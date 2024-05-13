1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии
Начало: Торговая площадь
«Со смотровой площадки в Зарядье увидите реку Каменку и услышите её легенды»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
Начало: на Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
2 670₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита13 мая 2024У нас был очень профессиональный экскурсовод. Увы, мы были с детьми, и ЗАРАНЕЕ просили организаторов учесть этот момент. Когда накануне
- ЕЕлена12 мая 2024Огромное спасибо экскурсоводу Марине за классную экскурсию! Очень содержательно, интересно и увлекательно! Марина учла наши пожелания (мы буквально час назад
- ААлександра11 мая 2024Нашим гидом был Кирилл Ф. Замечательно рассказывал. Все было интересно детям и нам! Спасибо за историю!
- ДДмитрий22 апреля 2024Елена – коренная суздалянка, любит свой город и знает как он менялся в последние десятилетия. Опытный экскурсовод, построила маршрут и рассказ с учётом моих интересов.
- ААнастасия17 марта 2024Спасибо большое Александру за интересный и непринужденный рассказ, время пролетело незаметно
- ООксана16 марта 2024Посетили экскурсию по Суздали с гидом Сергеем. Сергей- интересный рассказчик, в доступной форме и с юмором описал и показал знаковые места города, их историю. Мы узнали много нового. Рекомендую!
- ССветлана9 марта 2024Большая благодарность. Елене! Очень приятный и знающий экскурсовод👍
- ВВера8 марта 2024Елена очень интересный экскурсовод! Рассказывает доступным языком. Учла наши пожелания, посетили лавку Табачникова. Интересно и очень познавательно. Были с детьми (13 и 8 лет) и для них все было интересно. Рекомендуем)
- ААлексей4 марта 2024Экскурсия понравилась. Александр хорошо знает материал и интересно его преподносит. Было интересно и познавательно.
- ААлена27 февраля 2024Очень понравилась экскурсия,интересная, доступная, детям 8 и 10 лет все запомнили! Рекомендую 100%
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Мифы и легенды»
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