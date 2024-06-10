Е Елена

Много раз были в Суздале и впервые оказались в Кидекше. Невероятно. Трогательно было ощутить сопричастность, посетив храм 1152 года постройки. Сохранившиеся фрагменты фресок произвели на нас сильное впечатление. Особое спасибо экскурсоводу Анне за потрясающе интересное сопровождение на протяжении всего времени.