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Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли, поэма в камне

5
1 отзыв
Суздаль Т.
Суздаль Т. – Гид из Суздаля
Во время экскурсии 🧭 Вы посетите Свято-Боголюбский женский монастырь, где ранее располагалась резиденция Князя Андрея Боголюбского.

После монастыря короткий переезд и далее пешеходная прогулка 👣 по заповедному Боголюбскому лугу.

Пешком нужно пройти примерно 1, 5 километра.

После чего Вас ожидает осмотр и посещение одного из самых известных и красивейших храмов России – белокаменного храма Покрова на Нерли, постройки 12 века.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли, поэма в камне
Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли, поэма в камне

Что вы увидите

  • Боголюбский монастырь
  • Храм Покрова на Нерли
Село Боголюбово расположено в 34 километрах от Суздаля. Для поездки сюда требуется транспорт, так как прямого автобусного сообщения между городами нет — только с пересадкой во Владимире.

Во время экскурсии 🧭 Вы увидите и посетите:

    Боголюбский монастырь
    Монастырь расположен в двух километрах от Владимира в селе Боголюбово. Раньше на этом месте был дворец князя Андрея Боголюбского.
    Храм Покрова на Нерли
    Древнейший и известнейший храм всего Золотого кольца. Храм расположен в уникальном месте — на искусственном насыпном холме в месте слияния рек Нерль и Клязьма.

    Важно знать:

    • Экскурсия индивидуальная, она будет проведена только для вас и вашей компании.
    • Девушки, возьмите с собой головные уборы, чтобы покрыть голову.
    • Обратите внимание, что транспорт не включен в стоимость экскурсии.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Транспорт (дополнительно можно заказать необходимый транспорт - от легкового автомобиля до микроавтобуса)
    Начало и место завершения
    🚩 По договоренности
    Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли, поэма в камне
    Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли, поэма в камне
    Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли, поэма в камне
    Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли, поэма в камне

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Суздаль Т.
    Суздаль Т.
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    1 отзыв оставили туристы

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