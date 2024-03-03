Мы встретимся на главной улице Суздаля — и отправимся знакомиться с городом. Вы прогуляетесь по его живописным улочкам, полюбуетесь сияющими на солнце куполами и узнаете про кино и святых. А после мы отправимся в Боголюбово — резиденцию Андрея Боголюбского. Вы увидите одну из красивейших церквей, построенных князем, и узнаете, почему она стоит именно там, где стоит.

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Описание

Что вас ожидает

Суздаль: кино и монастыри

Вы пройдёте по основным улицам города и подниметесь на древний вал, откуда открывается прекрасный вид на город и где Нонна Мордюкова в роли купчихи пила чай. Я расскажу, как жили горожане раньше и чем заняты сегодня.

Увидите царское пожарное депо и узнаете, как тушили пожары в 19 веке. Пересечёте главную съёмочную площадку города — Торговую площадь — и услышите о роли Суздаля в отечественном кинематографе. Также вы зайдёте в несколько монастырей, где я расскажу о подвигах местночтимых святых.

Боголюбово: жизнь князя и белокаменная церковь

Из Суздаля в посёлок Боголюбово мы отправимся на такси. По пути вы узнаете, как Андрей Боголюбский делал из Владимира новую столицу Руси и чем прославилась Владимирская земля.

В Боголюбово вас встретит белокаменный монастырь с синими куполами и княжескими палатами. Вы услышите о жизни правителя, заговоре против него и его убиении. А потом по пешеходной тропе мы отправимся к церкви Покрова на Нерли. Вы полюбуетесь резьбой, расшифруете барельефы и рассмотрите храм изнутри. А я объясню, почему весной река не затапливает постройку.

Организационные детали