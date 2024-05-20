Во время экскурсии Вы посетите знаменитый Свято-Боголюбский женский монастырь, где ранее располагалась резиденция Князя Андрея Боголюбского. После же вас ждет короткий переезд и пешеходная прогулка по заповедному Боголюбскому лугу.
Вас ожидает осмотр и посещение одного из самых известных и красивейших храмов России – белокаменного храма Покрова-на-Нерли XII века.
Вас ожидает осмотр и посещение одного из самых известных и красивейших храмов России – белокаменного храма Покрова-на-Нерли XII века.
Описание экскурсииСело Боголюбово расположено в 34 километрах от Суздаля. Для поездки сюда требуется транспорт, так как прямого автобусного сообщения между городами нет, только с пересадкой во Владимире. Во время экскурсии Вы посетите: Боголюбский монастырь Монастырь расположен в двух километрах от Владимира в селе Боголюбово. Раньше на этом месте был дворец князя Андрея Боголюбского. Храм Покрова-на-Нерли Древнейший и известнейший храм всего Золотого кольца. Храм расположен в уникальном месте — на искусственном насыпном холме в месте слияния рек Нерль и Клязьма. Важно знать:
- Экскурсия индивидуальная, она будет проведена только для вас и вашей компании;
- Женщинам необходимо взять головной убор, чтобы покрыть голову;
- Транспорт не включен в стоимость экскурсии;
- Необходимо надеть удобную обувь, нужно будет пройти пешком не менее 1,5 километра.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боголюбский монастырь
- Храм Покрова-на Нерли
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт (дополнительно можно заказать необходимый транспорт, от легкового автомобиля до микроавтобуса).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Спасибо нашему гиду Владимиру за прекрасную и содержательную экскурсию по маршруту Боголюбово и Храм Покрова на Нерли. Время пролетело быстро, не принужденно и содержательно. Было приятно поговорить с Владимиром на исторические темы и обменяться информацией. Спасибо очень интересная поездка, всем рекомендуем!
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А
Спасибо нашему гиду Владимиру за прекрасную и содержательную экскурсию по маршруту Боголюбово и Храм Покрова на Нерли. Время пролетело быстро, не принужденно и содержательно. Было приятно поговорить с Владимиром на исторические темы и обменяться информацией. Спасибо очень интересная поездка, всем рекомендуем!
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Н
Гид Светлана очень подробно и интересно рассказала о монастыре и храме. Ответила на интересующие нас вопросы. Остались довольны. Спасибо!
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i
Илья провел замечательную экскурсию. Несмотря на неподходящую походу, благодаря только его стараниям, мы провели замечательный выходной.
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И
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И
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