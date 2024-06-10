Васильевский монастырь

Найдено 3 экскурсии в категории «Васильевский монастырь» в Суздале, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
8 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за всё до 6 чел.
Суздаль монастырский
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
Суздаль монастырский: духовное путешествие по святым местам
Откройте тайны суздальских монастырей: история, архитектура и легенды в уникальной экскурсии
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 563 за всё до 5 чел.
Город-сказка Суздаль
На машине
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Город-сказка Суздаль
Погулять по уютным улицам города и осмотреть изнутри древние монастыри
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 667 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 июня 2024
    Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
    Много раз были в Суздале и впервые оказались в Кидекше. Невероятно. Трогательно было ощутить сопричастность, посетив храм 1152 года постройки. Сохранившиеся фрагменты фресок произвели на нас сильное впечатление. Особое спасибо экскурсоводу Анне за потрясающе интересное сопровождение на протяжении всего времени.
  • Т
    Татьяна
    19 апреля 2024
    Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
    У нас был гид Владимир, интересный рассказчик, очень энергичный и профессиональный, на экскурсии очень живо представили как всё было в прошлом. Большое спасибо, с удовольствием вернёмся на экскурсии по другим достопримечательностям Владимиро-Суздальской земли
  • Д
    Денис
    30 октября 2023
    Суздаль монастырский
    Шикарная экскурсия, узнал много нового, интересного!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Васильевский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
  2. Суздаль монастырский
  3. Город-сказка Суздаль
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Преподобенская колокольня
  8. Торговые Ряды
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в сентябре 2024
Сейчас в Суздале в категории "Васильевский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 6 563. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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