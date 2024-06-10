1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
Суздаль монастырский: духовное путешествие по святым местам
Откройте тайны суздальских монастырей: история, архитектура и легенды в уникальной экскурсии
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 563₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Город-сказка Суздаль
Погулять по уютным улицам города и осмотреть изнутри древние монастыри
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 667₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 июня 2024Много раз были в Суздале и впервые оказались в Кидекше. Невероятно. Трогательно было ощутить сопричастность, посетив храм 1152 года постройки. Сохранившиеся фрагменты фресок произвели на нас сильное впечатление. Особое спасибо экскурсоводу Анне за потрясающе интересное сопровождение на протяжении всего времени.
- ТТатьяна19 апреля 2024У нас был гид Владимир, интересный рассказчик, очень энергичный и профессиональный, на экскурсии очень живо представили как всё было в прошлом. Большое спасибо, с удовольствием вернёмся на экскурсии по другим достопримечательностям Владимиро-Суздальской земли
- ДДенис30 октября 2023Шикарная экскурсия, узнал много нового, интересного!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Васильевский монастырь»
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