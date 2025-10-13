Паломничество к святыням Суздаля

Эта индивидуальная экскурсия в Суздаль - идеальный выбор для тех, кто уже посетил известные святые места России.
Вы сможете увидеть Покровский монастырь, Кафедральный Воскресенский собор и другие святыни, где покоятся мощи
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные святыни
- 📜 Исторические факты
- 🕊️ Духовное обогащение
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 🌟 Чудеса Суздаля
Что можно увидеть
- Покровский монастырь
- Кафедральный Воскресенский собор
- Рождественский собор
- Успенская церковь
- Богородице-Рождественский собор
- Спасо-Евфимиев монастырь
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Покровский монастырь — где покоятся мощи преподобной Софии Суздальской, супруги Василия III.
- Кафедральный Воскресенский собор — с мощами апостола Феодора, сподвижника князя Владимира Крестителя, и епископа Иоанна.
- Рождественский собор — с мощами святителя Илариона, чьё прославление никак не могло свершиться из-за его сострадания к опальной супруге Петра I.
- Успенскую церковь — с мощами Арсения Элассонского.
- Богородице-Рождественский собор — с белокаменной частью 13 века и фундаментами, которые помнят ещё Владимира Мономаха.
- Спасо-Евфимиев монастырь — с мощами преподобного Евфимияя Суздальского.
Вы узнаете:
- Какие есть версии происхождения названия города.
- Почему именно Суздаль стал центром притяжения для переселенцев.
- Какую роль сыграл город в возвышении Москвы как новой столицы.
- Какие чудеса происходили в Суздале.
- Как свершилось главное чудо — его возрождение после разрушений, когда по законам земной логики не должно было остаться даже руин.
Организационные детали
- Из-за специфики содержания программа может оказаться неподходящей для людей, категорически отрицающих христианскую веру.
- Насыщенность экскурсии требует физической выносливости.
- В храмы и на территории монастырей не пускают с собаками.
- Вход в Спасо-Евфимиев монастырь и Богородице-Рождественский собор платный и не включён в стоимость.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Торговых рядов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Суздале
Провёл экскурсии для 713 туристов
Один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать… Но когда посещаешь такие древние города, как Владимир и Суздаль, всё же возникает желание в дополнение к увиденному ещё и услышать о
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Ирина
13 окт 2025
Понравилась экскурсия с Павлом. Однозначно узнают много нового, важного те, кто интересуется православной историей Суздаля. Павел знает много тонкостей, подоробностей, человек глубоко погруженный в историю христианства.
Понравился маршрут-Пввел показал тайную дорожку от одного монастыря до другого, в обход туристических многолюдных путей. И благодаря этому мы смогли восхититься видом на монастырь, открывающийся с реки.
А
Анна
30 авг 2025
Все очень понравилось! Но нужно быть готовом много ходить!
Владислав
14 июл 2025
Самые добрые слова благодарности отцу Павлу за возможность стать ближе к нашей православной истории. Интересно, познавательно, увлекательно. Даже палящее солнце не помешало получить массу положительных эмоций от таких чудесных прогулок. До сих пор под впечатлением.
Игорь
12 мая 2025
Благодарим о. Павла за чудесную, незабываемую экскурсию по Суздалю. В течении дня мы посетили очень много интересных мест, храмов, монастырей, выставок и музеев. Благодаря высокопрофессиональному, искреннему отношению к своему делу
