8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Посетите семь памятников за один день: Владимир, Суздаль, Боголюбово и Кидекша
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Семь памятников за один день на вашем авто
Начало: По договоренности
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
12 800₽ за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 900₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история
Исследовать 2 главные жемчужины Владимирского края за 1 день
Начало: На улице Ленина у кофейни «Огурец» Ул. Ленина 121
23 авг в 10:30
24 авг в 10:30
15 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
Насладиться родной природой, перенестись в Древнюю Русь и изучить знаменитый памятник в Боголюбово
Начало: У кофейни «Огурец»
23 авг в 10:00
24 авг в 10:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 мая 2024Огромное спасибо Елене! Были первый раз в Суздале и очень полюбили этот город благодаря интересному маршруту и увлекательным рассказам Елены, отдельно стоит отметить посещение Боголюбово и храма Покрова на Нерли - это восторг! Рекомендуем всем!!!
- ВВладимир13 апреля 2024Просто нет слов!! Лучшего рассказчика и всеобъемлющей подачи материала просто не найти! Любой ваш вопрос будет освещен досконально. Хватит слов. Просто запишитесь на эту экскурсию.
- ВВиктория19 ноября 2023Сергей профессионал своего дела, рекомендую!
- ААнастасия9 октября 2023Очень интересная, познавательная, ненавязчивая получилась экскурсия! Сергей доступно и легко излагает информацию, нет каких-то заученных, скучных фраз! Нам очень-очень понравилось!
- ННаталья24 июля 2023«Поэма в камне»: Боголюбово и храм Покрова-на-НерлиГид Светлана очень подробно и интересно рассказала о монастыре и храме. Ответила на интересующие нас вопросы. Остались довольны. Спасибо!
- ССветлана8 мая 2022Прекрасная прогулка в сочетании с увлекательным рассказом. Елена- прекрасный рассказчик и знающий гид, будем рекомендовать экскурсию и гида друзьям и знакомым.
- ППолина4 мая 2022Экскурсия превзошла мои ожидания! Во-первых, дополнительно к посещению храма Покрова на Нерли нам рассказали многое из быта суздальцев (ответив на
- iirina.sh5 ноября 2019«Поэма в камне»: Боголюбово и храм Покрова-на-НерлиИлья провел замечательную экскурсию. Несмотря на неподходящую походу, благодаря только его стараниям, мы провели замечательный выходной.
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Боголюбово»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2024
Сейчас в Суздале в категории "Боголюбово" можно забронировать 4 экскурсии от 8 900 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Суздале на 2024 год по теме «Боголюбово», 19 ⭐ отзывов, цены от 8900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь