Что вы увидите
- Боголюбский монастырь
- Храм Покрова на Нерли
Село Боголюбово расположено в 34 километрах от Суздаля. Для поездки сюда требуется транспорт, так как прямого автобусного сообщения между городами нет — только с пересадкой во Владимире.
Во время экскурсии 🧭 Вы увидите и посетите:
Боголюбский монастырь
Монастырь расположен в двух километрах от Владимира в селе Боголюбово. Раньше на этом месте был дворец князя Андрея Боголюбского.
Храм Покрова на Нерли
Древнейший и известнейший храм всего Золотого кольца. Храм расположен в уникальном месте — на искусственном насыпном холме в месте слияния рек Нерль и Клязьма.
Важно знать:
- Экскурсия индивидуальная, она будет проведена только для вас и вашей компании.
- Девушки, возьмите с собой головные уборы, чтобы покрыть голову.
- Обратите внимание, что транспорт не включен в стоимость экскурсии.
Что не входит
- Транспорт (дополнительно можно заказать необходимый транспорт - от легкового автомобиля до микроавтобуса)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Суздаль Т.
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