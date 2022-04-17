Что вас ожидает

Путешествие в колыбель русской государственности

Из Суздаля в Боголюбово ехать 30-40 минут, но по пути вы не заскучаете и погрузитесь в прошлое. Узнаете о временах княжения Андрея Боголюбского в 12 веке, когда началось объединение русских земель вокруг Владимира. Об особенностях края, о занятиях его первых жителей и о том, чем прославилась наша земля. Обо всем я расскажу доступно и живо, не докучая многочисленными датами и именами.

Резиденция князя

Вас встретит величественный белокаменный монастырь с синими куполами: на его территории сохранилась часть палат Андрея Боголюбского. Вы откроете хроники резиденции, услышите о чудесах, произошедших в этих местах, о жизни и характере князя, а также о заговоре против него и его убиении. Затем у вас будет свободное время, чтобы познакомиться с монастырем.

Храм-символ Руси на заповедном лугу

Князь Андрей построил один из красивейших русских храмов — к нему мы прогуляемся от резиденции по тропе, где запрещен транспорт. По дороге к церкви поговорим о причинах ее удаленного расположения. Вы раскроете, почему река не затапливает храм весной, полюбуетесь белокаменной резьбой, расшифруете барельефы, посмотрите на храм изнутри. И конечно, насладитесь с разных ракурсов видами на эту гармоничную постройку.

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