Село Боголюбово расположено в 34 километрах от Суздаля. Для поездки сюда требуется транспорт, так как прямого автобусного сообщения между городами нет — только с пересадкой во Владимире.

Во время экскурсии 🧭 Вы увидите и посетите:

Боголюбский монастырь

Монастырь расположен в двух километрах от Владимира в селе Боголюбово. Раньше на этом месте был дворец князя Андрея Боголюбского.

Храм Покрова на Нерли

Древнейший и известнейший храм всего Золотого кольца. Храм расположен в уникальном месте — на искусственном насыпном холме в месте слияния рек Нерль и Клязьма.

Важно знать: