Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история
Индивидуальная экскурсия в Суздале

Исследовать 2 главные жемчужины Владимирского края за 1 день

Мы встретимся на главной улице Суздаля — и отправимся знакомиться с городом.

Вы прогуляетесь по его живописным улочкам, полюбуетесь сияющими на солнце куполами и узнаете про кино и святых. А после мы отправимся в Боголюбово — резиденцию Андрея Боголюбского.

Вы увидите одну из красивейших церквей, построенных князем, и узнаете, почему она стоит именно там, где стоит.
Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история
Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история
Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история
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Описание

Что вас ожидает

Суздаль: кино и монастыри

Вы пройдёте по основным улицам города и подниметесь на древний вал, откуда открывается прекрасный вид на город и где Нонна Мордюкова в роли купчихи пила чай. Я расскажу, как жили горожане раньше и чем заняты сегодня.

Увидите царское пожарное депо и узнаете, как тушили пожары в 19 веке. Пересечёте главную съёмочную площадку города — Торговую площадь — и услышите о роли Суздаля в отечественном кинематографе. Также вы зайдёте в несколько монастырей, где я расскажу о подвигах местночтимых святых.

Боголюбово: жизнь князя и белокаменная церковь

Из Суздаля в посёлок Боголюбово мы отправимся на такси. По пути вы узнаете, как Андрей Боголюбский делал из Владимира новую столицу Руси и чем прославилась Владимирская земля.

В Боголюбово вас встретит белокаменный монастырь с синими куполами и княжескими палатами. Вы услышите о жизни правителя, заговоре против него и его убиении. А потом по пешеходной тропе мы отправимся к церкви Покрова на Нерли. Вы полюбуетесь резьбой, расшифруете барельефы и рассмотрите храм изнутри. А я объясню, почему весной река не затапливает постройку.

Организационные детали

  • Дорога от Суздаля до Боголюбово занимает 30–40 минут. Можно поехать на такси (проезд оплачивается путешественниками) или на вашем автомобиле. Такси в одну сторону стоит примерно 1200 рублей.
  • После экскурсии по Суздалю можно сделать перерыв на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Ленина у кофейни «Огурец» Ул. Ленина 121
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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