    У нас был очень профессиональный экскурсовод. Увы, мы были с детьми, и ЗАРАНЕЕ просили организаторов учесть этот момент. Когда накануне
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    созвонились с нашим экскурсоводом у нее не было информации о составе нашей группы и о наших пожеланиях. Предполагаю, что поэтому маршрут был монастыри-церкви и канонизация. А мы ожидали совсем иного. Понимаю, что работать с детьми сложно. Я - требовательный клиент, так как сама много знаю и стараюсь увлечь знаниями своих детей. Считаю, что надо более профессионально "запаковывать" знания, когда экскурсия заявлена как интерактивная. Либо, ставить ограничение на возраст.

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Легенды и предания суздальской земли
    Огромное спасибо экскурсоводу Марине за классную экскурсию! Очень содержательно, интересно и увлекательно! Марина учла наши пожелания (мы буквально час назад
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    были на другой экскурсии) и она скорректировала материал с учетом уже наших интересов! Но даже несмотря на то, что мы уже были знакомы с городом, Марина рассказала нам очень много интересных фактов, которых мы не слышали! Она очень глубоко знает материал и рассказывает безумно подробно и интересно! Рекомендуем!

  • А
    Александра
    11 мая 2024
    Легенды и предания суздальской земли
    Нашим гидом был Кирилл Ф. Замечательно рассказывал. Все было интересно детям и нам! Спасибо за историю!
  • Д
    Дмитрий
    22 апреля 2024
    Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
    Елена – коренная суздалянка, любит свой город и знает как он менялся в последние десятилетия. Опытный экскурсовод, построила маршрут и рассказ с учётом моих интересов.
  • А
    Анастасия
    17 марта 2024
    Суздаль заповедный и настоящий
    Спасибо большое Александру за интересный и непринужденный рассказ, время пролетело незаметно
  • О
    Оксана
    16 марта 2024
    Суздаль: от викингов до Бальзаминова
    Посетили экскурсию по Суздали с гидом Сергеем. Сергей- интересный рассказчик, в доступной форме и с юмором описал и показал знаковые места города, их историю. Мы узнали много нового. Рекомендую!
    Посетили экскурсию по Суздали с гидом Сергеем. Сергей- интересный рассказчик, в доступной форме и с юмором
  • С
    Светлана
    9 марта 2024
    Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
    Большая благодарность. Елене! Очень приятный и знающий экскурсовод👍
  • В
    Вера
    8 марта 2024
    Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
    Елена очень интересный экскурсовод! Рассказывает доступным языком. Учла наши пожелания, посетили лавку Табачникова. Интересно и очень познавательно. Были с детьми (13 и 8 лет) и для них все было интересно. Рекомендуем)
    Елена очень интересный экскурсовод! Рассказывает доступным языком. Учла наши пожелания, посетили лавку Табачникова. Интересно и оченьЕлена очень интересный экскурсовод! Рассказывает доступным языком. Учла наши пожелания, посетили лавку Табачникова. Интересно и оченьЕлена очень интересный экскурсовод! Рассказывает доступным языком. Учла наши пожелания, посетили лавку Табачникова. Интересно и оченьЕлена очень интересный экскурсовод! Рассказывает доступным языком. Учла наши пожелания, посетили лавку Табачникова. Интересно и очень
  • А
    Алексей
    4 марта 2024
    Суздаль заповедный и настоящий
    Экскурсия понравилась. Александр хорошо знает материал и интересно его преподносит. Было интересно и познавательно.
  • А
    Алена
    27 февраля 2024
    Суздаль заповедный и настоящий
    Очень понравилась экскурсия,интересная, доступная, детям 8 и 10 лет все запомнили! Рекомендую 100%

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
  2. Суздаль заповедный и настоящий
  3. Легенды и предания суздальской земли
  4. Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 2 670 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 340 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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