Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли

Насладиться родной природой, перенестись в Древнюю Русь и изучить знаменитый памятник в Боголюбово

Индивидуальная
Истинная гармония ждет вас на этой экскурсии — церковь Покрова на Нерли 12 века! Вы отправитесь в поселок Боголюбово: осмотрите фрагменты княжеского дворца Андрея Боголюбского и узнаете о времени его правления, об объединении русских земель.

Затем прогуляемся по лугу к грациозному храму, поговорим о его уникальной архитектуре и полюбуемся им с разных сторон.
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путешествие в колыбель русской государственности

Из Суздаля в Боголюбово ехать 30-40 минут, но по пути вы не заскучаете и погрузитесь в прошлое. Узнаете о временах княжения Андрея Боголюбского в 12 веке, когда началось объединение русских земель вокруг Владимира. Об особенностях края, о занятиях его первых жителей и о том, чем прославилась наша земля. Обо всем я расскажу доступно и живо, не докучая многочисленными датами и именами.

Резиденция князя

Вас встретит величественный белокаменный монастырь с синими куполами: на его территории сохранилась часть палат Андрея Боголюбского. Вы откроете хроники резиденции, услышите о чудесах, произошедших в этих местах, о жизни и характере князя, а также о заговоре против него и его убиении. Затем у вас будет свободное время, чтобы познакомиться с монастырем.

Храм-символ Руси на заповедном лугу

Князь Андрей построил один из красивейших русских храмов — к нему мы прогуляемся от резиденции по тропе, где запрещен транспорт. По дороге к церкви поговорим о причинах ее удаленного расположения. Вы раскроете, почему река не затапливает храм весной, полюбуетесь белокаменной резьбой, расшифруете барельефы, посмотрите на храм изнутри. И конечно, насладитесь с разных ракурсов видами на эту гармоничную постройку.

Организационные детали

  • Транспортные расходы не включены в стоимость. Экскурсию можно провести на вашем автомобиле (в нем должно быть место для гида), поехать на такси (стоимость около 1000 руб. для группы 1-3 чел.) или на арендованной машине с водителем (от 3000-4000 руб. для всей группы).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек: от 5 до 10 чел. — доплата 1000 руб. ; от 10 чел. — доплата 2000 руб.
  • После экскурсии мы отправимся обратно в Суздаль либо попрощаемся, и вы поедете во Владимир/обратно домой

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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