Экскурсии в Боголюбово из Суздаля

Найдено 4 экскурсии в категории «Боголюбово» в Суздале, цены от 8 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
13 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Посетите семь памятников за один день: Владимир, Суздаль, Боголюбово и Кидекша
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Семь памятников за один день на вашем авто
Начало: По договоренности
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
12 800 за всё до 10 чел.
Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей
Пешая
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 900 за всё до 6 чел.
Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история
Исследовать 2 главные жемчужины Владимирского края за 1 день
Начало: На улице Ленина у кофейни «Огурец» Ул. Ленина 121
23 авг в 10:30
24 авг в 10:30
15 000 за всё до 5 чел.
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
Насладиться родной природой, перенестись в Древнюю Русь и изучить знаменитый памятник в Боголюбово
Начало: У кофейни «Огурец»
23 авг в 10:00
24 авг в 10:00
9 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история
    Огромное спасибо Елене! Были первый раз в Суздале и очень полюбили этот город благодаря интересному маршруту и увлекательным рассказам Елены, отдельно стоит отметить посещение Боголюбово и храма Покрова на Нерли - это восторг! Рекомендуем всем!!!
  • В
    Владимир
    13 апреля 2024
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Просто нет слов!! Лучшего рассказчика и всеобъемлющей подачи материала просто не найти! Любой ваш вопрос будет освещен досконально. Хватит слов. Просто запишитесь на эту экскурсию.
  • В
    Виктория
    19 ноября 2023
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Сергей профессионал своего дела, рекомендую!
  • А
    Анастасия
    9 октября 2023
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Очень интересная, познавательная, ненавязчивая получилась экскурсия! Сергей доступно и легко излагает информацию, нет каких-то заученных, скучных фраз! Нам очень-очень понравилось!
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    Всем рекомендую такого гида! Даже при ужасной погоде, мы привезли домой море положительных эмоций, впечатлений и красивых фото!!! Спасибо, Сергей за ваш труд! Вот бы таких учителей по истории для детей в школу! Спасибо!!!

  • Н
    Наталья
    24 июля 2023
    «Поэма в камне»: Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли
    Гид Светлана очень подробно и интересно рассказала о монастыре и храме. Ответила на интересующие нас вопросы. Остались довольны. Спасибо!
  • С
    Светлана
    8 мая 2022
    Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
    Прекрасная прогулка в сочетании с увлекательным рассказом. Елена- прекрасный рассказчик и знающий гид, будем рекомендовать экскурсию и гида друзьям и знакомым.
  • П
    Полина
    4 мая 2022
    Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
    Экскурсия превзошла мои ожидания! Во-первых, дополнительно к посещению храма Покрова на Нерли нам рассказали многое из быта суздальцев (ответив на
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    множество дополнительных интересующих нас вопросов). Во-вторых, нам удалось посетить Владимир (на обратном пути), познакомились с иторическим центром, а также Успенским собором. Несмотря на прохладную и дождливую погоду были готовы продолжать гулять, так как было интересно слушать, дополнительно ко всему у Елены прекрасное чувство юмора и в целом с ней было очень комфортно. Для индивидуальной экскурсии - это то, что надо!!! Когда соберемся в Суздаль повторно, однозначно встретимся с Еленой для экскурсии по городу. Елена, спасибо!

  • i
    irina.sh
    5 ноября 2019
    «Поэма в камне»: Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли
    Илья провел замечательную экскурсию. Несмотря на неподходящую походу, благодаря только его стараниям, мы провели замечательный выходной.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Боголюбово»

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  1. Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
  2. Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей
  3. Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история
  4. Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Преподобенская колокольня
  8. Торговые Ряды
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2024
Сейчас в Суздале в категории "Боголюбово" можно забронировать 4 экскурсии от 8 900 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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