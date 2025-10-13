Паломничество к святыням Суздаля

Павел — ваш гид в Суздале

Провёл экскурсии для 713 туристов

читать дальше прошлом этого дивного края, узнать о связанных с ним историях и тайнах. Приглашаю приобщиться к истории и культуре Древней Руси со мной — человеком, для которого попытки разгадать подробную картину жизни давно ушедших поколений являются едва ли не целью всей жизни. Я профессиональный гид. Окончил духовную семинарию и академию. Для подготовки к экскурсиям использую разные материалы, включая прямые источники: дореволюционные учебники и газеты со статьями местных краеведов, которые можно найти только в местной библиотеке, а также монографии.

Один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать… Но когда посещаешь такие древние города, как Владимир и Суздаль, всё же возникает желание в дополнение к увиденному ещё и услышать о